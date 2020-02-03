Политика

Газета.RuГазета.RuМакрон назвал Францию не пророссийской, а проевропейской страной

Французский лидер намерен "прояснить позицию Франции по ключевым европейским вопросам и открыть новые сферы сотрудничества с важным партнером страны по ЕС". Все это вполне укладывается в последовательный план Макрона по укреплению ЕС как самостоятельного центра силы, считает Юрий Рубинский.
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Макрон приветствует «поворотный момент» в отношениях с Польшей

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Газета.Ruвчера в 10:39

Макрон назвал Францию проевропейской страной

РИА Новостивчера в 08:28
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Дженнифер Лопес спела с дочерью в перерыве Супербоула

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Министр юстиции Украины Денис Малюська анонсировал новые судебные иски против России. Об этом он рассказал в интервью порталу «Главком».
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Владельца крымского парка львов «Тайган» арестовали на два месяца

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Находящийся в Ухане россиянин рассказал о ситуации с коронавирусом

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Опубликован список претендентов на участие в «Евровидении» от России

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Газета Metro вчера в 11:32
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Blue Origin и ВВС США договорились об испытаниях двигателя для лунно-посадочного модуля

Naked Science вчера в 07:35
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Общество

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Газета.Ru вчера в 10:28
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Новые бюджетные расходы Одна из ключевых проблем, с которой столкнется ЦБ при принятии решения о ставке, — дополнительные меры социальной поддержки, направленные на улучшение демографической ситуации и снижение уровня бедности, признают экономисты (в январе их анонсировал президент Владимир Путин).
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Главный редактор МИА "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян опубликовала письмо одного из читателей газеты The Telegraph, в котором он выразил недовольство тем, как телеканал "Би-би-си" освещал ситуацию с Brexit.
РИА Новости вчера в 09:43
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Почему LADA 4×4 2020 остается самой собой?

Car.ru вчера в 05:02
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В Чувашии освободили от должностей еще троих министров

Трое исполняющих обязанности министров правительства Чувашии – министр труда и соцзащиты Сергей Димитриев, министр экологии Иван Исаев и министр культуры Константин Яковлев – освобождены от должностей, сообщается на официальном портале органов власти республики.
РИА Новости вчера в 14:59
Общество

В Минюсте сообщили о 50%-ной скидке на оплату штрафов по новому КоАП

Проект нового Кодекса России об административных правонарушениях (КоАП) предусматривает возможность предоставления скидки в размере 50% на оплату штрафов по 60% статей, сообщили в российском Минюсте.
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Опубликованы снимки пораженных коронавирусом легких

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Финансы

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Банк России повысил с 4 февраля официальные курсы валют. Об этом сообщается на сайте регулятора.
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Экономика

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Гендиректор финансового маркетплейса "Юником24" Юрий Кудряков согласился, что риск роста просроченной задолженности по банковскому сектору существует.
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Российский боец смешанного стиля (ММА) Федор Емельяненко хочет провести реванш с чемпионом Bellator Райаном Бейдером.
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Кремль ответил на заявление Эрдогана о Крыме

Кремль отреагировал на высказывание президента Турции Тайипа Эрдогана, который заявил, что считает присоединение Крыма к России «аннексией», проявив беспокойство относительно судьбы крымских татар, сообщает РИА Новости.
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Минобороны России опровергло удар Сирии по войскам Турции

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