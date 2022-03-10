"В мартовском опросе прогноз по инфляции на 2022 год повышен на 14,5 п.п. (по сравнению с февральским опросом), до 20,0%, на 2023 год - на 4,0 п.п, до 8,0%, а на 2024 год - на 0,8 п.п, до 4,8%", - говорится в опубликованном опросе ЦБ.