Ирландский боец смешанного стиля ирландец Конор Макгрегор был 12 сентября задержан полицией на острове Корсика за попытку сексуального насилия и непристойное поведение в баре. Представители спортсмена категорически отрицают обвинения.

Макгрегора задержали на Корсике и обвиняют в сексуальном насилии

Теннис Японка Наоми Осака стала двукратной победительницей US Open 32-летняя теннисистка из Белоруссии является двукратной победительницей Открытого чемпионата Австралии (2012, 2013), она дважды доходила до финала US Open (2012, 2013), играла в полуфинале Уимблдона (2011, 2012) и Открытого чемпионата Франции (2013).

Футбол «Сочи» заключил мировое соглашение с Рами по вопросу задолженности Президент «Сочи» Борис Ротенберг рассказал, выплатил ли клуб компенсацию бывшему защитнику команды Адилю Рами.

Общество СБУ заявила о задержании агента ФСБ Служба безопасности Украины (СБУ) заявила, что задержала агента ФСБ при попытке взорвать объекты системы водоснабжения в Ровенской области. 8

Политика Помпео выразил озабоченность заходом военных кораблей РФ в порты Кипра Госсекретарь США Майкл Помпео в субботу, 12 сентября, провел в Никосии встречу с президентом Кипра Никосом Анастасиадисом, в ходе которой он выразил озабоченность заходом российских военных кораблей, следующих в Сирию, в порты острова. 435

Хоккей «Даллас» обыграл «Вегас» в матче плей-офф НХЛ с 32 сейвами Худобина Российский голкипер «Старз» Антон Худобин стал одним из главных героев матча, отразив 32 из 33 бросков по своим воротам.

Здоровье В России за сутки выявили 5488 новых случаев коронавируса В России за минувшие сутки выявили 5488 новых случаев COVID-19, сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Футбол Стала известна зарплата Игуаина в «Интер Майами» Игуаин подпишет контракт до декабря 2022 года, а его заработная плата в команде из МЛС составит 7,5 млн евро в год.

Фигурное катание Алена Косторная рассказала об обиде на Тутберидзе и уходе к Плющенко Чемпионка Европы 2020 года по фигурному катанию представила короткую программу на контрольных прокатах сборной России, после чего откровенно рассказала журналистам об обстоятельствах и мотивах перехода от заслуженного тренера России Этери Тутберидзе к двукратному олимпийскому чемпиону Евгению Плющенко. 3

Политика Зеленский объяснил выбор кандидатом в мэры Одессы бывшего КВНщика Президент Украины Владимир Зеленский объяснил решение партии «Слуга народа» выдвинуть кандидатом в мэры Одессы бывшего КВНщика Олега Филимонова.

Общество В России предложили вернуть индексацию выплат работающим пенсионерам Напомним, что согласно главному закону страны, индексация пенсий неработающим пенсионерам проводится ежегодно первого января, для работающих пенсионеров ежегодная индексация отменена. 651

Космос SpaceX проведет испытательный полет корабля для миссий на Марс Американская компания SpaceX планирует испытательный полет на высоту более 18 километров прототип космического корабля Starship, который предназначен для полетов на Марс. 5