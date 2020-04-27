с чего всё началось

Народный артист России Сергей Маковецкий, сыгравший в "Зулейха открывает глаза", ответил на критику сериала. Как заявил РБК артист, "чувства истинно верующих оскорбить" нельзя.

Экономика Минфин выделит дополнительные средства при продлении эпидемии Минфин готов выделить дополнительные деньги для поддержки граждан и экономики, если затянутся эпидемия коронавируса и связанные с ней ограничения. 369

Общество Минобороны раскрыло число заразившихся коронавирусом военных Ранее Минобороны не сообщало общее количество заболевших COVID-19 военнослужащих, а из отдельных сообщений до 26 апреля было известно, что заболело менее 100 военнослужащих, главным образом курсантов военных академий. 1,1K

Общество В Новосибирской области вводится масочный режим Сорок два новых случая коронавируса выявили за последние сутки в Новосибирской области, в регионе с понедельника вводится повсеместный масочный режим. 150

Общество Названы наиболее обеспокоенные из-за коронавируса регионы России Жители Дальневосточного и Приволжского федеральных округов оказались самыми обеспокоенными из-за ситуации с коронавирусом, следует из опроса специалистов компании «Росгосстрах Жизнь» и банка «Открытие». 283

Общество В Госдуме оценили возможность переноса майских праздников По словам Нилова, из-за нагрузки на бизнес и экономику дополнительный перенос майских праздников может привести к росту безработицы и снижению покупательной способности. 469

Политика Песков заявил о необходимости жесткого режима самоизоляции Напряженная эпидемиологическая ситуация в ряде регионов России требует более жёсткого режима самоизоляции, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Общество В РАН назвали возможные сроки окончания пандемии коронавируса в России Москва, 27 апреля 2020, 09:34 — REGNUM В России распространение заболевания, вызванного новым коронавирусом, может закончиться в середине июня текущего года, заявил академик Российской академии наук Александр Чучалин. 573

Общество В Москве еще 349 пациентов вылечились от коронавируса В Москве выздоровели еще 349 пациентов после прохождения лечения от коронавирусной инфекции, общее число вылечившихся достигло 3524, сообщила журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. 51

Общество Россия приостановила экспорт зерна за пределы ЕАЭС Российские власти решили приостановить до 1 июня экспорт пшеницы, ржи, ячменя, меслина и кукурузы за пределы Евразийского экономического союза. 626

Авто Названа дата продаж бюджетного аналога Mercedes-Benz G-Class Китайский автогигант BAIC определился со временем вывода на рынок обновленной модификации внедорожника Beijing BJ80, который является дешевым аналогом легендарного Mercedes-Benz G-Class.

Энергетика Нефть дешевеет на торгах на фоне опасений по поводу хранилищ Нефть дешевеет на фоне опасений инвесторов, что сохраняющийся избыток предложения приведет к исчерпанию мощностей для хранения сырья и вызовет новый обвал стоимости на фьючерсы. 46

Здоровье Врач рассказал о необходимой дозе для заражения коронавирусом Врач и телеведущий Евгений Комаровский рассказал, какая доза коронавируса должна попасть в организм человека для его заражения инфекцией. 161

Культура Koktebel Jazz Party сымпровизирует в поддержку врачей Организаторами благотворительного онлайн-марафона Doctor Jazz Party выступают МИА "Россия сегодня", медиагруппа "Красный квадрат" и международный джазовый фестиваль Koktebel Jazz Party при поддержке Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и Альянса по борьбе с коронавирусом COVID-19.

Здоровье В Ульяновской области число жертв коронавируса возросло до четырех Число умерших пациентов с коронавирусом в Ульяновской области возросло до четырех человек, сообщил в воскресенье губернатор региона Сергей Морозов. 6

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Общество Мишустин поручил разработать поэтапную отмену ограничений для бизнеса Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минтруду, Минэкономразвития, Роспотребнадзору и Минздраву разработать предложения по поэтапной отмене ограничений для предпринимателей, сообщается на сайте кабмина. 1,9K

Здоровье На Кубани скончался врач-рентгенолог с коронавирусом Врач-рентгенолог на Кубани умер с диагнозом коронавирус. Об этом сообщили в оперативном штабе Краснодарского края. 19

Гаджеты Раскрыты характеристики неанонсированного смартфона LG Velvet Еще в смартфоне реализуют защиту от воды и пыли по стандарту IP68, а также будет USB Type-C и обычный разъем для наушников. 10