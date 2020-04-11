Коронавирус
Вести.RuМакрон допустил дальнейшее закрытие границ
Из-за пандемии коронавируса COVID-19 границы шенгенской зоны могут остаться закрытыми до сентября. Об этом говорил в ходе видеоконференции с лидерами профсоюзов президент Франции Эммануэль Макрон. Причиной могут стать различные темпы развития эпидемии нового коронавируса в мире.
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Общество
Собянин временно остановил строительные работы в Москве
Согласно документу, в столице временно приостанавливают работу практически все предприятия и организации, кроме органов госвласти, медицинских учреждений, предприятий пищевой промышленности.
РБК вчера в 13:51
Здоровье
ВОЗ: в Белоруссии начался новый этап эпидемии коронавирусной инфекции
Женева, Швейцария, 11 апреля 2020, 16:42 — REGNUM Глава миссии Всемирной организации здравоохранения в Белоруссии Патрик О'Коннор заявил, что в республике начинается новый этап вспышки коронавирусной инфекции.
REGNUM 09:42
Транспорт
Москва вводит электронные пропуска на поездки на транспорте
В городской мэрии подчеркнули, что цифровой пропуск потребуется для поездок «на любом виде личного и общественного транспорта», будь то автомобиль, мотоцикл, скутер, метрополитен, МЦК, МЦД, пригородные электрички или наземный транспорт.
Коммерсантъ 14:25
Шоу-бизнес
Самбурская осудила звезд из-за жалоб на мужей
Актриса Настасья Самбурская заявила, что "бабы известных мужиков" посходили с ума из-за того, что выставляют личную жизнь на публику.
Газета.Ru 15:29
Футбол
Мещеряков ответил на критику Фарфана по поводу снижения зарплат
Председатель совета директоров московского "Локомотива" Анатолий Мещеряков прокомментировал критические высказывания полузащитника "железнодорожников" Джефферсона Фарфана по поводу сокращения заработной платы из-за пандемии коронавируса.
РИА Новости 15:28
Общество
Умер российский политолог Александр Некрасов
В Великобритании на 64-м году жизни скончался российский политолог, участник передачи «Вечер с Владимиром Соловьёвым» Александр Некрасов.
RT на русском 11:28
Армия и оружие
На Украине испытали береговой ракетный комплекс «Нептун»
На Украине провели успешные испытания противокорабельной ракеты Р-360 комплекса «Нептун».
Известия вчера в 18:13
Шоу-бизнес
Вышедшую из комы Надежду Бабкину снимут с ИВЛ
Народная артистка РСФСР Надежда Бабкина, попавшая в больницу с пневмонией, вышла из комы.
РЕН ТВ 15:29
Общество
США вышли на первое место по числу жертв коронавируса
США вышли на первое место по числу жертв коронавируса: 20 071 человек, сообщил Университет Джона Хопкинса.
РИА Новости 12:32
Энергетика
ОПЕК+ согласовала сделку по сокращению добычи нефти
ОПЕК+ согласовала сделку по сокращению добычи нефти, она будет длиться до 1 мая 2022 года.
RT на русском вчера в 15:13
Культура
В Большом театре прошел концерт в поддержку врачей
Как уточняется, концерт с участием артистов эстрады, театра и кино прошел при пустом зале и транслировался в прямом эфире телеканала «Россия 1».
Аргументы и Факты 15:36
Здоровье
Доктор Мясников: «Коронавирус нас явно щадит»
Москва, 11 апреля 2020, 09:56 — REGNUM Российский медик, учёный, главный врач Московской городской клинической больницы №71 Александр Мясников проанализировал статистику смертности от коронавируса и пришёл к обнадёживающему выводу: возможно, именно российская медицина окажется более приспособленной к экстремальным условиям.
REGNUM 02:56
Здоровье
Моногоспиталь для больных коронавирусом оборудуют в БСМП Таганрога
Моногоспиталь на 100 пациентов с коронавирусной инфекцией оборудуют в больнице скорой медицинской помощи Таганрога.
Ёрш 04:42
Общество
В Турции из-за коронавируса ввели комендантский час
Власти Турции вводят с 11 апреля комендантский час в 30 городах, включая Анкару и Стамбул. Об этом сообщили в МВД страны, передает ТАСС.
Lenta.ru вчера в 15:34
Общество
Оперштаб обновил статистику по Подмосковью
В Московской области в результате заражения коронавирусом скончались в общей сложности 14 человек, сообщает областной оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с распространением инфекции.
Вести.Ru 10:58
Общество
Собянин объявил о введении пропускного режима в Москве
Итого - около 75% процентов жителей города сегодня лишены возможности свободно передвигаться по Москве.
Комсомольская правда вчера в 13:00
Армия и оружие
Истребитель Су-30 перехватил сразу два американских военных самолета
Истребитель Су-30МК2 перехватил два военных самолета США. Военная машина успешно отогнала возможных нарушителей от границ Венесуэлы.
Территория новостей вчера в 02:57
Общество
Евсеев считает, что в России нет альтернативы Путину
Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев считает действующего президента России Владимира Путина единственным человеком, способным управлять государством.
RT на русском 12:59
Шоу-бизнес
Татьяна Буланова доставлена в больницу
Газета.Ru 15:30
Политика
США готовят санкции для стран, отказавшихся забирать своих граждан
США может ввести санкции против стран, оказывающихся забирать своих граждан во время пандемии.
Деловое.ТВ 03:33
Хоккей
Голдобин подпишет с ЦСКА двухлетний контракт
Ожидается, что он подпишет двухлетний контракт. «У нас есть договорённость с ЦСКА о подписании двухлетнего контракта», — сказал Исаков.
ProstoProSport 12:00
Происшествия
СК рассказал о расследовании крушения польского Ту-154М в Смоленске
Российские следователи выразили готовность продолжать содействовать Варшаве в расследовании крушения в 2010 году правительственного борта Польши, на котором летел президент республики Лех Качиньский.
Газета.Ru вчера в 03:56
Энергетика
Оставьте себе: почему правительство не пускает в Россию дешевый бензин
РИА Новости разбиралось, почему руководство страны выступает против дешевого заграничного топлива.
РИА Новости 01:00
Музыка
Гудков снял Пухляша из клипа Little Big в новом видео про самоизоляцию
В Сети набирает популярность новый клип группы Cream Soda и команды «Чикен Карри» во главе с Александром Гудковым, посвященный всем отмененным вечеринкам из-за пандемии коронавируса.
Вечерняя Москва вчера в 07:01
Общество
В Оренбуржье продлён режим самоизоляции
Оренбург, 11 апреля 2020, 16:05 — REGNUM В Оренбургской области режим самоизоляции продлен еще на неделю — до 19 апреля.
REGNUM 09:05
Общество
Оперштаб объяснил пробки в Химках из машин скорой помощи
Пробка из машин скорой помощи образовалась перед клиническим центром Федерального медико-биологического агентства в Химках из-за большого потока пациентов с коронавирусом, рассказали РИА Новости в оперативном штабе.
РИА Новости 11:50
Здоровье
В РКБ в Уфе коронавирусом болеют и пациенты, и врачи
У 170 медиков и пациентов республиканской клинической больницы имени Куватова в Уфе подозревают коронавирус – первый тест у них показал положительный результат.
Вести.Ru вчера в 12:29