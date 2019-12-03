Президент Франции Эммануэль Макрон призвал разработать новый Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) при участии Европы. Данное предложение он озвучил на пресс-конференции с президентом США Дональдом Трампом.

Происшествия Задержан мошенник, расставивший фальшивые столбы у финской границы Пограничники задержали близ российско-финской границы мужчину, который взял деньги с людей за нелегальный перевод их через границу, но обманул их, сообщили 3 декабря в пограничном управлении ФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

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Происшествия Названа причина взрыва в жилом доме под Белгородом Причиной взрыва многоэтажного дома в белгородском поселке Яковлево стала утечка газа из водогрейного котла в одной из квартир, пишет ТАСС со ссылкой на источники в силовых структурах региона.

Авто Geely привезет в РФ новый кроссовер Geely Coolray В первом полугодии 2020-го на российском рынке появится новинка - небольшой паркетник Geely Coolray, который известен на родине бренда под "именем" Geely Binyue.

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Происшествия ГИБДД спрогнозировала рост смертности на российских дорогах Госавтоинспекция прогнозирует увеличение уровня смертности на российских дорогах — с начала 2019 года произошло 146 тысяч ДТП, и их число будет «увеличиваться, а не уменьшаться».

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