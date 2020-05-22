Коронавирус

Lenta.ruLenta.ruМахачкалу закроют из-за коронавируса

Махачкалу закроют на период празднования Ураза-байрама в связи с ухудшением ситуации с распространением коронавируса. Об этом сообщается на сайте администрации города. Карантин в Махачкале будет действовать с 23 по 26 мая.
Читать в источнике
Комментировать23
с чего всё началось
«В период празднования священного для всех мусульман праздника Ураза-байрам с 23 по 26 мая будет введён карантин в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в городе и в целях недопущения дальнейшего распространения коронавирусной инфекции», — говорится
 в сообщении на сайте администрации столицы Дагестана.
RT на русском12:03

Подробнее о событии

Ураза-байрам во время изоляции. В Дагестане закрывают рынки, магазины и въезды в города

ТАСС17:18

В Махачкале на период праздничных дней будет ужесточен режим самоизоляции

Махачкалинские известия10:52

На продуктовых рынках Махачкалы начали раздавать маски и перчатки

Молодежь Дагестана14:03

В Махачкале вводится карантин в преддверии праздника Ураза-байрам

Черновик12:50

Махачкалу закроют на карантин на дни Ураза-Байрама

Интерфакс11:25

Махачкалу закроют на время празднования Ураза-байрама

РИА Новости11:19

На период праздника Ид-аль-фитр Махачкала будет закрыта

РИА Дагестан13:15
Показать все источники
Автоматически обработано 7226 источников, обновлено в 17:50, Ашберн
Здоровье

Финальные исследования лекарства от коронавируса пройдут в Башкирии

В Башкирии пройдут финальные испытания препарата для лечения коронавируса «Фавипиравир».
ProUfu.ru 11:54
63
Происшествия

При пожаре в больнице в Зеленодольске погибли два человека

RT на русском 16:36
4
Единоборства

Нганну заявил, что в UFC не хотят его боя с Джонсом

Боец смешанных единоборств Фрэнсис Нганну уверен, что руководство Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) не хотят свести его в клетке с чемпионом полутяжелого веса Джоном Джонсом, передает "Чемпионат".
Газета.Ru 09:08
1
Общество

Глава Роспотребнадзора сообщила о «срезанном» в России пике эпидемии

Пик эпидемии коронавируса в России удалось «срезать», суточная заболеваемость в стране была одной из самых низких в мире, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова на совещании с участием президента России Владимира Путина по санитарно-эпидемиологической обстановке.
РБК 08:57
59
Общество

Объединенная пропускная система Москвы и Подмосковья с 27 мая перестанет действовать

С 25 мая возобновит работу каршеринг в ограниченном формате: машину можно будет взять в аренду на срок не менее пяти дней.
Эхо Москвы вчера в 13:31
897
Политика

В Чечне заявили, что Кадыров здоров

Газета.Ru 16:34
124
Общество

Штраф за отсутствие маски в Подмосковье составит 4 тысячи рублей

Штраф за отсутствие маски в общественных местах и транспорте в Московской области составит 4 тыс. рублей.
RT на русском 15:35
28
Общество

Госдума приняла закон об удвоении пособий на детей до полутора лет

Госдума одобрила в третьем чтении законопроект об удвоении пособия по уходу за ребенком до полутора лет для неработающих граждан.
Коммерсантъ 07:28
2,1K
Политика

США выходят из Договора по открытому небу

Россия использует снимки, полученные в рамках Договора по открытому небу в интересах агрессивной новой российской доктрины нанесения ударов по критически важной инфраструктуре в США и Европе с помощью высокоточных обычных боеприпасов - заявил он.
Военное обозрение 04:23
Общество

Тульскую медсестру, работавшую в купальнике, поддержал губернатор

Аргументы и Факты 05:15
2,8K
Происшествия

Суд отменил продление ареста бывшего сенатора Арашукова

Первый апелляционный суд Москвы отменил решение Мосгорсуда о продлении ареста бывшего сенатора Рауфа Арашукова, сообщила пресс-секретарь Первого апелляционного суда Любовь Буданова.
Ведомости 05:14
282
Политика

Зеленский отреагировал на петицию о Московском патриархате

Вести.Ru 11:38
Общество

На Avito выставили на продажу яхту из фильма ФБК «Он вам не Димон»

