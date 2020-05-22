с чего всё началось

С 23 по 26 мая, в дни Ураза-Байрама Махачкалу закроют на карантин из-за ухудшения ситуации с корнавирусом, сообщила мэрия города. Въезд в город и выезд будут закрыты.

Махачкалу закроют на карантин на дни Ураза-Байрама

Экономика Госдума разрешила малому и среднему бизнесу разрывать договоры аренды Госдума приняла закон, разрешающий малым и средним компаниям из перечня пострадавших от коронавируса отраслей досрочно расторгать договоры аренды до 1 октября 2020 г. и не возмещать убытки в виде упущенной выгоды. 118

Общество Илон Маск назвал статистику по коронавирусу в США «липовой» Американский предприниматель и основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск заявил в интервью изданию Bloomberg Businessweek, что подсчеты числа больных коронавирусом в США стали ненадежными с середины апреля, когда в общую статистику начали вносить пациентов с симптомами, схожими с COVID-19. 20

Политика Демократы потребовали от Трампа объяснить поставки ИВЛ в Россию Демократы из палаты представителей конгресса обратились к президенту США Дональду Трампу с требованием детально разъяснить причины его решения направить аппараты ИВЛ в Россию, пишет газета The Hill. 54

Футбол Суд пересмотрит приговор Кокорину и Мамаеву 17 июня Мосгорсуд пересмотрит приговор в отношении футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина, которые были осуждены за хулиганство, 17 июня, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда. 1

Политика США требуют от ВОЗ расследовать причины пандемии Ранее президент США Дональд Трамп опубликовал письмо генеральному директору ВОЗ Тедросу Адханому Гебрейесусу, в котором сообщил, что, если в течение месяца организация не возьмет на себя обязательства по "существенным улучшениям" в своей работе, Вашингтон заморозит ее финансирование.

Космос SpaceX провела успешное испытание ракеты Falcon 9 Компания SpaceX осуществила успешное испытание ракеты-носителя Falcon 9, которой предстоит выполнить запуск корабля Crew Dragon к МКС. 9

Политика Участники контактной группы собрались на внеочередное заседание Участники контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины собрались в пятницу на внеочередное заседание в режиме видеоконференции.

Армия и оружие Россия не поверила в приверженность НАТО контролю над вооружениями Слова генсека НАТО Йенса Столтенберга о приверженности альянса соблюдению режима контроля над вооружениями не подтверждаются фактами, заявило постпредство России при НАТО.

Здоровье Наказание за несоблюдение масочного режима ужесточат в Алтайском крае Восемь протоколов уже составлено Руководитель Управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю Ирина Пащенко во время заседания оперативного штаба рассказала об ужесточении наказания за несоблюдение масочного режима. 25

Общество «Северный поток» освободили от газовой директивы ЕС Федеральное сетевое агентство Германии (BNA) освободило газопровод "Северный поток" от правил Газовой директивы Евросоюза на территории Германии на 20 лет, сообщил оператор Nord Stream AG. 1,1K

Футбол «Бавария» отказалась выкупить Коутиньо у «Барселоны» за € 120 млн Руководство "Баварии" приняло решение отказаться от услуг Филиппе Коутиньо, аренда которого заканчивается уже в июне текущего года.

Здоровье Кардиолог Кореневич назвала самые опасные продукты для сердца Продукты, которые лучше исключить из рациона, чтобы улучшить работу сердечно-сосудистой системы, назвала врач-кардиолог и кандидат медицинских наук Анна Кореневич на своем YouTube-канале. 82

Политика Матвиенко заявила о преимуществах объединения регионов России «Честно говоря, есть еще целый ряд регионов, я не буду их называть, которые в случае объединения получили бы новые серьезные возможности для более эффективного развития», — цитирует Матвиенко ТАСС. 11

Общество В Подмосковье нарушителей самоизоляции привлекут к работе в больницах "К нарушителям режима самоизоляции применяют не только штрафные санкции, за злостное пренебрежение ограничительными мерами в Подмосковье можно получить и наказание в виде обязательных работ до 100 часов", - приводятся слова заместителя председателя правительства области Романа Каратаева. 387

Происшествия Москвичку задержали за фейк о продаже масок из гумпомощи Официальный представитель СК РФ Светлана Петренко сообщила, что следствие установила человека, который распространил фейковые новости о якобы продаже в розницу защитных масок из китайской гуманитарной помощи. 1,1K