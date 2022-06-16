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Макрон допустил скорый визит в Россию

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что не исключает возможность своего визита в Москву.
ТАСС
«Чтобы сейчас отправиться в Россию, необходимы предварительные условия, сигналы со стороны президента России Владимира Путина», — сказал Макрон.
ИА Красная Весна
Макрон, канцлер Германии Олаф Шольц, премьер-министр Италии Марио Драги и президент Румынии Клаус Йоханнис находятся с визитом в Киеве.
ТАСС
Политики провели переговоры с украинским президентом Владимиром Зеленским.
ФАН

Подробнее о событии

Президент Франции Макрон допустил визит в Россию при создании «предварительных» условий
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