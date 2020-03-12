Коронавирус

Российская газетаРоссийская газета«Макларен» снялся с Гран-при Австралии «Формулы-1»

Команда "Формулы-1" "Макларен" приняла решение отказаться от участия в Гран-при Австралии, который должен состояться 15 марта. У одного из сотрудников "конюшни" был диагностирован коронавирус COVID-19.
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Источник: Гран-при Австралии был отменен

Советский спорт12:08

Формула-1. «Макларен» пропустит Гран-при Австралии

Bookmaker-ratings.ru08:05

BBC: Гран-при Австралии «Формулы-1» отменен из-за коронавируса

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BBC: Гран-при Австралии отменён

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BBC: «Гран-при Австралии» отменен из-за коронавируса

Спорт-Экспресс11:57

Гран При Австралии: Превью этапа

F1news.ruвчера в 17:15
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