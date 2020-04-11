Коронавирус

КоммерсантъКоммерсантъЕвропа может сохранить границы закрытыми до сентября

Президент Франции Эмманюэль Макрон во время закрытой видеоконференции с руководителями профсоюзов коснулся вопроса о границах. По сведениям источника BFM, он был пессимистичен.
Читать в источнике
Комментировать61

Подробнее о событии

Европа может оставить границы закрытыми до сентября из-за пандемии коронавируса

Интерфакс08:16

Макрон прогнозирует эволюцию пандемии коронавируса в мире

REGNUM01:05

Шенгенскую зону могут закрыть до осени, сообщил Макрон

РИА Новости07:30

Европа приготовилась закрыть границы до осени

Lenta.ru06:22

Макрон не исключил закрытия границ Европы до сентября

Фонтанка.Ру05:34

Европа может сохранить границы закрытыми до сентября

Коммерсантъ05:02

СМИ: Макрон не исключил закрытия границ Шенгенской зоны до сентября

ТАСС08:10
Показать все источники
Автоматически обработано 7139 источников, обновлено в 14:35, Ашберн
Транспорт

Москва вводит электронные пропуска на поездки на транспорте

В магазин, на дачу и по другим личным целям разрешается съездить дважды в неделю Столичный мэр Сергей Собянин своим указом ввел пропускную систему электронных кодов для поездок по Москве и за город на личных автомобилях, в такси и общественном транспорте.
Коммерсантъ 14:25
1,1K
Общество

Академик РАН рассказал, когда может закончиться пандемия

За последние недели в Россию спецрейсами было возвращено более 130 тысяч граждан, застрявших за границей из-за пандемии.
Парламентская газета 09 апреля в 08:15
3
Шоу-бизнес

Представитель Надежды Бабкиной рассказал о состоянии певицы

Динамика состояния народной артистки РСФСР, руководителя театра "Русская песня" Надежды Бабкиной, госпитализированной с пневмонией, положительная, сообщил РИА Новости исполнительный директор театра Антон Собянин.
РИА Новости 03:36
21
Кино

Рик Граймс вернётся к «Ходячим мертвецам»

News.ru вчера в 04:21
15
Здоровье

Коронавирус подтвердился у 170 врачей и пациентов больницы в Уфе

В Уфе у 170 пациентов и врачей республиканской больницы имени Куватова предварительно подтвердилось заражение коронавирусной инфекцией.
News.ru вчера в 05:38
746
Общество

Названы новые симптомы коронавируса

У части зараженных коронавирусом китайцев наблюдались проблемы с координацией и невнятная речь, говорится в исследовании, опубликованном в JAMA Neuology.
РИА Новости 11:39
26
Религия

В РПЦ рассказали, как можно освятить вербу в домашних условиях

Миряне могут святить вербу и дома.
Магсити74 10:36
2
Политика

Объяснен отказ Чехии передать памятник маршалу Коневу России

Министерство обороны Чехии пообещало подготовить ответ на обращение главы российского военного ведомства Сергея Шойгу с просьбой передать Москве снесенный памятник советскому маршалу Ивану Коневу.
Lenta.ru 09 апреля в 17:26
4K
Общество

ВОЗ рекомендовала Белоруссии ужесточить ограничительные меры

Минск, 11 апреля 2020, 15:58 — REGNUM Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендовала Белоруссии запретить массовые мероприятия.
REGNUM 08:58
108
Гаджеты

Названы лучшие для покупки подержанные видеокарты

Названы лучшие для покупки подержанные видеокарты.
Ferra 12:39
Футбол

Радимов предложил объединить чемпионаты России и Белоруссии

Главный тренер "Зенита-2", в прошлом экс футболист "Зенита" Владислав Радимов предложил объединить чемпионаты России и Белоруссии по футболу.
Bobsoccer 12:37
Общество

Вирусолог предупредил о новой эпидемии коронавируса после карантина

Отмена ограничительных мер после снижения числа инфицированных COVID-19 может вызвать новую вспышку заболевания, считает профессор Ганноверского института вирусологии Томас Шульц.
News.ru 09:57
12
Здоровье

