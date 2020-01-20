Политика
Lenta.ruМакрон и Меркель «потеряли» Путина в Берлине
Президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель «потеряли» российского лидера Владимира Путина на церемонии фотографирования в рамках международной конференции по Ливии в Берлине. Соответствующее видео опубликовал журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов в Twitter.
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На церемонии фотографирования в Берлине Макрон и Меркель «потеряли» Путина
Московский Комсомолецвчера в 16:26
Французский лидер и канцлер ФРГ «потеряли» Путина на саммите в Берлине
Комсомольская правдавчера в 19:41
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