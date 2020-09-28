Будьте в Плюсе
Главное
Политика
США
Политика
Интересное
Политика
Политика
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Политика
Общественная служба новостей
Общественная служба новостей

Макрон: Франция не признает Лукашенко президентом

Французский лидер Эммануэль Макрон высказался по поводу легитимности нынешнего президента Белоруссии Александра Лукашенко. По его словам, во Франции не считают белорусского правителя президентом, так как не признают результатов самих выборов.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Макрон о Лукашенко: «Мы не признаем его статус президента»

Франция не признает переизбрание Александра Лукашенко на пост президента Белоруссии, заявил французский лидер Эммануэль Макрон. "Мы не признаем избрание Лукашенко, поэтому мы не признаем его статус избранного президента", - сказал Макрон на пресс-конференции с президентом Литвы в Вильнюсе.
РИА Новостивчера в 13:44
Подробнее о событии
URA.Ru

Франция не признала Лукашенко президентом Белоруссии

URA.Ruвчера в 15:41
Lenta.ru

Макрон встретится с Тихановской

Lenta.ruвчера в 12:47
Ведомости

Франция не признала Лукашенко президентом Белоруссии

Ведомостивчера в 14:57
Коммерсантъ

Макрон: Франция не признает переизбрание Лукашенко

Коммерсантъвчера в 14:15
РИА Новости

Макрон о Лукашенко: «Мы не признаем его статус президента»

РИА Новостивчера в 13:44
Фонтанка.Ру

Макрон отказался признавать Лукашенко президентом Белоруссии

Фонтанка.Рувчера в 15:22
Национальная служба новостей

СМИ сообщили о подготовке встречи Макрона и Тихановской 29 сентября

Национальная служба новостейвчера в 12:34

Макрон потребовал от России предоставить объяснения по делу Навального

Выводы по ситуации с Алексеем Навальным должны быть сделаны исходя из информации, которую предоставит Россия, или ее отказа предоставить объяснения, заявил президент Франции Эммануэль Макрон.
РИА Новостивчера в 15:39
934

Кудрин спрогнозировал цену не ниже $40 за баррель нефти до конца года

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин предположил, что цены на нефть до конца года не будут ниже $40 за баррель, так как страны будут вводить меньше ограничений при второй волне пандемии коронавируса.
Известиявчера в 03:18
104

Малышева перечислила три «суперпродукта» для снижения холестерина

Избыточное количество холестерина в организме можно ликвидировать при помощи употребления клетчатки, которая многократно увеличивается в объеме и впитывает вредные вещества.
Экономика сегоднявчера в 14:04
8

Россия собрала второй по величине урожай пшеницы в истории

"По данным на середину сентября, сбор пшеницы уже является вторым по величине после рекордного 2017 года и составляет 82,9 млн т, а урожай продовольственной мягкой пшеницы достиг третьего по величине объема на уровне 57,7 млн т", - сообщили в министерстве.
Газета.Ruвчера в 15:18
46

Рособрнадзор обсудит идею сдачи ЕГЭ только для поступления в вуз

Рособрнадзор получил предложения отказаться от обязательной сдачи Единого госэкзамена (ЕГЭ) всеми выпускниками школ и оставить экзамены только для абитуриентов вузов, сообщила пресс-служба ведомства.
Ведомостивчера в 03:36
21