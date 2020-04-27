Кино
РИА НовостиМаковецкий ответил на критику сериала «Зулейха открывает глаза»
Народный артист России Сергей Маковецкий, сыгравший в "Зулейха открывает глаза", ответил на критику сериала. Как заявил РБК артист, "чувства истинно верующих оскорбить" нельзя.
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с чего всё началось
«Нам не нужны демонстрируемые перед аудиторией, особенно многочисленной в период самоизоляции, фильмы, которые провоцируют расколы в обществе, в частности, разжигают межрелигиозную рознь», - говорится в обращении Гаврилова.Московский Комсомолец01:55
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Депутат Госдумы попросил Генпрокуратуру проверить сериал «Зулейха открывает глаза» на оскорбление чувств верующих
Реальное время23 апреля в 17:23
Представитель КПРФ попросил проверить сериал «Зулейха» на оскорбление чувств верующих
Kazanfirst.ru24 апреля в 00:59
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Комментарии
Здоровье
Почти 500 новых заражённых COVID-19 выявлено на Украине
За прошедшие сутки на Украине выявлено 477 лабораторно подтверждённых случаев заражения новым коронавирусом.
SM News 24 апреля в 03:16
Экономика
Минфин выделит дополнительные средства при продлении эпидемии
Минфин готов выделить дополнительные деньги для поддержки граждан и экономики, если затянутся эпидемия коронавируса и связанные с ней ограничения.
Российская газета вчера в 15:06
Общество
Минобороны раскрыло число заразившихся коронавирусом военных
Ранее Минобороны не сообщало общее количество заболевших COVID-19 военнослужащих, а из отдельных сообщений до 26 апреля было известно, что заболело менее 100 военнослужащих, главным образом курсантов военных академий.
Ведомости вчера в 14:58
Общество
В Новосибирской области вводится масочный режим
Сорок два новых случая коронавируса выявили за последние сутки в Новосибирской области, в регионе с понедельника вводится повсеместный масочный режим.
РИА Новости 00:00
Общество
В каких городах Кузбасса нашли новых пациентов с коронавирусом
Сводку за 27 апреля представил оперативный штаб по предотвращению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Кузбассе.
ВашГород.ру 00:12
Общество
Ксения Собчак объяснила решение приобрести долю в «крабовом» бизнесе
После некоторых раздумий Собчак ответила согласием, став финансовым инвестором проекта.
OAnews вчера в 01:45
Общество
Названы наиболее обеспокоенные из-за коронавируса регионы России
Жители Дальневосточного и Приволжского федеральных округов оказались самыми обеспокоенными из-за ситуации с коронавирусом, следует из опроса специалистов компании «Росгосстрах Жизнь» и банка «Открытие».
Коммерсантъ 01:45
Общество
В Свердловской области введут обязательный масочный режим
Ношение защитной маски станет обязательным для жителей Свердловской области.
Российская газета 02:49
Общество
В Госдуме оценили возможность переноса майских праздников
По словам Нилова, из-за нагрузки на бизнес и экономику дополнительный перенос майских праздников может привести к росту безработицы и снижению покупательной способности.
Lenta.ru 01:58
Политика
Песков заявил о необходимости жесткого режима самоизоляции
Напряженная эпидемиологическая ситуация в ряде регионов России требует более жёсткого режима самоизоляции, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
NewInform 02:55
Общество
В РАН назвали возможные сроки окончания пандемии коронавируса в России
Москва, 27 апреля 2020, 09:34 — REGNUM В России распространение заболевания, вызванного новым коронавирусом, может закончиться в середине июня текущего года, заявил академик Российской академии наук Александр Чучалин.
REGNUM 02:34
Общество
В Москве еще 349 пациентов вылечились от коронавируса
В Москве выздоровели еще 349 пациентов после прохождения лечения от коронавирусной инфекции, общее число вылечившихся достигло 3524, сообщила журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
РИА Новости 02:30
Общество
PepsiCo объявила о приостановке рекламы с Региной Тодоренко
Известия вчера в 19:46
Общество
Россия приостановила экспорт зерна за пределы ЕАЭС
Российские власти решили приостановить до 1 июня экспорт пшеницы, ржи, ячменя, меслина и кукурузы за пределы Евразийского экономического союза.
