Президент Франции Эмманюэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц призвали российского президента Владимира Путина освободить около 2,5 тыс. украинских военнослужащих, которые вышли с территории завода «Азовсталь» в Мариуполе.
Представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт, в свою очередь, сообщил, что Шольц и Макрон позитивно восприняли "приверженность президента России к обращению с пленными согласно гуманитарному международному праву, в особенности Женевской конвенции".
Макрон и Шольц также заявили о необходимости «снятия блокады порта Одессы, чтобы позволить экспорт украинского зерна по Черному морю», во избежании продовольственного кризиса, добавили в Елисейском дворце.
Начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил, что украинские боевики готовят провокацию с применением отравляющих веществ в Сумах, чтобы обвинить в ней российские Вооружённые силы.
Перевозка чартерами позволит отдыхающим снизить стоимость тура, и Дагестан, имеющий каспийские пляжи, горные пешие маршруты и экскурсионные программы, составит вполне достойную конкуренцию курортам Краснодарского края.