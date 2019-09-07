Футбол
Sports.ruМакрон извинился перед премьер-министром Албании за ошибку с гимном
Президент Франции Эммануэль Макрон принес извинения премьер-министру Албании Эди Раме за инцидент с гимном перед матчем отбора Евро-2020. Организаторы матча ошиблись при выборе гимна – вместо албанского прозвучал гимн Андорры. Затем диктор на стадионе по ошибке извинился перед Арменией.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 6983 источника, обновлено в 14:53, Вашингтон
Политика
Беглов лидирует на выборах губернатора Санкт-Петербурга
Врио губернатора Санкт-Петербурга самовыдвиженец Александр Беглов лидирует на выборах главы города после обработки первых 0,1% протоколов.
Известия 14:20
Политика
«Единая Россия» остается ведущей политической силой, заявил Медведев
"Единая Россия" остается ведущей политической силой в стране, заявил премьер-министр и лидер партии Дмитрий Медведев.
РИА Новости 14:26
Политика
Освобожденных украинских моряков наградили орденами
Вернувшиеся сегодня на Украину в рамках обмена удерживаемыми лицами моряки награждены орденами и повышены в званиях.
Ридус вчера в 10:17
Армия и оружие
Сможет ли Су-57 постоять за себя в воздушном бою
Например, заместитель главнокомандующего ВКС Сергей Дронов в середине августа в эфире радиостанции «Эхо Москвы» сказал, что ракеты для Су-57 еще даже не начали разрабатывать.
Свободная Пресса 03:33
Здоровье
В тульском селе Зайцево ввели карантин по бешенству
Карантин по бешенству введен в селе Зайцево Тулы. Соответствующий Указ подписан губернатором Алексеем Дюминым.
Тульская служба новостей 10:03
Политика
Бочаров лидирует на выборах губернатора Волгоградской области
На выборах губернатора Волгоградской области со значительным отрывом от конкурентов лидирует Андрей Бочаров.
Newdaypost.ru 13:34
Происшествия
Число погибших из-за шторма в Крыму увеличилось
В Крыму во время шторма утонули шесть человек. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по республике.
Газета.Ru 14:25
Единоборства
Хабиб Нурмагомедов стал самым популярным россиянином в Instagram
После поединка число подписчиков Нурмагомедова резко выросло, ему удалось перегнать самую популярную россиянку в Instagram — Ольгу Бузову.
Говорит Москва 09:27
Армия и оружие
Стало известно о новых потерях украинских силовиков при похищении Цемаха
Во время похищения экс-командира «ПВО ДНР» Владимира Цемаха в конце июня один украинский спецназовец потерял ногу, сообщили украинские СМИ со ссылкой на источники.
Взгляд.ру 03:52
Политика
Роскомнадзор выявил политрекламу в Google и Facebook в ходе выборов
«В ходе мониторинга средств массовой коммуникации в единый день голосования установлены факты распространения в поисковой системе Google, в социальной сети Facebook и на видеохостинге YouTube политической рекламы», — заявили в Роскомнадзоре.
RT на русском 10:21
Происшествия
На режимном объекте «Роскосмоса» задержали 17 человек
Служба безопасности предприятия задержала в субботу трех человек, которые хотели фотографировать закрытые объекты с крыши предприятия и затем выложить снимки в интернет.
РИА Новости 06:28
Политика
Экс-командир борта №1 рассказал о питании Путина
Газета.Ru 09:59
Наука
Добровольная пробежка спасла мышей от лишних мутаций в ДНК
Обычная пробежка спасла мышей от очередной мутаций в ДНК, сообщает новостное издание Evo-rus.com.
Evo-rus.com 05:54
Политика
В МВД назвали число заявлений о происшествиях на выборах
В ходе выборов по России по состоянию на 17:00 мск зарегистрировано 315 заявлений о происшествиях или преступлениях, треть из них не подтвердилась.
РБК 12:02
Шоу-бизнес
Ольга Бузова публично высмеяла Анастасию Костенко
Для телеведущей стала болезненной новость о том, что Анастасия Костенко ожидает второго ребёнка от Дмитрия Тарасова.
ИнфоСМИ 04:28
Фигурное катание
Трусова: постараюсь исполнить три четверных прыжка на соревнованиях
Российская газета 13:32
Политика
Путин и Макрон обсудили шаги по Украине
Президент РФ Владимир Путин и французский лидер Эммануэль Макрон поговорили по телефону.
BFM.ru 13:09
Политика
На довыборах в Свердловской области лидирует Шипулин с 73,33%
Кандидат от "Единой России", олимпийский чемпион по биатлону Антон Шипулин лидирует на довыборах депутатов Госдумы в Свердловской области с 73,33% после обработки 0,23% протоколов, свидетельствуют данные ЦИК.
РИА Новости 11:57
Политика
Выборы президента Абхазии состоялись
Телеканал 360° 08:57
Шоу-бизнес
Ксения Бородина высказалась против вмешательств свекрови в семью
Актуальные Новости 11:38
Политика
В Башкирии явка на выборах главы республики составила 70%
В Башкирии на момент окончания голосования в 21.00 явка на выборах составила около 70,35% процента от общего числа избирателей.
Башинформ 14:44
Шоу-бизнес
Ксения Собчак прокомментировала слухи о своей второй беременности
На днях в Сети вновь стали обсуждаться слухи о второй беременности Ксении Собчак, которая совсем скоро выйдет замуж за Константина Богомолова.
Passion.ru 11:54
Политика
В Ставропольском крае завершилось голосование на выборах губернатора
ГТРК Ставрополье 13:07