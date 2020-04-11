Коронавирус
Вести.RuМакрон допустил дальнейшее закрытие границ
Из-за пандемии коронавируса COVID-19 границы шенгенской зоны могут остаться закрытыми до сентября. Об этом говорил в ходе видеоконференции с лидерами профсоюзов президент Франции Эммануэль Макрон. Причиной могут стать различные темпы развития эпидемии нового коронавируса в мире.
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Общество
В Подмосковье увеличили количество патрулей Росгвардии
Количество патрулей росгаврдейцев увеличивают в Московской области в связи с усилением режима самоизоляции, сообщили «Радио 1» в пресс-службе ведомства.
Радио 1 10:47
Здоровье
ВОЗ рекомендовала Белоруссии ужесточить ограничительные меры
Минск, 11 апреля 2020, 15:58 — REGNUM Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендовала Белоруссии запретить массовые мероприятия.
REGNUM 08:58
Здоровье
Доктор Мясников: «Коронавирус нас явно щадит»
Москва, 11 апреля 2020, 09:56 — REGNUM Российский медик, учёный, главный врач Московской городской клинической больницы №71 Александр Мясников проанализировал статистику смертности от коронавируса и пришёл к обнадёживающему выводу: возможно, именно российская медицина окажется более приспособленной к экстремальным условиям.
REGNUM 02:56
Политика
Объяснен отказ Чехии передать памятник маршалу Коневу России
Министерство обороны Чехии пообещало подготовить ответ на обращение главы российского военного ведомства Сергея Шойгу с просьбой передать Москве снесенный памятник советскому маршалу Ивану Коневу.
Lenta.ru 09 апреля в 17:26
Общество
Собянин: ежедневно в Москве проводят 18 тысяч тестов на коронавирус
По словам градоначальника, ежедневно в Москве выполняют порядка 18 тысяч тестов на выявление данной инфекции.
Московский Комсомолец 08:18
Общество
В Гидрометцентре назвали сроки прихода устойчивого тепла в Россию
В Центральной части России теплая погода установится не раньше середины апреля.
Известия вчера в 04:50
Общество
YouTube восстановил интервью RT с главврачом больницы в Коммунарке
Сервис YouTube восстановил видео с интервью главврача инфекционной больницы в Коммунарке Дениса Проценко.
Российская газета 09:13
Технологии
Valve запатентовала новый Steam Controller
На сайте Всемирной организации интеллектуальной собственности появился патент Valve. Valve запатентовала новую версию Steam Controller.
Cyber.sports.ru 06:10
Политика
Песков рассказал о состоянии здоровья Путина
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о состоянии здоровья главы государства Владимира Путина в связи с ситуацией распространения коронавируса, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 06:59
Здоровье
В РКБ в Уфе коронавирусом болеют и пациенты, и врачи
У 170 медиков и пациентов республиканской клинической больницы имени Куватова в Уфе подозревают коронавирус – первый тест у них показал положительный результат.
Вести.Ru вчера в 12:29
Происшествия
Муфтий Ингушетии скончался в больнице
Муфтий Ингушетии Абдурахман Мартазанов умер в больнице, первичный тест на коронавирус показал наличие у него инфекции.
RT на русском 10:18
Общество
Два пациента с коронавирусом умерли в Чечне
Два пациента с коронавирусом умерли в Чечне В Чечне умерли два пациента с коронавирусом, сообщает РИА "Новости" со ссылкой власти республики.
Медиазона 09:26
Общество
Назван регион Подмосковья с наибольшим числом зараженных коронавирусом
Подмосковные Люберцы лидируют по количеству инфицированных COVID-19, на сегодняшний день там 92 заболевших человека, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом Московской области.
РИА Новости 10:59
Общество
Рогозин рассказал об ответе России на демпинг SpaceX
РИА Новости вчера в 10:55
Здоровье
Количество заболевших коронавирусом увеличилось в Челябинской области
Число заболевших коронавирусной инфекцией в Челябинской области увеличилось до 42 человек.
АиФ Челябинск 02:06
Здоровье
Врачи рассказали, что выздоровевшие от коронавируса остаются заразными
Заместитель директора по инновационной работе Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Александр Семенов рассказал в фильме "Опасный вирус – 2", что излечившиеся от коронавируса пациенты остаются переносчиками болезни.
Piter.tv 09:17
Общество
В Кремле отказались считать Россию проигравшей от сделки по нефти
В Кремле отказываются считать Россию проигравшей от сделки по нефти, заключенной по итогам заседания ОПЕК+.
Lenta.ru вчера в 09:08
Происшествия
В ангарской колонии заключенные устроили бунт
В исправительной колонии в Иркутской области заключенные устроили бунт.
РИА Новости вчера в 21:59
Наука
Обнаружены новые симптомы коронавируса
Китайские научные исследователи обнаружили новые симптомы у пациентов с подтвержденным коронавирусом.
Lenta.ru 09:52
Шоу-бизнес
Алена Шишкова показала подарок от нового возлюбленного
Алена продолжает создавать интригу для подписчиков, намекая на то, что у нее появился новый возлюбленный.
RuNews24.ru вчера в 01:37
Космос
Пилотируемый корабль «Союз» отправится к МКС с космодрома «Байконур»
Эхо Москвы 09 апреля в 00:05
Музыка
Пухляш из Little Big снялся в клипе про самоизоляцию
Группа Cream Soda выпустила клип на хит группы «Хлеб» под названием «Плачу на техно». Видео сняли в одном из жилых комплексов в Москве.
МордовМедиа 10:09
Наука
Учёные выяснили, что внушаемые люди могут легко обмануть доверчивых
Нынешний эксперимент стал продолжением предыдущего, когда участникам внушали ложные воспоминания о преступлениях, которые те якобы совершили будучи подростками.
News.ru 08:28
Космос
Опубликованы самые детальные снимки внешнего слоя Солнца
Исследователи из Университета Центрального Ланкашира (UCLan) опубликовали изображения Солнца с самым высоким разрешением, полученные при помощи телескопа High-Resolution Coronal Imager американского космического агентства NASA.
Российская газета вчера в 10:07
Энергетика
Федун сравнил соглашение ОПЕК+ с Брестским миром
Новое соглашение с ОПЕК по ограничению нефтедобычи было необходимо, однако оно имеет как позитивные, так и негативные стороны, сообщил вице-президент и совладелец крупнейшей российской частной нефтяной компании ЛУКОЙЛ Леонид Федун в разговоре с РБК.
РБК 09:40
Общество
Власти Кубани разъяснили обновленный режим карантина
В Краснодарском крае произошли изменения режима карантина. Разъяснения постановления губернатора Кубани дали в администрации региона.
Новая Кубань 11:06
Политика
Зеленский посетил участок разведения сил в Донбассе
RT на русском 09:30
Авто
Новый Lincoln Navigator защитили от пуль и подрывов гранат
Канадская компания Inkas, специализирующаяся на постройке бронированных автомобилей, представила защищенный по стандарту BR6 длиннобазный Lincoln Navigator.
Motor 09 апреля в 06:17
Шоу-бизнес
В Сети сообщили о заражении Бориса Корчевникова коронавирусом
Телеведущий и генеральный директор канала Спас Борис Корчевников якобы болен коронавирусной инфекцией, о чем сообщает Telegram-канал Baza.
iReactor вчера в 13:08
Энергетика
Saudi Aramco снова отложила объявление экспортных цен на нефть
Госкомпания из Саудовской Аравии Saudi Aramco снова отложила публикацию официальных отпускных цен на нефть на май, теперь до воскресенья, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на источники.
ПРАЙМ 08:42