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Коммерсантъ
Коммерсантъ

Макрон: Франция не признает переизбрание Лукашенко

Франция не признает итогов выборов в Белоруссии и не признает Александра Лукашенко действующим президентом. Об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон на пресс-конференции с президентом Литвы Гитанасом Науседой в Вильнюсе.В источнике
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РИА Новости

Макрон о Лукашенко: «Мы не признаем его статус президента»

Франция не признает переизбрание Александра Лукашенко на пост президента Белоруссии, заявил французский лидер Эммануэль Макрон. "Мы не признаем избрание Лукашенко, поэтому мы не признаем его статус избранного президента", - сказал Макрон на пресс-конференции с президентом Литвы в Вильнюсе.
РИА Новости13:44
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Фонтанка.Ру

Макрон отказался признавать Лукашенко президентом Белоруссии

Фонтанка.Ру15:22
REGNUM

Макрон не считает Лукашенко легитимным, но готов быть посредником в диалоге

REGNUM13:52
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Франция не признала Лукашенко президентом Белоруссии

Ведомости14:57
Коммерсантъ

Макрон: Франция не признает переизбрание Лукашенко

Коммерсантъ14:15
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Макрон: «Мы не признаём избрание Лукашенко»

News.ru14:03
ТАСС

Литва на ближайшем саммите СЕ представит план помощи Белоруссии в период «после Лукашенко»

ТАСС15:12
РИА Новости

Макрон о Лукашенко: «Мы не признаем его статус президента»

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RT на русском14:51
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Первый Севастопольский11:28
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