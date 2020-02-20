Политика

Lenta.ruLenta.ruМакрон и Меркель предложили Путину провести встречу с Эрдоганом

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с канцлером Германии Ангелой Меркель и главой Франции Эммануэлем Макроном.
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Штеффен Зайберт
Они объявили о своей готовности вместе встретиться с президентом Путиным и турецким президентом Эрдоганом, чтобы достигнуть политического решения кризиса.
— Штеффен Зайберт, немецкий журналистКрасная весна 15:35
с чего всё началось
Президент Владимир Путин провел телефонный разговор с французским коллегой Эмманюэлем Макроном и канцлером ФРГ Ангелой Меркель по урегулированию ситуации в сирийском Идлибе, сообщает
 Кремль.
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