Политика
Газета.RuМакрон назвал Францию не пророссийской, а проевропейской страной
Французский лидер намерен "прояснить позицию Франции по ключевым европейским вопросам и открыть новые сферы сотрудничества с важным партнером страны по ЕС". Все это вполне укладывается в последовательный план Макрона по укреплению ЕС как самостоятельного центра силы, считает Юрий Рубинский.
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с чего всё началось
На пресс-конференции по итогам встречи с польским коллегой Анджеем Дудой и премьер-министром Матеушом Моравецким президент Франции ответил на вопрос по поводу открытости Парижа по отношению к Москве, передает Le Figaro.Московский Комсомолец10:58
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Здоровье
Онкологи заявили о дефиците лекарств для лечения рака у детей
Российские онкологи заявили о дефиците необходимых и эффективных препаратов для лечения рака у детей, сообщает портал "Известия".
Общество
Число жертв коронавируса в провинции Хубэй возросло до 414
Число людей, инфицированных коронавирусом 2019-nCoV в провинции Хубэй, увеличилось 3 февраля до 13522, жертвами вызванного им заболевания стали 414 человек.
Теннис
Джокович стал победителем Australian Open
Сербский теннисист Новак Джокович выиграл турнир Australian Open - 2020.
Спорт
Президиум ВФЛА подал в отставку
Президиум Всероссийской федерации легкой атлетики подал в отставку и передал полномочия рабочей группе Олимпийского комитета России.
Происшествия
Один из пострадавших в ДТП в Твери умер в больнице
Шесть человек, по уточненным данным, пострадали в результате столкновения двух легковых автомобилей в Твери.
Футбол
Зарплата Кокорина в «Зените» приравнена к МРОТ
На момент заключения договора с петербургским клубом, МРОТ в России составлял чуть более 11 тысяч рублей.
Шоу-бизнес
Григорий Лепс перенес операцию на голосовых связках
Космос
Maxar разработает для NASA робототехническую систему для спутников
Американское аэрокосмическое агентство NASA заключило контракт с компанией Maxar Technologies Inc на разработку робототехнической системы для выполнения операций на космических аппаратах.
Шоу-бизнес
Успенская опровергла слова дочери о домашнем насилии
Певица в шоке от поступка телевизионщиков Звезда российской поп - и шансон-сцены Любовь Успенская отреагировала на откровения дочери Татьяны Плаксиной.
Авто
Компактный Suzuki Hustler превратился в новый кроссовер Mazda
В Японии дебютировал Mazda Flair Crossover новой генерации, машина построена на платформе, используемой для компактной модели Suzuki Hustler.
Происшествия
Российский советник главы Минздрава Южной Осетии найден мертвым
В Цхинвале, в собственном доме, были обнаруженные тела российского советника министра здравоохранения Южной Осетии Игоря Галя и его жены, передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Происшествия
Четырех пассажиров рейса Пекин — Иркутск госпитализировали в больницу
Четверых пассажиров борта, прибывшего в Иркутск из Пекина, госпитализировали в инфекционную больницу с повышенной температурой, сообщает пресс-служба правительства Приангарья.
Происшествия
Во Франции мужчина с ножом напал на жандарма
Жандарм во французском департаменте Мозель на северо-востоке страны открыл огонь по вооруженному ножом мужчине, напавшему на него, сообщает в понедельник газета Figaro.
Футбол
Тренер вратарей «Спартака» назвал эталонных голкиперов
Тренер вратарей «Спартака» Макс Урванчки признался, что не может приводить в пример для своих подопечных легендарного голкипера «Баварии» и сборной Германии Оливера Кана.
Гаджеты
Видеокарты AMD Big Navi могут представить в марте
Общество
Инвестфорум в Сочи перенесут из-за коронавируса
Российский премьер-министр поручил перенести запланированный на 12-14 февраля 2020 года в Сочи российский инвестиционный форум из-за ситуации с коронавирусом, соответствующее распоряжение опубликовано на сайте правительства.
Здоровье
38% опрошенных верят в улучшения после обновления правительства
38% опрошенных верят в улучшения после обновления правительства 74% россиян недовольны работой прежнего состава правительства и пока не могут однозначно оценить перемены после отставки кабинета Дмитрия Медведева.
Хоккей
Свечников обыграл всю команду и забил гол в матче НХЛ
Армия и оружие
«Страшно видеть» — в Киев прибыл спецборт с тяжелоранеными карателями
В Киев в центральный госпиталь спецбортом были доставлены тяжелораненые каратели из Донбасса.
Армия и оружие
В Сирии убит один из командиров КСИР
Убийство одного из командующих иранского спецназа «Аль-Кудс» Корпуса стражей Исламской революции Асгара Башабура произошло в провинции Алеппо (Сирия), передаёт 3 февраля Al Arabiya.
Здоровье
Минздрав посоветовал лекарства для лечения коронавируса
Временные методические рекомендации по профилактике, диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции дали Минздрав и Роспотребнадзор.
Здоровье
Больной коронавирусом китаец выразил недовольство больницей в Чите
Находящийся со своей двухлетней дочкой и женой в больнице Читы китаец Ван Юньбинь узнал о том, что болен коронавирусом 2019-nCoV из новостей, а местные врачи результаты анализов ему так и не показали.
Шоу-бизнес
Екатерина Климова показала, как выглядела в 18 лет
На просторах персонального микроблога знаменитость показала, как выглядела в юные годы.
Хоккей
Скончался 18-летний вратарь МХЛ Вилен Прокофьев
Игрок казахстанского хоккейного клуба «Снежные барсы» Вилен Прокофьев ушел из жизни в возрасте 18 лет, сообщили 3 февраля в пресс-службе клуба «Барыс».
Общество
В МВД предложили ввести для автомобильных номеров новые комбинации
По данным СМИ, в ведомстве хотят расширить номерные емкости. Изменения в комбинации цифр кодов автомобильных номеров предлагает ввести МВД.
Культура
В Белоруссии начались съемки новых «Сватов»
По некоторой информации, на экранах новые эпизоды стоит ожидать в 2021 году.
Авто
Британия к 2035 году запретит продажи даже гибридных автомобилей
«Демонстрируя безотлагательные действия Великобритании по сокращению выбросов, правительство планирует положить конец продаже новых автомобилей и микроавтобусов с бензиновыми и дизельными двигателями еще раньше, к 2035 году, а также впервые включить гибридные», - цитирует ТАСС текст документа.