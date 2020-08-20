Макрон и Меркель прокомментировали госпитализацию Навального
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Президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер ФРГ Ангела Меркель заявили, что следят за ситуацией с госпитализацией блогера Алексея Навального. Как известно, утром 20 августа он был экстренно доставлен в больницу в Омске.В источнике
С чего всё началось
Алексею Навальному готовы предоставить медицинскую помощь в клиниках Германии и Франции, сообщили
на совместной пресс-конференции главы государств Ангела Меркель и Эмманюэль Макрон.
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