с чего всё началось

Глава Махачкалы Салман Дадаев 22 мая сообщил о закрытии города с 23 по 26 мая Салман Дадаев опубликовал в своем инстаграме пост и видеообращение к местным жителя, в котором попросил граждан воздержаться от посещения рынков и гастрономов для закупок еды на Ураза-байрам.

Махачкалу закрыли на карантин на время Ураза-байрама

Политика МИД России прокомментировал заявление Японии о принадлежности Курил Решение Японии внести вопрос о принадлежности Южных Курил в «Синюю книгу по дипломатии» не способствует улучшению двусторонних отношений, сообщила представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. 671

Единоборства Джон Джонс сделал заявление о следующем поединке Jan I guess you’re next in line #badbusiness #shocked — Jon Bones Jones (@JonnyBones) May 22, 2020 Ранее Джонс рассказал о неудачном завершении переговоров с UFC по поводу поединка в тяжелом весе против Фрэнсису Нганну, за который лучшему в мире бойцу предложили стандартный гонорар. 1

Политика Порошенко вызвали на допрос в ГБР Бывшего украинского президента Петра Порошенко вызвали на допрос в Государственное бюро расследований (ГБР) в качестве свидетеля в рамках дела о незаконном перемещении через украинскую границу коллекции картин. 6

Политика США внесли в санкционный список 24 китайские организации Министерство торговли Соединенных Штатов добавило 24 китайские организации в черный список за деятельность, противоречащую интересам нацбезопасности США. 5

Биатлон Касперович и Норицын получили работу в сборной Болгарии Задача была объединить сборную, а не наоборот, поскольку так мы продолжали бы расходовать лишние деньги.

Политика США выходят из Договора по открытому небу Президент США Дональд Трамп подтвердил ранее появившуюся информацию о выходе США из Договора по открытому небу.

Политика Грызлов обвинил Украину в создании гуманитарной катастрофы в Донбассе Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что будет искать пути дипломатического разрешения конфликта в Донбассе в рамках Минских соглашений в течение ближайших двух месяцев. 1

Шоу-бизнес Откровенная поза стала трендом у звезд на карантине Звезды в массовом порядке начали фотографироваться на карантине, сидя на коленях в нижнем белье, и запустили новый тренд в социальных сетях, пишет The Sun. 1

Наука Создали бионический глаз, который лучше человеческого Поле зрения технологии составляет 100 градусов, оно не такое широкое, которые может воспринимать человеческий глаз (около 150 градусов), но оно лучше, чем вдимые ограничения обычных плоских датчиков изображения. 40

Происшествия В Пакистане Airbus A320 упал на жилой квартал Пассажирский самолет Airbus A320 «Пакистанских авиалиний» разбился рядом с аэропортом Карачи, он упал на жилой квартал, передает телеканал Geo TV. 649

Футбол Суд пересмотрит приговор Кокорину и Мамаеву 17 июня Мосгорсуд пересмотрит приговор в отношении футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина, которые были осуждены за хулиганство, 17 июня, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда. 1

Футбол «Бавария» поборется за Санчо с «МЮ» У «Баварии» приоритет – хавбек «Ман Сити» Лерой Сане, но клуб будет готов сделать предложение о трансфере Санчо, если вариант с Сане сорвется.

Происшествия Суд отменил продление ареста бывшего сенатора Арашукова Первый апелляционный суд Москвы отменил решение Мосгорсуда о продлении ареста бывшего сенатора Рауфа Арашукова, сообщила пресс-секретарь Первого апелляционного суда Любовь Буданова. 288

Политика На Украине предложили демилитаризовать Донбасс к августу Донбасс должен быть демилитаризован к августу, чтобы там прошли местные выборы, заявил представитель Киева в контактной группе Алексей Резников.

Шоу-бизнес Разин рассказал о состоянии Моисеева после инсульта Продюсер Андрей Разин сообщил, что известный певец Борис Моисеев так полностью и не оправился после перенесенного инсульта. 27

Экономика России не грозят «Вторые 90-ые» из-за COVID-19 Эксперты не видят предпосылок для повторения в России из-за пандемии COVID-19 экономического кризиса "Вторые 90-е" даже при самом пессимистичном сценарии развития ситуации. 994