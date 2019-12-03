Политика

Piter.tvPiter.tvМакрон хочет разработать новый ДРСМД с участием Европы

Президент Франции Эммануэль Макрон призвал разработать новый Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) при участии Европы. Данное предложение он озвучил на пресс-конференции с президентом США Дональдом Трампом.
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