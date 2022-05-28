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Макрон и Шольц призвали Путина освободить пленных военных с «Азовстали»

Президент Франции Эмманюэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц призвали российского президента Владимира Путина освободить около 2,5 тыс. украинских военнослужащих, которые вышли с территории завода «Азовсталь» в Мариуполе.
РБК
Представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт, в свою очередь, сообщил, что Шольц и Макрон позитивно восприняли "приверженность президента России к обращению с пленными согласно гуманитарному международному праву, в особенности Женевской конвенции".
Накануне.Ru
Макрон и Шольц также заявили о необходимости «снятия блокады порта Одессы, чтобы позволить экспорт украинского зерна по Черному морю», во избежании продовольственного кризиса, добавили в Елисейском дворце.
Daily Storm
Всего, по данным Минобороны РФ, с 16 мая сложили оружие и сдались в плен более 2,4 тысячи нацистов из полка "Азов" и украинских военных, которые около месяца были заблокированы на территории завода.
РИА Новости

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