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Макрон и Шольц призвали Путина освободить пленных военных с «Азовстали»

Президент Франции Эмманюэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц призвали российского президента Владимира Путина освободить около 2,5 тыс. украинских военнослужащих, которые вышли с территории завода «Азовсталь» в Мариуполе.
РБК
Представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт, в свою очередь, сообщил, что Шольц и Макрон позитивно восприняли «приверженность президента России к обращению с пленными согласно гуманитарному международному праву, в особенности Женевской конвенции».
Lenta.ru
Всего, по данным Минобороны РФ, с 16 мая сложили оружие и сдались в плен более 2,4 тысячи нацистов из полка "Азов" и украинских военных, которые около месяца были заблокированы на территории завода.
РИА Новости
Как сообщало EADaily, по данным Кремля, в этом же разговоре Путин заявил, что Россия готова к возобновлению диалога с Украиной.
Евразия Daily

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Макрон и Шольц призвали Путина освободить пленных с «Азовстали»
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