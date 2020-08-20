Макрон и Меркель прокомментировали госпитализацию Навального

Президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер ФРГ Ангела Меркель заявили, что следят за ситуацией с госпитализацией блогера Алексея Навального. Как известно, утром 20 августа он был экстренно доставлен в больницу в Омске.