Политика
Lenta.ruМакрон и Путин обсудили «нормандский» саммит
Разговор состоялся по инициативе Парижа, сообщается на сайте Кремля в понедельник, 18 ноября. Лидеры стран обсудили ситуацию на Украине, а также подготовку к саммиту в «нормандском формате», который запланирован на 9 декабря.
Читать в источнике
Оценить13
с чего всё началось
Президенты России и Франции Владимир Путин и Эмманюэль Макрон обсудили по телефону ситуацию на Украине и подготовку к саммиту в «нормандском формате» 9 декабря в Париже, сообщается на сайте Кремля.Коммерсантъ10:48
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 11:33, Ашберн
Общество
Губернатор Ставрополья уволил своего полпреда за хамство
Во время еженедельной планерки в правительстве Ставропольского края губернатор Владимир Владимиров уволил из своей команды полпреда по Минераловодскому округу, Лермонтову и Пятигорску Константина Шишманиди.
Происшествия
Для фигурантов дела о теракте в Петербурге просят пожизненные сроки
Четырёх из 11 фигурантов дела о теракте в петербургском метро в 2017 году просят приговорить к пожизненному лишению свободы.
Наука
Физики получили пластичное стекло
Множество веществ может формировать материалы с такой структурой, но наиболее распространенным вариантом являются стекла на основе оксида кремния.
Происшествия
Историк Соколов пытался покончить с собой на следственном эксперименте
В минувшую пятницу на следственном эксперименте историк, доцент СПбГУ Олег Соколов попытался свести счеты с жизнью.
Футбол
Президент «Ростова»: работу клуба парализуют прошлые долги
Президент футбольного клуба "Ростов" Арташес Арутюнянц сделал официальное заявление, в котором прокомментировал текущее положение дел и пояснил суть возникших проблем.
Наука
Обнаружены вирусы для лечения пораженной алкоголем печени
В России увеличилось число заболеваний вирусным гепатитом Исследователям удалось обнаружить, что кишечная бактерия E. faecalis выделяет токсин под названием цитолизин, который может повреждать клетки печени.
Футбол
«Зенит» отдал 20 млн рублей за лучшего молодого игрока Москвы
В 2018 году Щетинин был признан лучшим футболистом Москвы среди игроков 2002 года рождения. Футболист является воспитанником «Локомотива».
Общество
Газпром сделал официальное предложение «Нафтогазу» по транзиту газа
Российское публичное акционерное общество «Газпром» направило украинской национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» официальное предложение о продлении контракта на транзит российского газа.
Футбол
Кирилл Новиков: первое большое интервью. Селекция «Динамо», Филипп, советы отца
Главный тренер бело-голубых в беседе с корреспондентом «СЭ» не только ответил на самые актуальные вопросы, но и подробно рассказал о своей карьере.
Экономика
Суд занял сторону бизнеса в деле о налоговой выгоде
Суд отменил доначисления по налогу на прибыль компании, использовавшей типичную для агропромышленности схему налоговой выгоды.
Технологии
В России разрабатывают приложение для двигателя автомобиля
В России планируют запустить приложения «Автошазам», которое сможет определить неисправность автомобильного двигателя по звуку.
Политика
Кремль подтвердил саммит «нормандской четверки» 9 декабря
Саммит в «нормандском формате» (Россия, Украина, Франция, Германия) запланирован на 9 декабря в Париже, подтвердил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Политика
Госбюро расследований предложило обвинить Порошенко в захвате власти
«Проект подозрения подготовлен и направлен в прокуратуру в рамках досудебного расследования уголовного производства относительно возможного неправомерного влияния на проведение конкурса по отбору кандидатов для назначения членов Высшего совета правосудия в марте—мае 2019 года», — говорится в сообщении ГБР.
Экономика
Saudi Aramco разместит на бирже 1,5% своих акций
Государственная саудовская нефтяная компания Saudi Aramco разместит на бирже Tadawul 1,5% акций.
Политика
Москва вернула Киеву задержанные в Керченском проливе корабли
Россия 18 ноября передала Украине три корабля ВМСУ, задержанные в районе Керченского пролива в ноябре 2018 года за нарушение государственной границы РФ, сообщает МИД России.
Общество
Путин одобрил строительство моста через Лену
Президент Владимир Путин фактически утвердил проект строительства автомобильного моста через Лену и поручил правительству подготовить предложения по его финансированию, сообщил "Коммерсантъ" со ссылкой на источники.
Армия и оружие
В Ираке заявили об угрозе возрождения ИГ
Глава военной разведки Ирака генерал-майора Саад аль-Аллак заявил, что члены запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» готовят массовый побег из тюрем Сирии и Ирака, что может привести к возрождению организации даже после ликвидации ее лидера Абу Бакра аль-Багдади.
Общество
С 1 января пенсии проиндексируют не всем пенсионерам
Индексация социальных пенсий произойдет 1 апреля на 7%. Повышение военных пенсий запланировано на 4% с 1 октября 2020 года.
Шоу-бизнес
Дмитрий Шепелев отреагировал на угрозы Леры Кудрявцевой
В ответ Шепелев пошутил, что если бы захотел найти себе женщину для прикрытия, то обратился бы к Лере Кудрявцевой, но при этом, произнося это, Дмитрий не стал называть её имени.
Шоу-бизнес
Алсу коротко постриглась и стала выглядеть еще моложе
Фото своей стрижки Алсу выложила в Instagram, пояснив, что прическа — часть образа для нового клипа.
Происшествия
Зарезавший пешехода в Мытищах водитель арестован
По данным следствия, днём 16 ноября в ходе конфликта водитель через открытое окно машины нанёс 43-летнему пешеходу удар ножом в шею.
Общество
Хозяин толстого кота станет акционером «Аэрофлота»
Хозяин усатого пассажира, обманом пронесший кота на борт самолета, теперь станет акционером «Аэрофлота».
Здоровье
Проводившего уникальные операции российским детям врача уволили
Родители оставшихся без операции детей создали петицию с просьбой сохранить команду врачей, способных проводить уникальные трансплантации детям.
Общество
Высокопоставленный российский таможенник сбежал на Украину
Высокопоставленный российский таможенник Максим Мамчур сбежал в Киев. Об этом стало известно «Фонтанке».
Политика
Спецназ оттеснил протестующих от здания парламента в Тбилиси
В Тбилиси спецназ оттеснил участников протестной акции от здания парламента Грузии, сообщает РИА "Новости".
Происшествия
В Бийске полицейские провели обыск в мэрии
Полицейские Бийска в понедельник провели обыск в мэрии наукограда и изъяли документы, сообщил РИА Новости представитель администрации.
Технологии
Sony запатентовала новый дизайн контроллера для PlayStation
Возможно, речь идёт о контроллере для консоли PlayStation 5, хотя никаких упоминаний последней в документах нет.
Авто
Ford представил электрический кроссовер Mustang Mach-E
Глобальная электрификация транспорта вышла на новый уровень, когда Ford представила Mustang Mach-E.