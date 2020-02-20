с чего всё началось

Они объявили о своей готовности вместе встретиться с президентом Путиным и турецким президентом Эрдоганом, чтобы достигнуть политического решения кризиса.

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с канцлером Германии Ангелой Меркель и главой Франции Эммануэлем Макроном.

Макрон и Меркель предложили Путину провести встречу с Эрдоганом

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