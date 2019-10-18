Происходящее в Сирии является серьезной ошибкой НАТО и ставит вопрос о функционировании альянса. Об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон.

Макрон: Ситуация в Сирии ставит вопрос о функционировании НАТО

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