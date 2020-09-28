Французский лидер Эммануэль Макрон высказался по поводу легитимности нынешнего президента Белоруссии Александра Лукашенко. По его словам, во Франции не считают белорусского правителя президентом, так как не признают результатов самих выборов.

С чего всё началось Макрон о Лукашенко: «Мы не признаем его статус президента» Франция не признает переизбрание Александра Лукашенко на пост президента Белоруссии, заявил французский лидер Эммануэль Макрон. "Мы не признаем избрание Лукашенко, поэтому мы не признаем его статус избранного президента", - сказал Макрон на пресс-конференции с президентом Литвы в Вильнюсе. РИА Новости вчера в 13:44