Доктор Мясников: «Коронавирус нас явно щадит»

Москва, 11 апреля 2020, 09:56 — REGNUM Российский медик, учёный, главный врач Московской городской клинической больницы №71 Александр Мясников проанализировал статистику смертности от коронавируса и пришёл к обнадёживающему выводу: возможно, именно российская медицина окажется более приспособленной к экстремальным условиям.
REGNUM 02:56
947
Общество

Куйвашев разрешил работу парикмахерских

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев разрешил открыть парикмахерские в городах региона.
Политсовет вчера в 08:13
285
Общество

В России рассказали об испытании вакцины от коронавируса на людях

Генеральный директор Центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Ринат Максютов рассказал в интервью в фильме Наили Аскер-заде «Опасный вирус — 2» на канале «Россия 1» об испытаниях вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19 на добровольцах.
RT на русском 06:15
231
Общество

США вышли на первое место по числу жертв коронавируса

Число жертв коронавируса COVID-19 в США составило 18 860.
RT на русском 13:42
Общество

Власти Кубани разъяснили обновленный режим карантина

Ранее "Новая Кубань" писала, что губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев продлил карантин в регионе до 18 апреля.
Новая Кубань 11:06
75
Политика

Зеленский в Запорожье осмотрел место будущей военной морской базы

REGNUM 12:15
32
Футбол

«Реал» и «Барселона» потеряют по €18 млн из-за отмены Кубка чемпионов

Стали известны потери, которые понесут клубы из-за отмены Международного кубка чемпионов, сообщает Marca.
Газета.Ru 05:35
Политика

Белоруссия отказалась от российских тестов на коронавирус

Глава МИД Белоруссии Владимир Макей объявил о нежелании закупки партии российских тестов на выявление COVID-19 у России.
Народные новости вчера в 21:59
1,7K
Происшествия

После бунта и пожара в ангарской колонии нашли погибшего

Мертвого заключенного нашли при разборе завалов в колонии №15 строгого режима в Иркутской области.
НТВ 05:09
11
Футбол

«Монако» показал главные достижения Головина в клубе

Пресс-служба футбольного клуба «Монако» на официальной странице команды в Facebook опубликовало видеонарезку лучших моментов с участием российского полузащитника Александра Головина.
Евро-футбол.ру 13:56
Общество

Случаи заражения зафиксированы в 11 районах Курской области

Коронавирус в Курской области зафиксирован у 42 человек по состоянию на 11 апреля. Случаи заражения зафиксированы в 11 районах области.
Регион online 13:31
1
Общество

Оперштаб объяснил пробки в Химках из машин скорой помощи

РИА Новости 11:50
767
Общество

Скончался бывший мэр Петрозаводска Виктор Масляков

Видный в прошлом карельский политик ушел из жизни в 60 лет.
Московский Комсомолец 14:18
2
Музыка

На телеканале «Россия 1» началась трансляция концерта «Мы вместе»

Ридус 10:51
33
Шоу-бизнес

Алена Шишкова показала подарок от нового возлюбленного

Алена продолжает создавать интригу для подписчиков, намекая на то, что у нее появился новый возлюбленный.
RuNews24.ru вчера в 01:37
5
Общество

Мурашко: Россияне не до конца осознали риски заражения

Россияне не до конца осознали риски заражения и важность соблюдения в этих условиях режима самоизоляции и переоценили имуностимулирующие действия чеснока, имбиря и лимонов.
Российская газета 03:37
1,8K
Происшествия

Умер заразившийся коронавирусом муфтий Ингушетии

РБК 10:09
291
Общество

Правнук Толстого политолог Александр Некрасов умер в Лондоне

Политолог Александр Некрасов скончался на 64-м году жизни. Он являлся правнуком Льва Толстого и поэта Николая Некрасова.
Газета.Ru 13:38
301
Как работают Яндекс.Новости?
Главное