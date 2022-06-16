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Макрон допустил скорый визит в Россию

«Чтобы сейчас отправиться в Россию, необходимы предварительные условия, сигналы со стороны президента России Владимира Путина»,— рассказал французский президент в интервью телеканалу TF1 (цитата по ТАСС).
Коммерсантъ
В начале февраля президент Франции посещал Москву для переговоров с российским коллегой.
ТАСС
Макрон, канцлер Германии Олаф Шольц, премьер-министр Италии Марио Драги и президент Румынии Клаус Йоханнис находятся с визитом в Киеве.
ТАСС
Макрон также заявил о возможности экспорта украинского зерна через румынскую территорию.
ТАСС

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