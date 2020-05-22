Коронавирус
Lenta.ruМахачкалу закроют из-за коронавируса
Махачкалу закроют на период празднования Ураза-байрама в связи с ухудшением ситуации с распространением коронавируса. Об этом сообщается на сайте администрации города. Карантин в Махачкале будет действовать с 23 по 26 мая.
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«В период празднования священного для всех мусульман праздника Ураза-байрам с 23 по 26 мая будет введён карантин в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в городе и в целях недопущения дальнейшего распространения коронавирусной инфекции», — говорится в сообщении на сайте администрации столицы Дагестана.RT на русском12:03
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