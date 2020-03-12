Команда "Формулы-1" "Макларен" приняла решение отказаться от участия в Гран-при Австралии, который должен состояться 15 марта. У одного из сотрудников "конюшни" был диагностирован коронавирус COVID-19.

Общество Россия закроет въезд гражданам Италии Россия закроет вьезд гражданам Италии и всем, кто прибывает с ее территории.

Общество В России выявили шесть новых случаев заражения коронавирусом "За последние сутки в России зарегистрировано шесть случаев коронавирусной инфекции у граждан Российской Федерации, четыре - в Москве, один в Калининграде, один в Краснодарском крае", - сообщили в штабе, отметив, что эти граждане посещали страны, неблагополучные по коронавирусной инфекции, в последние две недели.

Футбол Ответный матч ЛЧ между «Манчестер Сити» и «Реалом» официально отменен Ранее сообщалось, что во вторник УЕФА может объявить о приостановлении матчей Лиги чемпионов и Лиги Европы, а также переносе чемпионата Европы по футболу на 2021 год.

Политика Терешкова считает, что критикующие ее поправку не любят Россию Депутат Госдумы от «Единой России» Валентина Терешкова заявила, что все те, кто критикует ее поправку в Конституцию о снятии ограничений по числу президентских сроков, не любят Россию.

Энергетика Саудовская Аравия предложила Европе нефть по 25 долларов за баррель Саудовская Аравия готова продавать свою нефть марки Arab Light в Европе по цене 25 долларов за баррель и утроить объемы своих поставок.

Общество Том Хэнкс и его жена заразились коронавирусом По данным австралийского телеканала SBS, Хэнкс с супругой прибыл в Австралию для участия в съемках нового фильма австралийского кинорежиссера База Лурмана об Элвисе Пресли.

Общество В Чехии объявили чрезвычайное положение из-за коронавируса Правительство Чехии в связи с угрозой расширения заболевания коронавирусом объявило с 14.00 (16.00 мск) четверга чрезвычайное положение на всей территории республики на 30 дней, сообщил в четверг на пресс-конференции после четырехчасового заседания кабинета премьер Андрей Бабиш.

Политика Киев разорвал договоры аренды земли с посольством России Киевский горсовет расторг с посольством России договоры аренды трех земельных участков, на которых должны были возвести новые помещения российского диппредставительства.

Общество Из-за коронавируса Турция перенесет начало туристического сезона В связи с угрозой распространения коронавируса марта на конец апреля-начало мая советует перенести начало туристического сезона в Турции правительство страны.

Политика В Нидерландах начался суд по делу о катастрофе MH17 В Нидерландах в судебном комплексе Схипхол под Амстердамом ("в Гааге") завершился первый день слушаний по делу о крушении в июле 2014 года малайзийского "Боинга" рейса MH17 на Донбассе.