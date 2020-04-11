Из-за пандемии коронавируса COVID-19 границы шенгенской зоны могут остаться закрытыми до сентября. Об этом говорил в ходе видеоконференции с лидерами профсоюзов президент Франции Эммануэль Макрон. Причиной могут стать различные темпы развития эпидемии нового коронавируса в мире.

Общество В Подмосковье увеличили количество патрулей Росгвардии Количество патрулей росгаврдейцев увеличивают в Московской области в связи с усилением режима самоизоляции, сообщили «Радио 1» в пресс-службе ведомства. 171

Здоровье Доктор Мясников: «Коронавирус нас явно щадит» Москва, 11 апреля 2020, 09:56 — REGNUM Российский медик, учёный, главный врач Московской городской клинической больницы №71 Александр Мясников проанализировал статистику смертности от коронавируса и пришёл к обнадёживающему выводу: возможно, именно российская медицина окажется более приспособленной к экстремальным условиям. 504

Политика Объяснен отказ Чехии передать памятник маршалу Коневу России Министерство обороны Чехии пообещало подготовить ответ на обращение главы российского военного ведомства Сергея Шойгу с просьбой передать Москве снесенный памятник советскому маршалу Ивану Коневу. 4K

Технологии Valve запатентовала новый Steam Controller На сайте Всемирной организации интеллектуальной собственности появился патент Valve. Valve запатентовала новую версию Steam Controller.

Политика Песков рассказал о состоянии здоровья Путина Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о состоянии здоровья главы государства Владимира Путина в связи с ситуацией распространения коронавируса, передает РИА "Новости". 2,1K

Здоровье В РКБ в Уфе коронавирусом болеют и пациенты, и врачи У 170 медиков и пациентов республиканской клинической больницы имени Куватова в Уфе подозревают коронавирус – первый тест у них показал положительный результат. 741

Происшествия Муфтий Ингушетии скончался в больнице Муфтий Ингушетии Абдурахман Мартазанов умер в больнице, первичный тест на коронавирус показал наличие у него инфекции. 72

Общество Два пациента с коронавирусом умерли в Чечне Два пациента с коронавирусом умерли в Чечне В Чечне умерли два пациента с коронавирусом, сообщает РИА "Новости" со ссылкой власти республики. 2

Общество Назван регион Подмосковья с наибольшим числом зараженных коронавирусом Подмосковные Люберцы лидируют по количеству инфицированных COVID-19, на сегодняшний день там 92 заболевших человека, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом Московской области. 123

Здоровье Врачи рассказали, что выздоровевшие от коронавируса остаются заразными Заместитель директора по инновационной работе Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Александр Семенов рассказал в фильме "Опасный вирус – 2", что излечившиеся от коронавируса пациенты остаются переносчиками болезни. 110

Наука Обнаружены новые симптомы коронавируса Китайские научные исследователи обнаружили новые симптомы у пациентов с подтвержденным коронавирусом.

Музыка Пухляш из Little Big снялся в клипе про самоизоляцию Группа Cream Soda выпустила клип на хит группы «Хлеб» под названием «Плачу на техно». Видео сняли в одном из жилых комплексов в Москве. 89

Космос Опубликованы самые детальные снимки внешнего слоя Солнца Исследователи из Университета Центрального Ланкашира (UCLan) опубликовали изображения Солнца с самым высоким разрешением, полученные при помощи телескопа High-Resolution Coronal Imager американского космического агентства NASA. 1

Энергетика Федун сравнил соглашение ОПЕК+ с Брестским миром Новое соглашение с ОПЕК по ограничению нефтедобычи было необходимо, однако оно имеет как позитивные, так и негативные стороны, сообщил вице-президент и совладелец крупнейшей российской частной нефтяной компании ЛУКОЙЛ Леонид Федун в разговоре с РБК. 16

Общество Власти Кубани разъяснили обновленный режим карантина В Краснодарском крае произошли изменения режима карантина. Разъяснения постановления губернатора Кубани дали в администрации региона. 19

Авто Новый Lincoln Navigator защитили от пуль и подрывов гранат Канадская компания Inkas, специализирующаяся на постройке бронированных автомобилей, представила защищенный по стандарту BR6 длиннобазный Lincoln Navigator.