Политика

Lenta.ruLenta.ruМакрон и Путин обсудили «нормандский» саммит

Разговор состоялся по инициативе Парижа, сообщается на сайте Кремля в понедельник, 18 ноября. Лидеры стран обсудили ситуацию на Украине, а также подготовку к саммиту в «нормандском формате», который запланирован на 9 декабря.
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с чего всё началось
Президенты России и Франции Владимир Путин и Эмманюэль Макрон обсудили по телефону ситуацию на Украине и подготовку к саммиту в «нормандском формате» 9 декабря в Париже, сообщается на сайте
 Кремля.
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