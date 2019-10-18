Армия и оружие

Российская газетаРоссийская газетаМакрон: Ситуация в Сирии ставит вопрос о функционировании НАТО

Происходящее в Сирии является серьезной ошибкой НАТО и ставит вопрос о функционировании альянса. Об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон.
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Макрон назвал «грубой ошибкой НАТО» происходящее в Сирии

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Макрон усомнился в функционировании НАТО из-за событий в Сирии

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Макрон поставил под сомнение функционирование НАТО на фоне событий в Сирии

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Макрон назвал события в Сирии ослабляющей НАТО «серьезной ошибкой»

РБК12:13

Макрон усомнился в функционировании НАТО из-за операции Турции в Сирии

RT на русском10:15
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Автоматически обработано 7035 источников, обновлено в 12:25, Ашберн
Экономика

Росстат рассказал о росте реальных располагаемых доходов россиян

Реальные располагаемые доходы россиян (доходы за вычетом обязательных платежей, пересчитанные с учетом инфляции) за III квартал 2019 года, по предварительным данным, выросли на 3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, говорится в материалах Росстата.
ТАСС вчера в 11:05
Происшествия

Следствие попросило арестовать офицеров ОВД «Дорогомилово» за взятку

Следствие попросило арестовать двоих офицеров московского ОВД района Дорогомилово, задержанных по подозрению в покушении на мошенничество в особо крупном размере, сообщили в пресс-службе Пресненского суда.
Вечерняя Москва 11:08
Шоу-бизнес

Диана Шурыгина бросила мужа и улетела в Израиль с миллионером

20-летняя Шурыгина добавила, что страсть к мужу через какое-то время пропала и она начала относится к нему как к другу.
News.ru 07:36
Общество

В Минздраве предупредили об опасности переедания яиц

«В желтке яйца много холестерина и насыщенных жиров, поэтому перебарщивать нельзя», — заявил диетолог «Газете.Ru».
Говорит Москва 03:24
Политика

Киев дал согласие на «формулу Штайнмайера» еще в июле

«Открытые вопросы, которые должны быть рассмотрены, включают: т.н. особый статус (особый порядок местного самоуправления), включая так называемую формулу Штайнмайера; амнистию и местные выборы», - говориться в приложении к письму, датированном 16 июля 2019 года.
Комсомольская правда 12:16
Армия и оружие

Трамп рассказал о переговорах с Эрдоганом по Сирии

Американский президент Дональд Трамп заявил, что поговорил со своим турецким коллегой Реджепом Эрдоганом о ситуации в Сирии.
Газета.Ru 11:59
Политика

Миллер назвал условия для контракта на транзит газа через Украину

Иначе говоря, Россия готова продолжить транспортировку газа в Европу через Украину в 2020 году, но "Газпром" намерен бронировать мощности по мере их необходимости и не хочет заключать многолетний контракт.
Газета.Ru 10:05
Происшествия

На борту летевшего из Пхукета в Москву самолета погиб ребенок

РБК 10:44
Политика

В Киеве заявили о невозможности отделения от российской энергосистемы

Киев принимает меры по отсоединению от энергосистемы России, но в ближайшее время это невозможно, заявил замминистра энергетики и окружающей среды Украины Виталий Шубин.
РИА Новости 06:30
Здоровье

Juul прекратит продажу ароматизированных вейпов в США

Крупнейший в США производитель электронных сигарет Juul Labs прекратит продажу электронных сигарет с фруктовыми вкусами на фоне давления со стороны регуляторов, обеспокоенных последствиями для здоровья от их курения.
Интерфакс 11:59
Происшествия

Украинский Су-27 «сдул» людей на авиашоу в Бельгии

В Сети появилось видео с авиашоу Sanicole Airshow в Бельгии, на котором украинский истребитель Су-27 «сдул» людей.
Известия 05:41
Общество

Суд лишил актрису Бочкареву водительских прав

РБК 06:02
Общество

Всеобщая забастовка началась в Каталонии

Всеобщая забастовка началась в Каталонии. Перекрыты ряд дорог, проходят митинги, в аэропорту Барселоны отменены более 50 рейсов.
Известия 05:13
Общество

Поклонская ответила Собчак на критику длины юбки

REGNUM вчера в 06:30
Политика

Лондон и Брюссель договорились по Brexit

Великобритания 2 октября внесла на рассмотрение Евросоюза «рациональные и конструктивные» предложения по Brexit.
Международная жизнь вчера в 06:55
Происшествия

Укусившему полицейского в Лондоне внуку Назарбаева вынесли приговор

Lenta.ru 10:53
Футбол

«Ахмат» и «Локомотив» объявили составы на матч чемпионата России

Грозненский "Ахмат" и московский "Локомотив" объявили стартовые составы на матч 13-го тура чемпионата России.
Газета.Ru 12:11
Гаджеты

В Россию пришел дешевый «бабушкофон» Nokia. Он стоит 1800 рублей

Российская газета 07:34
Армия и оружие

The National Interest назвал российское «оружие Судного дня»

Американское издание The National Interest назвало подводные лодки класса «Борей» с баллистическими ракетами «Булава» на борту «оружием Судного дня».
RT на русском 02:34
Политика

Пранкеры Вован и Лексус напугали губернатора Аляски аннексией

Российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) разыграли губернатора штата Аляска Майка Данливи.
РБК 08:58
Экономика

«Российский учебник» продали за 6 млрд рублей

Группа "Эксмо-АСТ" закрыла сделку по продаже корпорации "Российский учебник", ее сумма составила 6 млрд рублей, сообщил в пятницу ТАСС президент группы Олег Новиков.
ТАСС 12:03
Общество

Финляндия начнёт выдавать россиянам шенгенскую мультивизу на 5 лет

Финляндия начнёт выдавать гражданам России многократную шенгенскую визу сроком на пять лет.
Суть событий вчера в 10:10
Политика

МИД ДНР прокомментировал заявление Киева об амнистии в Донбассе

Заявление Киева о принятии законов об амнистии участников конфликта в Донбассе не имеет ничего общего с реальностью, украинские власти продолжают имитировать выполнение минских соглашений, заявила в пятницу РИА Новости полпред самопровозглашенной Донецкой народной республики в контактной группе по Украине, глава МИД ДНР Наталья Никонорова.
РИА Новости 09:05
Шоу-бизнес

Мать Тимати показала лицо внука от Решетовой

Второго ребенка артисту подарила 23-летняя модель Анастасия Решетова, мальчика назвали Ратмиром.
Московский Комсомолец 09:04
Культура

Федор Добронравов прокомментировал переименование «Сватов»

Культуромания 07:36
Политика

Горбачев рассказал об обращении к Путину

Экс-лидер СССР и последний Генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев сообщил, что какое-то время назад посылал обращение президенту России Владимиру Путину.
Газета.Ru вчера в 20:29
Наука

Описание древней солнечной бури нашли на ассирийских табличках

Японские ученые из Университета Цукуба обнаружили в ассирийских табличках описание древней солнечной бури.
МедиаПоток 06:01
Спорт

Валуев ответил агрессивному болельщику сборной Украины

Газета.Ru 06:28
Шоу-бизнес

Близкие Заворотнюк призвали молиться за неё

Родственники Анастасии Заворотнюк призвали всех желающих присоединиться к соборной молитве за здравие актрисы, которую предложила одна из поклонниц звезды.
News.ru 10:15
Политика

Что случилось за ночь. Главные новости РБК

США и Турция договорились приостановить операцию Анкары в Сирии Соглашение было заключено на встрече американского вице-президента Майкла Пенса и турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана.
РБК 01:06
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