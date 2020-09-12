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RT на русском
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Макгрегор освобождён из-под стражи после ареста во Франции

Адвокат бывшего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях ирландца Конора Макгрегора сообщил, что его клиент был освобождён из-под стражи после ареста во Франции.В источнике
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Комсомольская правда

Конора МакГрегора освободили после ареста во Франции

Комсомольская правда15:33
РИА Новости

Конора Макгрегора задержали за эксгибиционизм

РИА Новости12:24
RT на русском

Макгрегор освобождён из-под стражи после ареста во Франции

RT на русском13:53
Lenta.ru

Появились подробности ареста Макгрегора

Lenta.ru13:47
Интерфакс

Макгрегор задержан на Корсике по жалобе на попытку изнасилования

Интерфакс12:26
Спорт-Экспресс

Новый скандал Макгрегора: его арестовали за эксгибиционизм

Спорт-Экспресс14:55
Московский Комсомолец

Конора Макгрегора арестовали во Франции за попытку изнасилования

Московский Комсомолец12:19

Мясников резко ответил на оскорбления в адрес Рошаля

Врач и телеведущий Александр Мясников резко высказался в своем Telegram-канале после оскорблений в адрес президента союза "Национальная медицинская палата" доктора Леонида Рошаля со стороны жены Алексея Навального Юлии.
РИА Новости13:50
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Ахмат — Сочи 0:1

В результате "Сочи" (во многом благодаря великолепной игре голкипера Сослана Джанаева) удалось удержать преимущество и стать - совершенно неожиданно для всех - на данный момент лидером чемпионата России по футболу сезона 2020/2021.
Российская газета13:57

SpaceX представит новый прототип космического корабля Starship

Очередной прототип космического корабля SpaseX Starship будет впервые собран с носовым обтекателем примерно через неделю, после чего его будут готовить к испытательному взлету на небольшую высоту, сообщил в субботу глава компании Илон Маск.
РИА Новости15:52

Турецкий отель не признает вину в гибели 12-летней россиянки

Сотрудники турецкого отеля "Санхилл", где в августе 2019 года 12-летнюю россиянку засосало в бассейн, после чего она погибла, не признали свою вину в смерти девочки на первом судебном заседании по данному делу в Турции.
Газета.Ru08:48
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Разработчик «Новичка» отверг наличие «сильной» версии вещества

Более «сильный» «Новичок», которым, как утверждают германские СМИ, якобы «отравили» Алексея Навального, не относится к бинарным отравляющим веществам и тем более к данному типу, заявил один из разработчиков «Новичка» Леонид Ринк.
Взгляд.рувчера в 12:40
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