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Коммерсантъ
Коммерсантъ

Макрон: Франция не признает переизбрание Лукашенко

Франция не признает итогов выборов в Белоруссии и не признает Александра Лукашенко действующим президентом. Об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон на пресс-конференции с президентом Литвы Гитанасом Науседой в Вильнюсе.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Макрон о Лукашенко: «Мы не признаем его статус президента»

Франция не признает переизбрание Александра Лукашенко на пост президента Белоруссии, заявил французский лидер Эммануэль Макрон. "Мы не признаем избрание Лукашенко, поэтому мы не признаем его статус избранного президента", - сказал Макрон на пресс-конференции с президентом Литвы в Вильнюсе.
РИА Новостивчера в 13:44
Подробнее о событии
URA.Ru

Франция не признала Лукашенко президентом Белоруссии

URA.Ruвчера в 15:41
Фонтанка.Ру

Макрон отказался признавать Лукашенко президентом Белоруссии

Фонтанка.Рувчера в 15:22
Коммерсантъ

Макрон: Франция не признает переизбрание Лукашенко

Коммерсантъвчера в 14:15
Ведомости

Франция не признала Лукашенко президентом Белоруссии

Ведомостивчера в 14:57
РИА Новости

Макрон о Лукашенко: «Мы не признаем его статус президента»

РИА Новостивчера в 13:44
Lenta.ru

Макрон встретится с Тихановской

Lenta.ruвчера в 12:47
Национальная служба новостей

СМИ сообщили о подготовке встречи Макрона и Тихановской 29 сентября

Национальная служба новостейвчера в 12:34

Обвиняемый по делу MH17 отрицает причастность к запуску ЗРК «Бук»

Обвиняемый по делу о крушений Boeing (рейс МН17) на Украине в 2014 году россиянин Олег Пулатов заявил защите, что не причастен к транспортировке ЗРК "Бук", которым, по мнению прокуратуры, мог быть сбит самолет, и не отдавал приказ о его запуске, заявила адвокат Сабине тен Дуссхате в ходе слушаний суда в Нидерландах в понедельник.
Обвиняемый по делу MH17 отрицает причастность к запуску ЗРК «Бук»
РИА Новостивчера в 05:09
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США ввели ограничения против второй китайской технологической компании

В информагентстве The Washington Post, сославшись на документы американского Министерства торговли, заявили, что Соединенные Штаты решили ввести ограничения против компании SMIC из КНР, производящей полупроводники.
Discover2427 сентября в 03:11
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ЦБ продлил до конца года срок перевода пенсий на карты МИР

Центробанк продлил до конца 2020 года срок перевода пенсий и социальных начислений на карту МИР, сообщила директор департамента национальной платёжной системы ЦБ Алла Бакина в эфире телеканала «Россия 1».
RT на русскомвчера в 14:51
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В бундестаге высказались против вступления Украины в ЕС и НАТО

Депутаты партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) призвали правительство ФРГ "сохранить нейтралитет" Киева и, по возможности, высказываться против вступления Украины в Евросоюз и НАТО, говорится в обращении политиков.
Газета.Ruвчера в 05:31
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В Азербайджане не идет речь о мобилизации

Введение президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым военного положения на территории страны не означает объявления мобилизации, пояснил начальник отдела аппарата Государственной службы по мобилизации и призыву на военную службу полковник Аждар Бабазаде.
Вестник Кавказа27 сентября в 14:01
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Эрдоган пригрозил Армении поддержкой Азербайджана

Анкара, 28 сентября 2020, 14:46 — REGNUM Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что «со всей решимостью» поддержит Азербайджан, если Армения не покинет свои позиции в Нагорном Карабахе, сообщает 28 сентября агентство «Анадолу».
REGNUMвчера в 07:46
2,2K

Директор курильского заповедника вступился за кластер

Директор заповедника считает, что проект по созданию кластера привлечет внимание к Южным Курилам, а выделение финансирования на его реализацию станет важным толчком в повышении экономических показателей района и области в целом.
Сахалин.Инфовчера в 23:38

Студия Hangar 13 выпустила ремейк Mafia: Definitive Edition

Выпуск Mafia: Definitive Edition завершает полную Mafia: Trilogy, коллекцию, содержащую единственную интерактивную развлекательную серию, которая позволяет игрокам жить жизнью гангстера в трех разных эпохах организованной преступности в Америке.
Astera25 сентября в 14:00
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В ЕС одобрили расширение санкций против России из-за Крымского моста

Ранее ТАСС со ссылкой на европейский дипломатический источник сообщил, что послы ЕС согласовали включение двух человек и четырех юрлиц в санкционный список против России за участие в строительстве Крымского моста.
Ведомостивчера в 08:36
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