РБК 16:53
10
Происшествия

Отправившему фото Мюллера в «Бессмертный полк» предъявили обвинения

Следственный комитет предъявил обвинения жителю Волгограда, который, по данным следствия, разместил фото главы гестапо Генриха Мюллера на сайте акции «Бессмертный полк онлайн».
RT на русском 07:51
472
Армия и оружие

Новейшие самоходки «Коалиция-СВ» начали поступать в войска

Новейшие самоходные гаубицы "Коалиция-СВ", которые превосходят по своим характеристикам все существующие в мире аналоги, стали поступать в Сухопутные войска, сообщает газета "Красная звезда".
Российская газета 05:14
3
Шоу-бизнес

Критик рассказал о причинах инсульта у Бориса Моисеева

Bimru.ru 02:15
27
Экономика

Глава Минтруда назвал средний размер пенсий в 2019 году

Глава Минтруда Антон Котяков заявил, что в 2019 году средний размер страховой пенсии по старости для неработающих граждан увеличился на 7,6%, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 13:10
160
Музыка

Пятый клип Little Big преодолел рубеж в 100 миллионов просмотров

Клипу «UNO» музыкально группы Little Big потребовалось чуть более двух месяцев, чтобы преодолеть рубеж в 100 млн просмотров на площадке YouTube.
78.ru вчера в 05:22
866
Политика

В законопроекте Путина о патриотическом воспитании в школах нашли ссылку на еще не принятую статью Конституции

Ранее Путин заявил, что в патриотизме заключается национальная идея страны, но, по словам президента, патриотизм не должен быть "квасным, затхлым и кислым".
Snob.ru 07:20
14
Шоу-бизнес

Анна Нетребко сильно похудела на самоизоляции

Оперная дива предпочла короткое платье синего оттенка в белый горошек, туфли на невысоком каблуке и соломенную шляпу с широкими полями.
RuNews24.ru 20 мая в 23:53
8
Автоспорт

Команды Ф-1 согласовали новый лимит на бюджеты и ограничения для тех, кто успешнее

Снижение лимита бюджета до $ 145 млн на следующий сезон утверждено.
Чемпионат 17:28
Кино

Питер Динклэйдж и Джейсон Момоа сыграют в фильме о Ван Хельсинге

Питеру Динклэйджу досталась роль охотника на вампиров Ван Хельсинга, последнего в этом роду.
Piter.tv вчера в 08:29
13
Общество

В Самарской области продлили режим самоизоляции

"Двадцать второго мая губернатор Самарской области Дмитрий Азаров подписал распоряжение, согласно которому режим ограничений и самоизоляции в регионе продлевается с 25 по 31 мая включительно", - говорится в сообщении.
РИА Новости 12:22
34
Гаджеты

В Сети показали качественные рендеры Samsung Galaxy Note 20

Astera 11:23
2
Происшествия

В порту Барселоны круизный лайнер поместили на карантин

Экипаж круизного лайнера Navigator of the Seas, получивший разрешение войти в порт Барселоны, находится на карантине после того, как у одного из членов экипажа был подтвержден коронавирус, сообщает испанская газета ABC.
РИА Новости 05:36
Политика

Лукашенко заявил, что не надо становиться перед Россией на колени

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия не только не захотела сотрудничать с Минском в разработке ракеты, но и не соглашается предоставлять полигон для испытания белорусской разработки.
РИА Новости 07:39
859
Космос

На МКС опробовали независимую от США российскую систему связи

Российские космонавты на борту Международной космической станции протестировали независимую от США высокоскоростную систему обмена информацией с Землей, сообщил космонавт Александр Скворцов.
РИА Новости 11:14
3
Политика

Демократы потребовали от Трампа объяснить поставки ИВЛ в Россию

Демократы из палаты представителей конгресса обратились к президенту США Дональду Трампу с требованием детально разъяснить причины его решения направить аппараты ИВЛ в Россию, пишет газета The Hill.
Известия 16:57
22
Политика

США внесли в санкционный список 24 китайские организации

Министерство торговли Соединенных Штатов добавило 24 китайские организации в черный список за деятельность, противоречащую интересам нацбезопасности США.
Известия 17:20
Авто

Ford прекращает производство двух моделей

Автоновости дня 02:04
2
Как работают Яндекс.Новости?
Главное