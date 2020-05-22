Коронавирус
ИнтерфаксМахачкалу закроют на карантин на дни Ураза-Байрама
С 23 по 26 мая, в дни Ураза-Байрама Махачкалу закроют на карантин из-за ухудшения ситуации с корнавирусом, сообщила мэрия города. Въезд в город и выезд будут закрыты.
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с чего всё началось
«В период празднования священного для всех мусульман праздника Ураза-байрам с 23 по 26 мая будет введён карантин в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в городе и в целях недопущения дальнейшего распространения коронавирусной инфекции», — говорится в сообщении на сайте администрации столицы Дагестана.RT на русском12:03
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В Махачкале на период праздничных дней будет ужесточен режим самоизоляции
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Вести.Ru 16:08
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Компания SpaceX осуществила успешное испытание ракеты-носителя Falcon 9, которой предстоит выполнить запуск корабля Crew Dragon к МКС.
RT на русском 19:47
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Участники контактной группы собрались на внеочередное заседание
Участники контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины собрались в пятницу на внеочередное заседание в режиме видеоконференции.
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Газета.Ru 07:15
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Московский Комсомолец вчера в 02:40
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В Дагестане нейтрализованы шесть боевиков ИГ
Известия 10:52