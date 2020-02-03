Политика
Газета.RuМакрон назвал Францию не пророссийской, а проевропейской страной
Французский лидер намерен "прояснить позицию Франции по ключевым европейским вопросам и открыть новые сферы сотрудничества с важным партнером страны по ЕС". Все это вполне укладывается в последовательный план Макрона по укреплению ЕС как самостоятельного центра силы, считает Юрий Рубинский.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7055 источников, обновлено в 00:35, Ашберн
Культура
Дженнифер Лопес спела с дочерью в перерыве Супербоула
Политика
Украина анонсировала новые иски против России
Министр юстиции Украины Денис Малюська анонсировал новые судебные иски против России. Об этом он рассказал в интервью порталу «Главком».
Авто
Компания Toyota анонсировала запуск функции подавления ускорения
Японская компания Toyota анонсировала запуск функции подавления ускорения.
Общество
Владельца крымского парка львов «Тайган» арестовали на два месяца
В Крыму Белогорский районный суд заключил владельца парка львов «Тайган» Олега Зубкова под арест на два месяца.
Общество
Находящийся в Ухане россиянин рассказал о ситуации с коронавирусом
Происшествия
Самолет «Победы» выкатился за пределы взлетной полосы в Уфе
По данным собеседника, инцидент произошел в 07.24 (5.24 мск) с самолетом авиакомпании "Победа", следующим по маршруту Уфа-Внуково.
Здоровье
Всемирный день борьбы с раковыми заболеваниями отмечают 4 февраля
Еще дату называют Всемирный день борьбы против рака. Ежегодное мероприятие с 2005 года организует Международный противораковый союз.
Политика
В 2011 году Медведев отправил в отставку Кудрина, теперь пришли за ним, на очереди глава Росстата Малков
У Кудрина есть одно хорошее качество, он умеет ждать и вот за отставкой Медведева началась зачистка его окружения — после Орешкина кресло зашаталось под Малковым.
Общество
Ирина Шейк встретилась с Брэдли Купером в прозрачной сетке
Ирина Шейк и Брэдли Купер встретились на вечеринке Vogue Britain. Мероприятие традиционно проводится после вручения премии BAFTA в Лондоне.
Космос
Blue Origin и ВВС США договорились об испытаниях двигателя для лунно-посадочного модуля
Шоу-бизнес
Любовь Успенская опровергла слова дочери об издевательствах
Известная певица Любовь Успенская в интервью изданию "СтарХит" ответила на громкие обвинения дочери Татьяны Плаксиной в издевательствах.
Шоу-бизнес
Дочери Алсу исполнили первый хит мамы
Ровно 21 год назад вышла песня «Зимний сон» ❄️❄️❄️Мы с Сафиной решили сделать маме сюрприз😍, — рассказала Микелла.
Космос
Hubble заснял спиралевидный объект в созвездии Рыб
Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства NASA представило изображение спиралевидной галактики, сделанное космическим телескопом Hubble.
Общество
Фигурантам по делу MH17 предъявлены обвинения
Адвокат одного из обвиняемых по делу МН17 Елена Кутьина заявила, что четверым фигурантам дела предъявлено обвинение.
Экономика
Эксперты предсказали новое снижение ставки ЦБ
Новые бюджетные расходы Одна из ключевых проблем, с которой столкнется ЦБ при принятии решения о ставке, — дополнительные меры социальной поддержки, направленные на улучшение демографической ситуации и снижение уровня бедности, признают экономисты (в январе их анонсировал президент Владимир Путин).
Политика
Симоньян опубликовала цитату из письма британца об RT и «Би-би-си»
Главный редактор МИА "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян опубликовала письмо одного из читателей газеты The Telegraph, в котором он выразил недовольство тем, как телеканал "Би-би-си" освещал ситуацию с Brexit.
Авто
Почему LADA 4×4 2020 остается самой собой?
Политика
В Чувашии освободили от должностей еще троих министров
Трое исполняющих обязанности министров правительства Чувашии – министр труда и соцзащиты Сергей Димитриев, министр экологии Иван Исаев и министр культуры Константин Яковлев – освобождены от должностей, сообщается на официальном портале органов власти республики.
Общество
В Минюсте сообщили о 50%-ной скидке на оплату штрафов по новому КоАП
Проект нового Кодекса России об административных правонарушениях (КоАП) предусматривает возможность предоставления скидки в размере 50% на оплату штрафов по 60% статей, сообщили в российском Минюсте.
Общество
Опубликованы снимки пораженных коронавирусом легких
Финансы
Центробанк резко повысил курсы евро и доллара
Банк России повысил с 4 февраля официальные курсы валют. Об этом сообщается на сайте регулятора.
Экономика
НАПКА: долги россиян за десятилетие выросли в шесть раз
Гендиректор финансового маркетплейса "Юником24" Юрий Кудряков согласился, что риск роста просроченной задолженности по банковскому сектору существует.
Шоу-бизнес
Асмус продемонстрировала идеальную фигуру в купальнике
Российская актриса Кристина Асмус опубликовала в Instagram фото в купальнике, продемонстрировав идеальную фигуру.
Единоборства
Федор Емельяненко хочет провести реванш с американцем Бейдером
Российский боец смешанного стиля (ММА) Федор Емельяненко хочет провести реванш с чемпионом Bellator Райаном Бейдером.
Культура
Собчак станет ведущей вечернего шоу на Первом канале
Происшествия
Стало известно о гибели в Сирии четырех бойцов спецназа ФСБ
Общество
«Уральские авиалинии» в Китае не пустили граждан СНГ на борт
В аэропорту Сиань-Сяньян оставили около 70 человек Авиакомпания "Уральские авиалинии" в китайском аэропорту Сиань-Сяньян без объяснения причин отказалась пустить на борт около 70 граждан СНГ, у которых были заранее куплены билеты на рейс до Екатеринбурга.
Политика
Кремль ответил на заявление Эрдогана о Крыме
Кремль отреагировал на высказывание президента Турции Тайипа Эрдогана, который заявил, что считает присоединение Крыма к России «аннексией», проявив беспокойство относительно судьбы крымских татар, сообщает РИА Новости.
Армия и оружие
Минобороны России опровергло удар Сирии по войскам Турции
31 января лидер Турции Эрдоган заявил, что начнет новую военную операцию из-за эскалации конфликта в провинции Идлиб.