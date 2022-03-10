"В мартовском опросе прогноз по инфляции на 2022 год повышен на 14,5 п.п. (по сравнению с февральским опросом), до 20,0%, на 2023 год - на 4,0 п.п, до 8,0%, а на 2024 год - на 0,8 п.п, до 4,8%", - говорится в опубликованном опросе ЦБ.
По словам заместителя председателя Банка России Алексея Заботкина, принимаемые Банком России и правительством меры направлены на то, "чтобы ограничить масштабы экономического спада и избежать продолжительного периода высокой инфляции".
Генеральный директор «Норникеля» Владимир Потанин считает, что, конфискуя активы иностранных компаний, Россия «отбросит» себя в 1917 год, поэтому лучше оставить им возможность вернуться на российский рынок.