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Макроэкономический опрос ЦБ прогнозирует спад ВВП на 8% и инфляцию 20%

Инфляция в России в 2022 году составит 20%, но к 2023 году сократится до 8%, следует
 из Макроэкономического опроса Банка России.
Коммерсантъ
"В мартовском опросе прогноз по инфляции на 2022 год повышен на 14,5 п.п. (по сравнению с февральским опросом), до 20,0%, на 2023 год - на 4,0 п.п, до 8,0%, а на 2024 год - на 0,8 п.п, до 4,8%", - говорится в опубликованном опросе ЦБ.
Финмаркет
По словам заместителя председателя Банка России Алексея Заботкина, принимаемые Банком России и правительством меры направлены на то, "чтобы ограничить масштабы экономического спада и избежать продолжительного периода высокой инфляции".
Финмаркет
Аналитики ждут спад ВВП России в текущем году на 8%. Однако уже в 2023 году темпы роста экономики выйдут в положительную зону и составят 1%, а в 2024 году — 1,5%.
ПРАЙМ

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