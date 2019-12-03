Политика
Piter.tvМакрон хочет разработать новый ДРСМД с участием Европы
Президент Франции Эммануэль Макрон призвал разработать новый Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) при участии Европы. Данное предложение он озвучил на пресс-конференции с президентом США Дональдом Трампом.
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Происшествия
Под завалами дома в Белгородской области найден погибший
Политика
Палата представителей США приняла резолюцию против участия России в G7
Палата представителей конгресса США приняла резолюцию, в которой выступила против участия России в "большой семерке", свидетельствуют результаты голосования.
Здоровье
Сахалинцев продолжают уговаривать пройти диспансеризацию
200 тысяч сахалинцев и курильчан в 2019 году уже прошли диспансеризацию.
Гаджеты
Смартфоны Huawei P20 и P20 Pro получили обновление прошивки
Обновление предназначено для смартфонов Huawei P20 и Huawei P20 Pro, которые работают под управлением программной оболочки EMUI 9.1, основанной на девятом "Андроиде".
Происшествия
Житель Татарстана зарезал свою семью
Здоровье
Доктор Мясников перечислил опасные для пожилых людей лекарства
Известный телеведущий и врач Александр Мясников в программе «О самом главном» назвал лекарственные препараты, прием которых может быть опасным для пожилых людей.
Происшествия
Историк-расчленитель Соколов напишет автобиографический роман
В будущем историк планирует написать автобиографический роман, сообщает «Московский комсомолец».
Общество
Арестованный в США за попытку обойти санкции россиянин не признал вину
Россиянин Олег Никитин, арестованный в США за попытку обойти санкции, не признает вину.
Единоборства
Емельяненко ответил на вызов олимпийского чемпиона
Российский боец Александр Емельяненко ответил на вызов олимпийского чемпиона по боксу Рахима Чахкиева, передает РИА "Новости".
Политика
Лукашенко озаботился началом нового силового передела планеты
Иногда с высоты прожитых президентских лет начинаю думать, не начался ли новый передел нашей планеты.
Политика
В США заявили, что замедлили реализацию «Северного потока — 2»
США замедлили реализацию проекта газопровода «Северный поток — 2», но он не остановлен.
Происшествия
Задержан мошенник, расставивший фальшивые столбы у финской границы
Пограничники задержали близ российско-финской границы мужчину, который взял деньги с людей за нелегальный перевод их через границу, но обманул их, сообщили 3 декабря в пограничном управлении ФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Общество
В Потсдаме на вилле телеведущего нашли останки советского солдата
Немецкие СМИ сообщают, что на днях останки советского солдата были обнаружены на территории виллы немецкого телеведущего Гюнтера Яуха в Потсдаме, на востоке Германии.
Шоу-бизнес
Нарусова рассказала, почему Собчак не живет с Богомоловым
Мать Ксении Собчак Людмила Нарусова в программе «Ты не поверишь!», которая выходит на НТВ, поделилась, почему молодожены до настоящего времени не съехались.
Наука
Студент разгадал загадку, которую физики не могли объяснить сто лет
Студент разгадал загадку, которую лучшие физики планеты не могли объяснить сотни лет.
Наука
На мумиях Древнего Египта выявили невидимые тату
Политика
Демократы выпустили доклад по импичменту Трампа
Демократы обнародовали в конгрессе итоговый доклад расследования дела об импичменте президенту Дональду Трампу, в котором обвинили главу государства в подстрекании властей Украины к вмешательству в будущие выборы в США.
Политика
Украинский эксперт объяснил опасность «Турецкого потока» для Киева
Украинский эксперт по энергетическим вопросам Валентин Землянский в эфире телеканала NewsOne заявил, что запуск газопровода "Турецкий поток" окажется для Киева более болезненным, чем запуск "Северного потока — 2".
Экономика
Медведев выделил 45 млрд рублей регионам с эффективными властями
Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о распределении 45 млрд рублей грантов между 50 российскими регионами с самыми эффективными руководителями и органами исполнительной власти.
Шоу-бизнес
Исполнилась мечта: Таисия Повалий впервые стала бабушкой
Летом этого года стало известно, что в их семье грядет пополнение. Сама Таисия не скрывала, что давно готова стать бабушкой.
Общество
Диетолог рассказала о самом вредном блюде на новогоднем столе
Селедка под шубой стала самым опасным салатом на новогоднем праздничном столе.
Культура
Проект «Россия – Моя история» преодолел отметку в 10 миллионов посетителей
Выставка «Сокровища музеев России» продемонстрировала потенциал живописного формата, сменившего мультимедийный, а патриотический проект «Память поколений», посвященный событиям Великой Отечественной войны, посетило 10 млн зрителей.
Гаджеты
Процессоры AMD Ryzen 4000 выйдут к концу 2020 года
Вместе с процессорами Ryzen 4000 выйдут новые наборы логики серии 600, которые станут последним продуктом для платформы Socket AM4.
Политика
Трамп объяснил Макрону, что с Россией необходимо поладить
Президент США в свою очередь заявил о возможности достижения договоренности с Россией в сфере ядерного разоружения.
Общество
В ДВФУ объяснили, за что уволили главу медцентра
Ранее в ДВФУ сообщили, что трудовой договор с главврачом был прекращен 29 ноября "в связи с выявленными ограничениями на занятие трудовой деятельностью, установленными Трудовым кодексом".
Политика
Зеленский отказался выполнять минские соглашения
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не будет исполнять минские соглашения в части проведения выборов в Донбассе.
Шоу-бизнес
Дочь Анджелины Джоли и Брэда Питта официально взяла мужское имя
Старшая из биологических детей Анджелины Джоли и Бреда Питта 13-летняя Шайло официально взяла себе имя Джон, пишут СМИ.
Музыка
Песня «Тает лед» оказалась о мире между Россией и Украиной
Один из самых популярных треков группы «Грибы» -- «Тает лед» был написан в том числе и об отношениях России и Украины, и о мире между двумя соседними странами.