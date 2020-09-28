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Evo-rus.com
Evo-rus.com

Макрон: Франция не признает переизбрание Лукашенко

Макрон подчеркнул, что его государство не признает статус Лукашенко. Напомним, что по итогам прошедших в Беларуси президентских выборов Лукашенко набрал 80,1% голосов, а Светлана Тихановская – 10,12%.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Макрон о Лукашенко: «Мы не признаем его статус президента»

Франция не признает переизбрание Александра Лукашенко на пост президента Белоруссии, заявил французский лидер Эммануэль Макрон. "Мы не признаем избрание Лукашенко, поэтому мы не признаем его статус избранного президента", - сказал Макрон на пресс-конференции с президентом Литвы в Вильнюсе.
РИА Новостивчера в 13:44
Подробнее о событии
РИА Новости

Макрон о Лукашенко: «Мы не признаем его статус президента»

РИА Новостивчера в 13:44
Фонтанка.Ру

Макрон отказался признавать Лукашенко президентом Белоруссии

Фонтанка.Рувчера в 15:22
Ведомости

Франция не признала Лукашенко президентом Белоруссии

Ведомостивчера в 14:57
Коммерсантъ

Макрон: Франция не признает переизбрание Лукашенко

Коммерсантъвчера в 14:15
URA.Ru

Франция не признала Лукашенко президентом Белоруссии

URA.Ruвчера в 15:41
Lenta.ru

Макрон встретится с Тихановской

Lenta.ruвчера в 12:47
Национальная служба новостей

СМИ сообщили о подготовке встречи Макрона и Тихановской 29 сентября

Национальная служба новостейвчера в 12:34

Студия Hangar 13 выпустила ремейк Mafia: Definitive Edition

Выпуск Mafia: Definitive Edition завершает полную Mafia: Trilogy, коллекцию, содержащую единственную интерактивную развлекательную серию, которая позволяет игрокам жить жизнью гангстера в трех разных эпохах организованной преступности в Америке.
Astera25 сентября в 14:00
24

КС РФ проверит запрет покидать место проживания в период пандемии

В запросе отмечается, что действующее законодательство наделяет органы государственной власти субъектов РФ полномочиями только "осуществлять меры по реализации, обеспечению и защите прав и свобод граждан, но не предусматривает возможности ограничивать эти права и свободы, в том числе и право граждан на свободу передвижения".
Интерфаксвчера в 06:48
93

В деле о гибели парома «Эстония» появились новые факты

По информации издания, в деле о гибели в Балтийском море в 1994 году парома «Эстония», следовавшего из Таллина в Стокгольм, появились новые факты, требующие дополнительного расследования причин крушения судна.
Известиявчера в 08:29
8

Юбилейный Платоновский фестиваль в Воронеже обошелся в 51 млн рублей

Из-за пандемии коронавируса в этом году на проведение XX Платоновфеста потратили около 51 млн руб. Итоги фестиваля в понедельник, 28 сентября, на встрече с прессой в Доме журналистов подвел худрук фестиваля Михаил Бычков.
Обозреватель Врнвчера в 11:07
13

Ученые определили болезни мозга, вызываемые бессонницей

Доктор медицины, научный сотрудник Центра исследования и лечения сна Университета штата Пенсильвания Хулио Фернандес-Мендоса пояснил: «Взрослое население в 10% случаев жалуется на стойкое нарушение сна, невозможность заснуть, либо на частые пробуждения в течение ночи, что делает сон поверхностным, не дающим возможности отдохнуть мозгу».
ToDay News Ufaвчера в 11:58

75% орбитального мусора оказались неизвестными объектами

Астрономы призывают к более регулярным и тщательным исследованиям орбитального мусора на больших высотах, чтобы помочь охарактеризовать местные объекты и лучше определить риски, связанные с активными спутниками, на данные которых ежедневно полагаются люди.
Популярная механикавчера в 05:27

Минобороны: боевики готовят провокации с химоружием в Идлибе и Алеппо

Дамаск, 28 сентября 2020, 22:26 — REGNUM Боевики террористических группировок планируют осуществить провокации с применением отравляющих веществ в сирийских провинциях Идлиб и Алеппо, сообщил 28 сентября на брифинге заместитель начальника российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Александр Гринкевич.
REGNUMвчера в 15:26

В ЕС одобрили расширение санкций против России из-за Крымского моста

Ранее ТАСС со ссылкой на европейский дипломатический источник сообщил, что послы ЕС согласовали включение двух человек и четырех юрлиц в санкционный список против России за участие в строительстве Крымского моста.
Ведомостивчера в 08:36
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