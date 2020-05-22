Коронавирус
Юга.руМахачкалу закрыли на карантин на время Ураза-байрама
Глава Махачкалы Салман Дадаев 22 мая сообщил о закрытии города с 23 по 26 мая Салман Дадаев опубликовал в своем инстаграме пост и видеообращение к местным жителя, в котором попросил граждан воздержаться от посещения рынков и гастрономов для закупок еды на Ураза-байрам.
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с чего всё началось
«В период празднования священного для всех мусульман праздника Ураза-байрам с 23 по 26 мая будет введён карантин в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в городе и в целях недопущения дальнейшего распространения коронавирусной инфекции», — говорится в сообщении на сайте администрации столицы Дагестана.RT на русскомвчера в 12:03
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В Махачкале на период праздничных дней будет ужесточен режим самоизоляции
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Краснодарские известия 20 мая в 09:25
Общество
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Общество
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Число выявленных случаев коронавируса в Приморье за сутки выросло на 53 и достигло 1595, сообщает правительство региона.
РИА Новости вчера в 22:52
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Online47.ru вчера в 13:57
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Футбол
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Сегодня 22 мая в семье вратаря московского Динамо Антона Шунина и модели Екатерины Григорьевой родилась дочь.
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Общество
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РИА Новости вчера в 02:07