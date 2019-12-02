Следы манипуляций, которые касались дел двух российских биатлонистов, были найдены в Московской лаборатории, сообщает Sports Integrity Initiative.

Махинации по двум биатлонистам есть в базе Московской лаборатории

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