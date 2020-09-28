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Общественная служба новостей
Общественная служба новостей

Макрон: Франция не признает Лукашенко президентом

Французский лидер Эммануэль Макрон высказался по поводу легитимности нынешнего президента Белоруссии Александра Лукашенко. По его словам, во Франции не считают белорусского правителя президентом, так как не признают результатов самих выборов.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Макрон о Лукашенко: «Мы не признаем его статус президента»

Франция не признает переизбрание Александра Лукашенко на пост президента Белоруссии, заявил французский лидер Эммануэль Макрон. "Мы не признаем избрание Лукашенко, поэтому мы не признаем его статус избранного президента", - сказал Макрон на пресс-конференции с президентом Литвы в Вильнюсе.
РИА Новостивчера в 13:44
Подробнее о событии
URA.Ru

Франция не признала Лукашенко президентом Белоруссии

URA.Ruвчера в 15:41
Фонтанка.Ру

Макрон отказался признавать Лукашенко президентом Белоруссии

Фонтанка.Рувчера в 15:22
РИА Новости

Макрон о Лукашенко: «Мы не признаем его статус президента»

РИА Новостивчера в 13:44
Ведомости

Франция не признала Лукашенко президентом Белоруссии

Ведомостивчера в 14:57
Коммерсантъ

Макрон: Франция не признает переизбрание Лукашенко

Коммерсантъвчера в 14:15
REGNUM

Макрон не считает Лукашенко легитимным, но готов быть посредником в диалоге

REGNUMвчера в 13:52
Znak.com

Макрон: Франция не признает Александра Лукашенко законным главой страны

Znak.comвчера в 15:18

Минобороны Армении сообщило о наступлении Азербайджана в Карабахе

Вооруженные силы Азербайджана начали широкомасштабное наступление на юге и северо-востоке в Нагорном Карабахе, сообщает в понедельник, 28 сентября, представитель Минобороны Армении Арцун Ованнисян.
Минобороны Армении сообщило о наступлении Азербайджана в Карабахе
Известиявчера в 13:30
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В Кремле обсудили отставку главы Дагестана

Почему может уйти Васильев Глава Дагестана Владимир Васильев может досрочно покинуть свой пост, сообщили РБК два собеседника, близких к руководству региона, и подтвердил источник, близкий к Кремлю.
РБК00:00

Бои в Карабахе продолжаются, отбито несколько атак ВС Азербайджана

"В настоящее время армянские подразделения на нескольких направлениях линии соприкосновения отбили атаки ВС Азербайджана, на отдельных участках предприняли ответные действия, нанеся урон противнику в живой силе и технике", - отмечается в сообщении.
Sputnik Армения00:14

В России изменили правила отбывания наказания в тюрьмах

Ранее, председатель Комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников отмечал, что новации повысят доступность мест отбывания наказания для родственников осужденных и обеспечат возможность общения членов семьи с осужденными к лишению свободы.
Российская газета21:24
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