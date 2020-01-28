Политика

Piter.tvPiter.tvМахмуд Аббас отверг предложенную Трампом «сделку века»

Махмуд Аббас отверг предложенную Трампом "сделку века". Глава Палестины заявил, что предложение США является заговором против страны. Об этом сообщили в "ТАСС" со ссылкой на выступление политика в эфире местного телевидения.
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В мире отреагировали на предложенную Дональдом Трампом «сделку века» между Израилем и Палестиной

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Эксперты: условия «сделки века» выглядят неприемлемыми для Палестины

РИА Новостивчера в 16:39

Аббас ответил на предложение Трампа фразой «Иерусалим не продается»

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Палестина не примет предложенную Трампом «сделку века»

Российская газетавчера в 14:46

Палестина отвергла представленную Трампом «сделку века»

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Палестинский лидер ответил на предложенную Трампом «сделку века»

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Аббас назвал заговором план Трампа по ближневосточному урегулированию

ТАССвчера в 14:24
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Политика

Посольство США назвало американцев освободителями Освенцима

Посольство США в Дании приписало освобождение нацистского лагеря смерти "Аушвиц-Биркенау" (Освенцим) американской армии.
Газета.Ru 00:33
Политика

Аксёнов назвал имя нового куратора Крыма в правительстве России

Вице-премьер правительства России Марат Хуснуллин стал новым куратором Крыма. Об этом журналистам сообщил глава республики Сергей Аксёнов.
ИА Крыминформ вчера в 07:38
Происшествия

В Кемерове госпитализировали двух человек после прибытия из Китая

В Кемерове доставили в больницу взрослого и ребёнка с признаками респираторного заболевания после их возвращения из китайского Хайнаня.
RT на русском 00:20
Здоровье

В ОАЭ зафиксирован первый случай заболевания коронавирусом

В Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) зафиксирован первый случай заболевания новым типом пневмонии, названным коронавирусом.
Газета.Ru 00:51
Политика

Помощник Зеленского назвал речь президента Украины в Польше провальной

Помощник президента Украины Андрей Ермак заявил, что текст выступления главы украинского государства в Польше является провальным.
Известия вчера в 14:08
Общество

Разлетевшаяся на ветру юбка подставила Кейт Миддлтон

Стоило герцогине выйти из машины, как сильный порыв ветра едва не задрал ей юбку.
ТВ Центр вчера в 07:52
Интернет

Facebook получает информацию о действиях пользователей вне соцсети

На сайте социальной сети представили функцию "Действия вне Facebook", которая теперь позволяет управлять информацией о данных, полученных от других сайтов.
РИА Новости вчера в 23:55
Хоккей

Кузнецов: Овечкин не думает о рекорде Гретцки

Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз" и сборной России Евгений Кузнецов высказался о результативности своего одноклубника Александра Овечкина.
Газета.Ru 00:37
Общество

Названы способы обмана автовладельцев на АЗС

Сотрудники АЗС могут не долить в машину до двух литров бензина, пока автовладелец расплачивается за топливо.
URA.Ru вчера в 21:41
Здоровье

Число жертв «китайской пневмонии» выросло до 132 человек

Число жертв коронавирусной пневмонии в Китае выросло до 132 человек. Заболевшими, по последним данным, числятся 5974 человека.
Life.ru вчера в 20:19
Шоу-бизнес

Ольгу Бузову заподозрили в беременности

Многие фанаты заподозрили, что она беременна из-за ее округлившихся форм.
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Общество

Москва вошла в число самых депрессивных городов России для путешествий

Уральские города сочли одними из самых депрессивных для путешествий. В рейтинг путешественники включили и Москву.
Телеканал 360° 00:49
Происшествия

В Ростовской области убили депутата заксобрания и его жену

РИА Новости вчера в 10:28
Политика

Елену Бойко освободили от должности замминистра здравоохранения

Премьер-министр России Михаил Мишустин освободил Елену Бойко от должности замминистра здравоохранения РФ по ее просьбе, соответствующий документ опубликован на сайте кабмина.
РИА Новости 27 января в 07:37
Культура

Макаревич рассказал о срыве съемок фильма к 50-летию «Машины времени»

