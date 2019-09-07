Футбол
Sports.ruМакрон извинился перед премьер-министром Албании за ошибку с гимном
Президент Франции Эммануэль Макрон принес извинения премьер-министру Албании Эди Раме за инцидент с гимном перед матчем отбора Евро-2020. Организаторы матча ошиблись при выборе гимна – вместо албанского прозвучал гимн Андорры. Затем диктор на стадионе по ошибке извинился перед Арменией.
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На «Стад де Франс» включили гимн Андорры вместо Албании. И извинились перед Арменией
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