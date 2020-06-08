Кабмин вернул Минэкономразвития на доработку прогноз социально-экономического развития РФ до 2023 года. Об этом «Известиям» рассказали три источника, близких к правительству.

Макро и ветрено: почему прогноз Минэка отправлен на доработку

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