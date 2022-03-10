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Макроэкономический опрос ЦБ прогнозирует спад ВВП на 8% и инфляцию 20%

Инфляция в России в 2022 году составит 20%, но к 2023 году сократится до 8%, следует
 из Макроэкономического опроса Банка России.
Коммерсантъ
По словам заместителя председателя Банка России Алексея Заботкина, принимаемые Банком России и правительством меры направлены на то, "чтобы ограничить масштабы экономического спада и избежать продолжительного периода высокой инфляции".
Финмаркет
Курс американского доллара в среднем за текущий год будет на уровне 110 рублей, в 2023 году — 118,4 рубля, а в 2024 — 120 рублей.
РИА Новости
Аналитики ждут спад ВВП России в текущем году на 8%. Однако уже в 2023 году темпы роста экономики выйдут в положительную зону и составят 1%, а в 2024 году — 1,5%.
ПРАЙМ

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