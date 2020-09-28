SM News 8

Франция не признает итогов выборов в Белоруссии и не признает Александра Лукашенко действующим президентом. Об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон на пресс-конференции с президентом Литвы Гитанасом Науседой в Вильнюсе.