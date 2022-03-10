По словам заместителя председателя Банка России Алексея Заботкина, принимаемые Банком России и правительством меры направлены на то, "чтобы ограничить масштабы экономического спада и избежать продолжительного периода высокой инфляции".
Генеральный директор «Норникеля» Владимир Потанин считает, что, конфискуя активы иностранных компаний, Россия «отбросит» себя в 1917 год, поэтому лучше оставить им возможность вернуться на российский рынок.
Заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья, врач-иммунолог Сергей Леонов в интервью радио Sputnik заявил, что отмена масочного режима в России может начаться с магазинов и торговых центров.