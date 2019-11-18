с чего всё началось

Разговор состоялся по инициативе Парижа, сообщается на сайте Кремля в понедельник, 18 ноября. Лидеры стран обсудили ситуацию на Украине, а также подготовку к саммиту в «нормандском формате», который запланирован на 9 декабря.

Общество Губернатор Ставрополья уволил своего полпреда за хамство Во время еженедельной планерки в правительстве Ставропольского края губернатор Владимир Владимиров уволил из своей команды полпреда по Минераловодскому округу, Лермонтову и Пятигорску Константина Шишманиди.

Наука Физики получили пластичное стекло Множество веществ может формировать материалы с такой структурой, но наиболее распространенным вариантом являются стекла на основе оксида кремния.

Футбол Президент «Ростова»: работу клуба парализуют прошлые долги Президент футбольного клуба "Ростов" Арташес Арутюнянц сделал официальное заявление, в котором прокомментировал текущее положение дел и пояснил суть возникших проблем.

Наука Обнаружены вирусы для лечения пораженной алкоголем печени В России увеличилось число заболеваний вирусным гепатитом Исследователям удалось обнаружить, что кишечная бактерия E. faecalis выделяет токсин под названием цитолизин, который может повреждать клетки печени.

Общество Газпром сделал официальное предложение «Нафтогазу» по транзиту газа Российское публичное акционерное общество «Газпром» направило украинской национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» официальное предложение о продлении контракта на транзит российского газа.

Политика Госбюро расследований предложило обвинить Порошенко в захвате власти «Проект подозрения подготовлен и направлен в прокуратуру в рамках досудебного расследования уголовного производства относительно возможного неправомерного влияния на проведение конкурса по отбору кандидатов для назначения членов Высшего совета правосудия в марте—мае 2019 года», — говорится в сообщении ГБР.

Политика Москва вернула Киеву задержанные в Керченском проливе корабли Россия 18 ноября передала Украине три корабля ВМСУ, задержанные в районе Керченского пролива в ноябре 2018 года за нарушение государственной границы РФ, сообщает МИД России.

Общество Путин одобрил строительство моста через Лену Президент Владимир Путин фактически утвердил проект строительства автомобильного моста через Лену и поручил правительству подготовить предложения по его финансированию, сообщил "Коммерсантъ" со ссылкой на источники.

Армия и оружие В Ираке заявили об угрозе возрождения ИГ Глава военной разведки Ирака генерал-майора Саад аль-Аллак заявил, что члены запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» готовят массовый побег из тюрем Сирии и Ирака, что может привести к возрождению организации даже после ликвидации ее лидера Абу Бакра аль-Багдади.

Общество С 1 января пенсии проиндексируют не всем пенсионерам Индексация социальных пенсий произойдет 1 апреля на 7%. Повышение военных пенсий запланировано на 4% с 1 октября 2020 года.

Шоу-бизнес Дмитрий Шепелев отреагировал на угрозы Леры Кудрявцевой В ответ Шепелев пошутил, что если бы захотел найти себе женщину для прикрытия, то обратился бы к Лере Кудрявцевой, но при этом, произнося это, Дмитрий не стал называть её имени.

Происшествия Зарезавший пешехода в Мытищах водитель арестован По данным следствия, днём 16 ноября в ходе конфликта водитель через открытое окно машины нанёс 43-летнему пешеходу удар ножом в шею.

Здоровье Проводившего уникальные операции российским детям врача уволили Родители оставшихся без операции детей создали петицию с просьбой сохранить команду врачей, способных проводить уникальные трансплантации детям.