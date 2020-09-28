Макрон: Франция не признает переизбрание Лукашенко
Франция не признает итогов выборов в Белоруссии и не признает Александра Лукашенко действующим президентом. Об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон на пресс-конференции с президентом Литвы Гитанасом Науседой в Вильнюсе.В источнике
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Макрон о Лукашенко: «Мы не признаем его статус президента»
Франция не признает переизбрание Александра Лукашенко на пост президента Белоруссии, заявил французский лидер Эммануэль Макрон. "Мы не признаем избрание Лукашенко, поэтому мы не признаем его статус избранного президента", - сказал Макрон на пресс-конференции с президентом Литвы в Вильнюсе.
РИА Новостивчера в 13:44
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