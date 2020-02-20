Политика
РИА НовостиПутин, Меркель и Макрон провели телефонный разговор
Владимир Путин, Эммануэль Макрон и Ангела Меркель провели трехсторонний телефонный разговор, в котором обсудили ситуацию в Сирии и Ливии. Как говорится в сообщении Кремля, президенты России, Франции и канцлер Германии уделили особое внимание ситуации в Идлибе.
Читать в источнике
Оценить21
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7076 источников, обновлено в 15:48, Ашберн
Футбол
Вернер прокомментировал интерес со стороны «Ливерпуля»
Нападающий немецкого "РБ Лейпциг" Типо Вернер прокомментировал информацию о том, что английский "Ливерпуль" присматривается к футболисту, сообщает Daily Mail.
Политика
Мишустин освободил от должности замминистра труда и социальной защиты
«Освободить Петрову Светлану Валентиновну от должности заместителя министра труда и социальной защиты Российской Федерации», — говорится в документе.
Наука
Томские генетики создали новую технологию диагностики редких болезней
Общество
Путин возложил розы к памятнику Собчаку в Петербурге
Здоровье
Коронавирус продолжает наступление на всех фронтах
В огромном потоке информации о коронавирусе Covid-19 нелегко разделить подлинные факты и фейковые сообщения, но ясно одно – эпидемия еще не приблизилась к кульминационному пику, то есть худшее, судя по всему, еще впереди, поэтому ни в коем случае нельзя расслабляться в связи с тем, что Китае отметили динамику снижения числа инфицированных в последние дни.
Энергетика
Белоруссия закупила 160 тысяч тонн российской нефти через трейдеров
Белоруссия закупила через трейдеров российскую нефть без премии, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу концерна "Белнефтехим".
Экономика
Силуанов назвал «запредельной» налоговую нагрузку на труд
Где взять деньги на маневр Силуанов подчеркнул, что сейчас правительство думает, как снизить налоговую нагрузку на труд, но это невозможно без нахождения постоянных источников компенсации внебюджетным фондам.
Космос
Blue Origin готова к запуску серийного производства двигателей, которые заменят российские РД-180
Наука
Российские ученые ускорили рост капусты с помощью наночастиц
Выявленные закономерности позволили ученым предположить, что материалы, незначительно меняют энергетический спектр света Солнца, тем самым могут помогать растениям расти быстрее.
Политика
Суд вынес приговор бывшему советнику Трампа
Суд вынес приговор Роджеру Стоуну — бывшему советнику президента США Дональда Трампа.
Здоровье
Приказ Минздрава не обязывает сокращать стоматологов в поликлиниках
Новый приказ Минздрава не исключает возможности получения стоматологической помощи в поликлиниках и не предписывает сокращать стоматологические кабинеты, сообщила пресс-служба министерства.
Здоровье
В Иране от коронавируса умерли два человека
Два человека, зараженных коронавирусом, скончались в Иране.
Происшествия
Суд арестовал экс-помощницу Дворковича
Алексееву обвинили в получении взяток на сумму более 4 млн рублей, сообщает ТАСС.
Экономика
«Открытие Холдинг» подал в суд заявление о банкротстве
Арбитражный суд Москвы зарегистрировал заявление АО "Открытие Холдинг", в прошлом основного владельца банка "ФК Открытие", о своем банкротстве, следует из информации в картотеке арбитражных дел.
Происшествия
В аэропорту Шереметьево при ремонте в терминале С обрушился потолок
"Во время ремонта в одной из частей нового терминала С в аэропорту Шереметьево, которая не используется, упала небольшая часть потолка", - сказал собеседник агентства.
Спорт
Большунов выиграл масс-старт на «Ски Тур»
Российский лыжник Александр Большунов первым финишировал в масс-старте на 34 километра в рамках четвертого этапа «Ски Тур» в Норвегии.
Общество
Глава ФНС не признал проблему «карательных мер» за уход от налогов
Сообщения о недовольстве бизнеса работой налоговых органов в рамках действующей с 2017 года ст. 54.1 Налогового кодекса преувеличены, считает глава Федеральной налоговой службы (ФНС) Даниил Егоров.
Общество
Минпромторг предложил увеличить транспортный налог на старые машины
Минпромторг предложил с 2021 года увеличить базовую ставку транспортного налога на автомобили экологического класса «Евро-3» и ниже.
Политика
В МИД России предостерегли Украину от саморазрушения
В случае продолжения нынешней конфронтационной политики Украине грозит неизбежное саморазрушение, заявили в российском МИД.
Футбол
ЦСКА обыграл «Картахену» в товарищеском матче
Матч прошёл на стадионе «Картагонова» в Картахене и завершился победой «армейцев» со счётом 2:0. На 32-й минуте счёт в матче открыл полузащитник ЦСКА Никола Влашич.
Авто
Jaguar Land Rover представил новый беспилотный проект
Компания Jaguar Land Rover разрабатывает новый проект беспилотной электрифицированной платформы, на базе которой будут выпускаться автомобили в любых конфигурациях.
Общество
Кремль отреагировал на прибавку к пенсии в 1 рубль 10 копеек
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Дмитрий Песков ответил на вопрос о пенсионерке из Челябинска, которая якобы после индексации пенсии получила прибавку в 1 рубль 10 копеек.
Экономика
Мишустин назвал неизрасходованную часть бюджета недопустимо большой
Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что объем неизрасходованных средств федерального бюджета в 2019 году является недопустимо большим.
Кино
Все загадочнее: стало известно рабочее название «Бэтмена» Мэтта Ривза
Известно, что «Бэтмен» Мэтта Ривза будет похож на нуарный детектив и расскажет историю становления Брюса Уэйна в качестве Бэтмена.
Общество
Шнуров в стихах оценил реакцию на своё вступление в партию
Хоккей
Пять голов Буре в ворота Финляндии. Исторический полуфинал России на Олимпиаде в Нагано-98
Россияне в полуфинале обыграли Финляндию со счетом 7:4. Буре забросил пять шайб.
Хоккей