ToDay News Ufa вчера в 07:16
Космос

Два спутника могут столкнуться над США в январе

Красная весна вчера в 12:10
Происшествия

В Новосибирске беременную девушку убили ножом в подъезде

Беременную 33-летнюю девушку убили ножом в подъезде в Новосибирске, по подозрению в совершении преступления в Омске задержали ее знакомого.
РИА Новости вчера в 23:17
Армия и оружие

Военные США подтвердили крушение американского самолёта в Афганистане

Американские военные подтвердили, что в афганской провинции Газни 27 января разбился самолёт США Bombardier E-11A, однако у командования нет никаких данных, подтверждающих версию, что он был сбит.
RT на русском 27 января в 13:32
Общество

Пенсию в 200 тысяч рублей омскому экс-губернатору признали законной

Министерство труда Омской области назвало законным начисление пенсии в 200 тысяч рублей бывшему губернатору Леониду Полежаеву.
РИА Новости вчера в 04:01
Здоровье

В России частота мужского бесплодия выросла вдвое за восемь лет

С 2000 по 2018 год количество официально зарегистрированных мужчин с бесплодием в России выросло в 2,1 раза, первичная заболеваемость — в 1,8 раза.
Medvestnik.ru вчера в 09:38
Шоу-бизнес

«Исчезнувшая» в Перу Виктория Боня вышла на связь

Московский Комсомолец вчера в 23:25
Здоровье

Министр Быковская в первый рабочий день открыла медцентр в Ростове

В свой первый рабочий день Татьяна Быковская вместе с губернатором донского региона открыла новую клинику и ответила на некоторые вопросы журналистов.
Ugpressa.ru 00:01
Армия и оружие

Почему оружие столетней давности используется в конфликтах новейшего времени

Максим, увязший в джунглях За пределами бывшего СССР пулеметы системы Максима активнее всего использовались в ходе Корейской войны 1950 – 1953 гг. и Вьетнамской войны 1964 – 1975 годов.
Профиль 27 января в 07:07
Экономика

Какие изменения ждут россиян с 1 февраля

В News.ru рассказали, какие изменения ожидают россиян с 1 февраля.
Вести.Ru 27 января в 09:00
Общество

«Уральские авиалинии» отменили рейсы в Европу из-за коронавируса

Отмечается, что «Уральские авиалинии» отменяют ряд рейсов своей полётной программы до конца зимней навигации из-за сложной эпидемиологической ситуации в КНР и из-за введения ограничений со стороны властей Китая и Ростуризма на поездки китайских и российских туристов.
RT на русском 00:55
Кино

Первый трейлер мультфильма Mortal Kombat Legends: Scorpion’s Revenge

Warner Bros. показала первый трейлер анимационной полнометражки Mortal Kombat Legends: Scorpion's Revenge.
Мир фантастики вчера в 23:15
Политика

Толстого избрали вице-спикером ПАСЕ

Зампред Государственной думы РФ, глава российской делегации в ПАСЕ Петр Толстой был избран вице-спикером Парламентской ассамблеи Совета Европы.
Капитал страны вчера в 13:39
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Патриарх Кирилл призвал значительно ограничить аборты

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал решить демографические проблемы России за счет значительного ограничения абортов, что, по его мнению, к 2030 году поможет увеличить население страны на 10 миллионов человек.
РИА Новости вчера в 08:06
Общество

В группе по Конституции разъяснили тонкости индексации пенсий

Сопредседатель рабочей группы по подготовке поправок в Конституцию Талия Хабриева прокомментировала вопрос индексации пенсий.
Газета.Ru 27 января в 03:34
Здоровье

Эксперт Минздрава назвал срок появления коронавируса в России

Риск завоза в Россию нового штамма коронавируса 2019-nCoV «следует считать высоким», говорится в докладе заместителя директора Национального медицинского исследовательского центра фтизиопульмонологии (НМИЦ ФПИ) Минздрава России Владимира Чуланова.
РБК вчера в 16:00
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Палестинский политик
Палестинский политик, президент частично признанного Государства Палестина. Председатель движения ФАТХ. Председатель исполкома Организации освобождения Палестины с 2005 года.
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