Политика
РИА НовостиМакрон констатировал «смерть мозга» НАТО
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что в Европе больше не могут рассчитывать на то, что США будут защищать союзников по НАТО. Такое мнение он выразил в интервью The Economist.
Читать в источнике
Оценить91
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7082 источника, обновлено в 08:26, Ашберн
Общество
Медведев заявил об успешном переходе России на цифровое телевидение
Россия успешно завершила переход с аналогового на цифровое телевещание, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев на заседании правительства.
РИА Новости 04:46
Армия и оружие
Американский истребитель выронил учебную ракету над Японией
Американский истребитель F-16 в ходе тренировочного полета над японской префектурой Аомори выронил учебную ракету, сообщает телеканал NHK.
Rambler News Service 01:56
Политика
Песков прокомментировал данные Счётной палаты о сокращении населения
В ранее опубликованном докладе об исполнении бюджета говорилось, что Счётная палата отмечает сокращение численности населения России.
RT на русском 07:35
Происшествия
Задержан министр строительства Ставрополья
Следователи задержали министра строительства Ставрополья, его подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями.
RT на русском 07:05
Общество
Collins назвал «климатическую забастовку» словом года
Коммерсантъ 07:34
Политика
Кремль отказался проверять призыв Кадырова карать за попрание чести
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не слышали призыва главы Чечни Рамзана Кадырова, «убивая и сажая», наказывать пользователей сети, которые могли оскорбить чью-то честь.
Lenta.ru 08:00
Общество
Гидрометцентр предупредил о резком похолодании к концу недели
В Центральной России ожидается резкое похолодание.
Lenta.ru 04:04
Технологии
«Яндекс» представил робота-доставщика
Тестовые роботы возят документы от дверей штаб-квартиры «Яндекса» до автобуса, который доставляет их в другие офисы компании в Москве, на этапе испытаний за ними дистанционно присматривает оператор.
Коммерсантъ 07:00
Общество
Электропикап Tesla представят 21 ноября — Илон Маск
Генеральный директор Tesla Элон Маск только что официально подтвердил, что долгожданный грузовик Tesla Cybertruck будет представлен 21 ноября в Лос-Анджелесе.
SpeedMe вчера в 23:23
Общество
В городе отметили годовщину Октябрьской революции
102-ую годовщину великой Октябрьской революции сегодня отметили в Красноярске. Шествие прошло по проспекту Мира.
Прима 07:31
Происшествия
Разборки за «Кресты» рассмотрят заново
Коммерсантъ вчера в 09:19
Общество
Экс-чиновник Минкульта РФ задержан в Вене по подозрению в отмывании денег
Чиновника Минкульта задержали в Вене совместными силами испанских и австрийских полицейских в исполнение европейского ордера на арест, выданного судом города Марбелья.
News.ru 07:41
Общество
Ветхие дома предложили ремонтировать за счет жителей
Ветхое жилье предлагают ремонтировать за счет граждан до тех пор, пока оно не получит статус аварийного.
Коммерсантъ вчера в 21:59
Транспорт
Готовность трассы «Таврида» в Крыму составляет 81%
Готовность строящейся в Крыму трассы "Таврида" составляет 81%, проходит укладка третьего слоя покрытия, сообщил в четверг Николай Евсюков, замгенерального директора по производству АО "ВАД", которое является подрядчиком строительства трассы.
ТАСС 03:59
Экономика
Малый бизнес приблизился к стагнации
Снижение индекса до 50,9 указывает фактически на остановку роста деловой активности в сегменте малого и среднего бизнеса, отмечается в материалах исследования.
РБК вчера в 22:04
Общество
В Китае подросткам-геймерам запретили играть в ночное время
В Китае принят новый закон, действие которого направлено на ограничение времени проведения подростками за видеоиграми.
В городе R 05:33
Происшествия
Новосибирская школа запретила чаепития после инцидента с девочкой
Известия вчера в 08:43
Хоккей
«Ак Барс» готовит обмен Ожиганова в СКА на Рукавишникова и Тихонова
"Ак Барс" готовит обмен с питерским СКА, сообщает "Чемпионат".
Реальное время вчера в 10:04
Происшествия
Напавшие на погранзаставу в Таджикистане были боевиками ИГ
Lenta.ru вчера в 02:50
Экономика
Сбербанк не получит контроль в СП с Mail.Ru Group
Сбербанк и Mail.Ru Group получат равные доли в совместном предприятии в сфере еды и транспорта.
РБК 07:42
Происшествия
Либертарианец Светов стал свидетелем по делу о развратных действиях
Дело, по которому либертарианца Михаила Светова задержали и допрашивали в СКР, возбуждено по статье 135 УК (развратные действия), сообщил его пресс-секретарь Александр Гуд.
Интерфакс 06:40
Происшествия
Отец расстрелявшего сослуживцев солдата встретился с ним в СИЗО
Отец тюменского срочника Рамиля Шамсутдинова, убившего в забайкальской части восьмерых человек, впервые после инцидента поговорил с сыном.
Радио Комсомольская правда вчера в 03:27
Происшествия
Против экс-мэра Каспийска Джамалудина Омарова возбудили уголовное дело
Ранее «Регион online» сообщал, что в Дагестане бывшего мэра Каспийска и ныне депутата Омарова задержали силовики.
Регион online 06:41
Футбол
Родриго стал самым молодым бразильцем в истории ЛЧ, забившим гол
В возрасте 18 лет и 301 дня хавбек стал самым молодым бразильцем в истории ЛЧ, отметившимся голом.
Sports.ru вчера в 16:11
Хоккей
Гол Панарина помог «Рейнджерс» обыграть «Детройт»
Нева Спорт 00:55
Происшествия
Под Пермью мужчина зарезал беременную жену и 3-летнего сына
Регион online 03:17
Общество
ВС сохранит срок давности по налоговым преступлениям
Пленум Верховного суда исключил из рабочего проекта постановления о налоговых преступлениях положение, которое де-факто отменило бы срок давности по таким преступлениям.
Право.ру 02:02