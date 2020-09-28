Макрон: Франция не признает переизбрание Лукашенко
Макрон подчеркнул, что его государство не признает статус Лукашенко. Напомним, что по итогам прошедших в Беларуси президентских выборов Лукашенко набрал 80,1% голосов, а Светлана Тихановская – 10,12%.В источнике
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Макрон о Лукашенко: «Мы не признаем его статус президента»
Франция не признает переизбрание Александра Лукашенко на пост президента Белоруссии, заявил французский лидер Эммануэль Макрон. "Мы не признаем избрание Лукашенко, поэтому мы не признаем его статус избранного президента", - сказал Макрон на пресс-конференции с президентом Литвы в Вильнюсе.
РИА Новостивчера в 13:44
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Национальная служба новостейвчера в 12:34