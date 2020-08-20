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Макрон и Меркель прокомментировали госпитализацию Навального

Президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер ФРГ Ангела Меркель заявили, что следят за ситуацией с госпитализацией блогера Алексея Навального. Как известно, утром 20 августа он был экстренно доставлен в больницу в Омске.В источнике
С чего всё началось
Алексею Навальному готовы предоставить медицинскую помощь в клиниках Германии и Франции, сообщили
 на совместной пресс-конференции главы государств Ангела Меркель и Эмманюэль Макрон.
Медиазонавчера в 13:20
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Меркель и Макрон отреагировали на госпитализацию Навального

РИА Новостивчера в 15:04
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Макрон предложил Навальному убежище

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В Иране новая баллистическая ракета названа в честь генерала Сулеймани

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Танки армии Израиля нанесли удар по объектам ХАМАС в секторе Газа

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Семь человек пострадали в крупном ДТП с участием лесовоза в Бурятии

Селенгинский район, Бурятия, 20 августа 2020, 13:30 — REGNUM В Селенгинском районе Бурятии правоохранители устанавливают обстоятельства дорожно-транспортного происшествия с участием КамАЗа, гружённого брёвнами.
REGNUMвчера в 06:30

Ученые: Воздействие бисфенола А связано с повышенным риском смертности

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OAnewsвчера в 13:51