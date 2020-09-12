Макгрегор освобождён из-под стражи после ареста во Франции
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Макгрегор освобождён из-под стражи после ареста во Франции
Адвокат бывшего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях ирландца Конора Макгрегора сообщил, что его клиент был освобождён из-под стражи после ареста во Франции.В источнике
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