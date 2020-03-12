Коронавирус
Российская газета«Макларен» снялся с Гран-при Австралии «Формулы-1»
Команда "Формулы-1" "Макларен" приняла решение отказаться от участия в Гран-при Австралии, который должен состояться 15 марта. У одного из сотрудников "конюшни" был диагностирован коронавирус COVID-19.
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Игры
Представлен релизный трейлер DOOM Eternal
Общество
Россия закроет въезд гражданам Италии
Россия закроет вьезд гражданам Италии и всем, кто прибывает с ее территории.
Общество
В России выявили шесть новых случаев заражения коронавирусом
"За последние сутки в России зарегистрировано шесть случаев коронавирусной инфекции у граждан Российской Федерации, четыре - в Москве, один в Калининграде, один в Краснодарском крае", - сообщили в штабе, отметив, что эти граждане посещали страны, неблагополучные по коронавирусной инфекции, в последние две недели.
Футбол
Ответный матч ЛЧ между «Манчестер Сити» и «Реалом» официально отменен
Ранее сообщалось, что во вторник УЕФА может объявить о приостановлении матчей Лиги чемпионов и Лиги Европы, а также переносе чемпионата Европы по футболу на 2021 год.
Политика
Терешкова считает, что критикующие ее поправку не любят Россию
Депутат Госдумы от «Единой России» Валентина Терешкова заявила, что все те, кто критикует ее поправку в Конституцию о снятии ограничений по числу президентских сроков, не любят Россию.
Политика
Володин отправил на карантин депутата и всех контактировавших с ним
Председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил отправить на карантин по коронавирусу депутата от ЛДПР Сергея Катасонова, вернувшегося из Франции.
Политика
В США рассмотрели исчезающие в океане российские подлодки
«Исчезнуть на бескрайних просторах океана и оставаться как можно более скрытными», - говорится в публикации.
Энергетика
Саудовская Аравия предложила Европе нефть по 25 долларов за баррель
Саудовская Аравия готова продавать свою нефть марки Arab Light в Европе по цене 25 долларов за баррель и утроить объемы своих поставок.
Общество
Том Хэнкс и его жена заразились коронавирусом
По данным австралийского телеканала SBS, Хэнкс с супругой прибыл в Австралию для участия в съемках нового фильма австралийского кинорежиссера База Лурмана об Элвисе Пресли.
Происшествия
Депздрав подтвердил, что умерший в Коммунарке не болел коронавирусом
Пресс-служба столичного департамента здравоохранения подтвердила, что смерть мужчины в медицинском центре в Коммунарке никак не связана с коронавирусной инфекцией.
Наука
В янтаре найден череп самого маленького динозавра мезозоя
Как сообщают ученые, этот динозавр был не больше самой маленькой из ныне известных птиц, колибри.
Культура
Композиторы «Ведьмака» назвали песню омского хора лучшим кавером
Напомним, видеоролик на песню-мем из сериала опубликовали 1 января в инстаграме «Омской филармонии».
Общество
В Чехии объявили чрезвычайное положение из-за коронавируса
Правительство Чехии в связи с угрозой расширения заболевания коронавирусом объявило с 14.00 (16.00 мск) четверга чрезвычайное положение на всей территории республики на 30 дней, сообщил в четверг на пресс-конференции после четырехчасового заседания кабинета премьер Андрей Бабиш.
Политика
Сергей Шнуров посвятил стихотворение Путину
В конце стихотворения Шнуров пророчит Путина в «избранные монархи».
Политика
Киев разорвал договоры аренды земли с посольством России
Киевский горсовет расторг с посольством России договоры аренды трех земельных участков, на которых должны были возвести новые помещения российского диппредставительства.
Общество
Премьер-министр Канады изолировался из-за проверки жены на коронавирус
Телеканал CTV сообщает, что у жены Трюдо взяты пробы для проведения анализа на COVID-19, результата анализов пока нет.
Биатлон
Йоханнес Бе выиграл спринт на этапе Кубка мира
Общество
В Подмосковье вводится режим повышенной готовности из-за коронавируса
Власти Московской области с 13 марта вводят режим повышенной готовности из-за коронавируса COVID-19.
Общество
Из-за коронавируса Турция перенесет начало туристического сезона
В связи с угрозой распространения коронавируса марта на конец апреля-начало мая советует перенести начало туристического сезона в Турции правительство страны.
Здоровье
Снимки лёгких погибшего от коронавируса вызвали шок
В Сети опубликовали рентгеновские снимки умершего от коронавируса 44-летнего китайца.
Гаджеты
Опубликован новый график обновлений до Android 10 для смартфонов Nokia
В этом году темпы сбавились, но уже многие смартфоны получились операционную систему Android 10.
Политика
Индонезия отказалась от российских истребителей из-за угроз США
Индонезия отказалась покупать российские истребители Су-35 из-за угроз санкций со стороны США.
Происшествия
Пропавшую под Тамбовом 13-летнюю девочку нашли мертвой
Экономика
Кудрин заявил о возможном росте бедности в России
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин предположил, что в России может вырасти уровень бедности. Об этом сообщает РИА "Новости".
Политика
В Нидерландах начался суд по делу о катастрофе MH17
В Нидерландах в судебном комплексе Схипхол под Амстердамом ("в Гааге") завершился первый день слушаний по делу о крушении в июле 2014 года малайзийского "Боинга" рейса MH17 на Донбассе.
Общество
В США пригрозили Эр-Рияду и Москве расследованием о нефтяном демпинге
Альянс производителей энергоносителей США проведет расследование, чтобы установить, занимаются ли Саудовская Аравия, Россия и другие страны демпингом на нефтяном рынке в ущерб американским нефтепроизводителям.
Происшествия
В Екатеринбурге проверят данные о смерти пациентки в коридоре больницы
Прокуратура начала проверку данных о смерти пациентки, кровать которой медики местной больницы якобы выставили из палаты в коридор, а также игнорировали ее просьбы о помощи, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального надзорного ведомства.