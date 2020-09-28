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Коммерсантъ
Коммерсантъ

Макрон: Франция не признает переизбрание Лукашенко

Франция не признает итогов выборов в Белоруссии и не признает Александра Лукашенко действующим президентом. Об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон на пресс-конференции с президентом Литвы Гитанасом Науседой в Вильнюсе.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Макрон о Лукашенко: «Мы не признаем его статус президента»

Франция не признает переизбрание Александра Лукашенко на пост президента Белоруссии, заявил французский лидер Эммануэль Макрон. "Мы не признаем избрание Лукашенко, поэтому мы не признаем его статус избранного президента", - сказал Макрон на пресс-конференции с президентом Литвы в Вильнюсе.
РИА Новостивчера в 13:44
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URA.Ru

Франция не признала Лукашенко президентом Белоруссии

URA.Ruвчера в 15:41
Lenta.ru

Макрон встретится с Тихановской

Lenta.ruвчера в 12:47
Ведомости

Франция не признала Лукашенко президентом Белоруссии

Ведомостивчера в 14:57
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Макрон: Франция не признает переизбрание Лукашенко

Коммерсантъвчера в 14:15
REGNUM

Макрон не считает Лукашенко легитимным, но готов быть посредником в диалоге

REGNUMвчера в 13:52
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Макрон о Лукашенко: «Мы не признаем его статус президента»

РИА Новостивчера в 13:44
Фонтанка.Ру

Макрон отказался признавать Лукашенко президентом Белоруссии

Фонтанка.Рувчера в 15:22

В ЕС одобрили расширение санкций против России из-за Крымского моста

Ранее ТАСС со ссылкой на европейский дипломатический источник сообщил, что послы ЕС согласовали включение двух человек и четырех юрлиц в санкционный список против России за участие в строительстве Крымского моста.
Ведомостивчера в 08:36
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В Азербайджане сообщили о погибших при обстреле Карабаха

«В результате интенсивного обстрела противником сел Гапанлы, Чыраглы, Орта Гервенд, Алханлы, Шукюрбейли и Джоджуг Марджанлы среди мирного населения имеются убитые и раненые», — сообщили в Минобороны Азербайджана.
ФАН27 сентября в 00:16
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Гаражную амнистию объявляют в России

Главный единоросс страны пообещал дать поручение фракции «Единая Россия» в Государственной думе принять закон о гаражной амнистии как можно быстрее, по возможности - до конца текущего года, потому что это касается огромного количества граждан нашей страны.
Deita.ru25 сентября в 19:50

Титов предложил внести изменения в систему налогообложения для МСП

Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов предложил властям внести ряд изменений в систему налогообложения малого и среднего бизнеса.
Международный антикоррупционный порталвчера в 04:35
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Во Франции призвали Германию представить доказательства по Навальному

Германия должна допустить российских врачей к совместной работе по случившемуся с Алексеем Навальным и представить свои доказательства, заявил глава комиссии Сената Франции по международным делам, обороне и безопасности Кристиан Камбон.
РИА Новостивчера в 14:52
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Глава UFC Уайт раскритиковал Макгрегора за публикацию личной переписки

Руководитель промоушена UFC Дана Уайт прокомментировал свою переписку с профессиональным бойцом, ранее выступавшим за организацию, Конором Макгрегором, которая накануне была обнародована в Twitter спортсмена.
CT news27 сентября в 11:47
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