Суть событий вчера в 10:24
Политика
Представитель Южной Кореи заявил, что Ким Чен Ын здоров
Коммерсантъ 00:15
Авто
Названа дата продаж бюджетного аналога Mercedes-Benz G-Class
Китайский автогигант BAIC определился со временем вывода на рынок обновленной модификации внедорожника Beijing BJ80, который является дешевым аналогом легендарного Mercedes-Benz G-Class.
Новые автомобили вчера в 23:08
Энергетика
Нефть дешевеет на торгах на фоне опасений по поводу хранилищ
Нефть дешевеет на фоне опасений инвесторов, что сохраняющийся избыток предложения приведет к исчерпанию мощностей для хранения сырья и вызовет новый обвал стоимости на фьючерсы.
Известия 00:50
Общество
В ГИБДД разъяснили правила передвижения между регионами
В Госавтоинспекции рассказали об условиях передвижения между регионами России в условиях осложнения санитарно-эпидемиологической обстановки.
Газета.Ru 24 апреля в 19:16
Здоровье
Врач рассказал о необходимой дозе для заражения коронавирусом
Врач и телеведущий Евгений Комаровский рассказал, какая доза коронавируса должна попасть в организм человека для его заражения инфекцией.
Lenta.ru вчера в 09:28
Культура
Koktebel Jazz Party сымпровизирует в поддержку врачей
Организаторами благотворительного онлайн-марафона Doctor Jazz Party выступают МИА "Россия сегодня", медиагруппа "Красный квадрат" и международный джазовый фестиваль Koktebel Jazz Party при поддержке Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и Альянса по борьбе с коронавирусом COVID-19.
РИА Новости Крым 03:00
Происшествия
Несколько сотен буревестников стали заложниками на сахалинском судне
Одно из грузовых судов в порту Южно-Сахалинска заполонили несколько сотен буревестников.
Российская газета 01:15
Здоровье
В Ульяновской области число жертв коронавируса возросло до четырех
Число умерших пациентов с коронавирусом в Ульяновской области возросло до четырех человек, сообщил в воскресенье губернатор региона Сергей Морозов.
РИА Новости вчера в 14:37
Общество
В Роспотребнадзоре анонсировали нововведения после завершения пандемии
Руководитель ведомства Анна Попова сообщила о целом ряде нововведений, которые будут направлены на защиту от коронавируса и других инфекций как обслуживающего персонала, так и клиентов.
OAnews вчера в 12:40
Общество
Мишустин поручил разработать поэтапную отмену ограничений для бизнеса
Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минтруду, Минэкономразвития, Роспотребнадзору и Минздраву разработать предложения по поэтапной отмене ограничений для предпринимателей, сообщается на сайте кабмина.
Газета.Ru 25 апреля в 13:07
Здоровье
На Кубани скончался врач-рентгенолог с коронавирусом
Врач-рентгенолог на Кубани умер с диагнозом коронавирус. Об этом сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.
Вести ФМ вчера в 12:59
Гаджеты
Раскрыты характеристики неанонсированного смартфона LG Velvet
Еще в смартфоне реализуют защиту от воды и пыли по стандарту IP68, а также будет USB Type-C и обычный разъем для наушников.
Astera вчера в 06:12
Политика
Лавров заявил о нежелании Украины обсуждать особый статус Донбасса
Москва наблюдает со стороны Украины саботаж выполнения политической части договоренностей "нормандского" саммита в Париже, Киев не хочет вести никакого разговора об особом статусе Донбасса, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
РИА Новости 25 апреля в 09:25
Политика
В РПЦ объяснили портреты Путина и Сталина в главном храме Минобороны
Изображения президента России Владимира Путина, министра обороны Сергея Шойгу и генсека СССР Иосифа Сталина в главном храме Минобороны объяснили исторической традицией.
URA.Ru 24 апреля в 09:01
Политика
Губернаторы предполагают, что Путин продлит нерабочий режим до 11 мая
Как заявил губернатор Вологодской области Олег Кувшинников, он рассчитывает, что режим нерабочих дней будет продлен как минимум до 11 мая.
BFM.ru вчера в 12:39