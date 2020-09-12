Происшествия
Газета.RuМакгрегора задержали на Корсике и обвиняют в сексуальном насилии
Ирландский боец смешанного стиля ирландец Конор Макгрегор был 12 сентября задержан полицией на острове Корсика за попытку сексуального насилия и непристойное поведение в баре. Представители спортсмена категорически отрицают обвинения.
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Макгрегор строил из себя примерного семьянина. Но вот случаи, когда его обвиняли в сексуальном насилии
Телеканал 360°вчера в 14:08
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Общество
В Минске задержаны около 30 участниц акции протеста
BFM.ru вчера в 10:11
Происшествия
Ликвидировано открытое горение в многоэтажном жилом доме в Краснодаре
Краснодар, 13 сентября 2020, 06:49 — REGNUM Ликвидация открытого горения объявлена в многоэтажном жилом доме в городе Краснодаре.
REGNUM вчера в 23:49
Теннис
Японка Наоми Осака стала двукратной победительницей US Open
32-летняя теннисистка из Белоруссии является двукратной победительницей Открытого чемпионата Австралии (2012, 2013), она дважды доходила до финала US Open (2012, 2013), играла в полуфинале Уимблдона (2011, 2012) и Открытого чемпионата Франции (2013).
Вести.Ru вчера в 18:37
Общество
Пашаев сам навязал свои услуги Ефремову после происшествия
Известия вчера в 16:45
Кино
Фильм Кончаловского получил спецприз жюри Венецианского кинофестиваля
Фильм Андрея Кончаловского "Дорогие товарищи !" удостоился специальной премии жюри на Венецианском кинофестивале.
REGNUM вчера в 14:51
Шоу-бизнес
Кристина Асмус обратилась к фанатам из-за проблем со здоровьем
Актриса Кристина Асмус в своем Instagram обратилась к поклонникам с просьбой о помощи, так как она потеряла голос.
РИА Новости 02:19
Футбол
«Сочи» заключил мировое соглашение с Рами по вопросу задолженности
Президент «Сочи» Борис Ротенберг рассказал, выплатил ли клуб компенсацию бывшему защитнику команды Адилю Рами.
Матч ТВ 02:48
Единоборства
Харитонов нокаутировал Уильямса во втором раунде
Честный рейтинг букмекеров вчера в 13:29
Общество
СБУ заявила о задержании агента ФСБ
Служба безопасности Украины (СБУ) заявила, что задержала агента ФСБ при попытке взорвать объекты системы водоснабжения в Ровенской области.
Коммерсантъ вчера в 17:11
Политика
Помпео выразил озабоченность заходом военных кораблей РФ в порты Кипра
Госсекретарь США Майкл Помпео в субботу, 12 сентября, провел в Никосии встречу с президентом Кипра Никосом Анастасиадисом, в ходе которой он выразил озабоченность заходом российских военных кораблей, следующих в Сирию, в порты острова.
Газета.Ru вчера в 21:40
Наука
Грамотность офицеров древней Иудеи подтвердили надписи на черепках
Замана 11 сентября в 10:10
Хоккей
«Даллас» обыграл «Вегас» в матче плей-офф НХЛ с 32 сейвами Худобина
Российский голкипер «Старз» Антон Худобин стал одним из главных героев матча, отразив 32 из 33 бросков по своим воротам.
REGNUM 01:23
Здоровье
В России за сутки выявили 5488 новых случаев коронавируса
В России за минувшие сутки выявили 5488 новых случаев COVID-19, сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.
Sputnik Южная Осетия вчера в 08:25
Футбол
Стала известна зарплата Игуаина в «Интер Майами»
Игуаин подпишет контракт до декабря 2022 года, а его заработная плата в команде из МЛС составит 7,5 млн евро в год.
Soccer.ru 01:24
Происшествия
В результате обрушения перекрытия в доме в Приморье погиб один человек
В результате обрушения перекрытия в жилом доме в селе Вознесенка в Приморье погиб один человек.
RT на русском вчера в 20:36
Фигурное катание
Алена Косторная рассказала об обиде на Тутберидзе и уходе к Плющенко
Чемпионка Европы 2020 года по фигурному катанию представила короткую программу на контрольных прокатах сборной России, после чего откровенно рассказала журналистам об обстоятельствах и мотивах перехода от заслуженного тренера России Этери Тутберидзе к двукратному олимпийскому чемпиону Евгению Плющенко.
РИА Новости вчера в 13:50
Политика
Зеленский объяснил выбор кандидатом в мэры Одессы бывшего КВНщика
Президент Украины Владимир Зеленский объяснил решение партии «Слуга народа» выдвинуть кандидатом в мэры Одессы бывшего КВНщика Олега Филимонова.
Lenta.ru 02:30
Происшествия
Бастрыкин потребовал возбудить уголовное дело против судьи Добрыниной
РИА Новости 11 сентября в 19:08
Общество
В России предложили вернуть индексацию выплат работающим пенсионерам
Напомним, что согласно главному закону страны, индексация пенсий неработающим пенсионерам проводится ежегодно первого января, для работающих пенсионеров ежегодная индексация отменена.
Evo-rus.com 11 сентября в 04:23
Общество
Помпео осудил казнь обвиненного в убийстве охранника иранского борца
Известия вчера в 19:13
Общество
В Петербурге закрыли дамбу из-за сильного ветра и угрозы наводнения
Из-за возникшей угрозы наводнения было решено закрыть дамбу, сообщили в пресс-службе ФКУ «Дирекция комплекса защитных сооружений Санкт-Петербурга».
Невские Новости 02:22
Кино
Опубликован первый трейлер фильма «Дюны» Дени Вильнева
Киностудии Warner Bros. и Legendary выпустили первый трейлер фильма режиссера Дени Вильнева Дюна.
iReactor 10 сентября в 04:51
Культура
Житель Челябинской области принял участие в телепрограмме «Поле чудес»
Копейский рабочий вчера в 05:04
Экономика
Мишустин выделил 4,1 миллиарда рублей на закупку вакцины от гриппа
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин выделил 4,1 миллиарда рублей на закупку вакцины от гриппа, сообщает пресс-служба правительства.
РИА Новости 02:34
Армия и оружие
США сообщили о потере двух МиГ-29 ЧВК Вагнера в Ливии
Заместитель директора разведки африканского командования вооруженных сил США, контр-адмирал Хайди Берг сообщила о том, что в Ливии были сбиты два российских истребителя МиГ-29 частной военной компании «Вагнер».
Shraibikus News вчера в 18:07
Космос
SpaceX проведет испытательный полет корабля для миссий на Марс
Американская компания SpaceX планирует испытательный полет на высоту более 18 километров прототип космического корабля Starship, который предназначен для полетов на Марс.
Мойка78 вчера в 20:46
Армия и оружие
Опубликованы фото удара гиперзвуковой ракетой «Кинжал» по авианосцу
В Интернете была размещена фотография, на которой изображен удар по авианосцу с использованием гиперзвуковой ракеты «Кинжал».
Discover24 02:32
Общество
Зюганов раскритиковал попытку переоборудовать мавзолей Ленина
В России затягиваются многолетние дебаты вокруг захоронения тела Ленина, но мало кто осмеливался планировать так далеко вперед, как переделать здание мавзолея.
PROkhab.ru 01:10
Футбол
«Ливерпуль» обыграл «Лидс» в матче с семью голами
Vprognoze.ru вчера в 16:33