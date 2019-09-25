Президент Франции Эммануэль Макрон считает, что в ситуации на Украине в последний месяц наблюдается прогресс. Об этом он заявил, выступая на 74-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Макрон на Генассамблее ООН отметил прогресс в ситуации на Украине

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