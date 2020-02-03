Политика

Газета.RuГазета.RuМакрон назвал Францию не пророссийской, а проевропейской страной

Французский лидер намерен "прояснить позицию Франции по ключевым европейским вопросам и открыть новые сферы сотрудничества с важным партнером страны по ЕС". Все это вполне укладывается в последовательный план Макрона по укреплению ЕС как самостоятельного центра силы, считает Юрий Рубинский.
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с чего всё началось
На пресс-конференции по итогам встречи с польским коллегой Анджеем Дудой и премьер-министром Матеушом Моравецким президент Франции ответил на вопрос по поводу открытости Парижа по отношению к Москве, передает
 Le Figaro.
Московский Комсомолец10:58

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Макрон выступил за переговоры с Россией и США по вопросу о вооружениях

RT на русском12:27

Макрон назвал Францию не пророссийской, а проевропейской страной

Газета.Ru10:39

Макрон назвал Францию проевропейской страной

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Макрон выступил за проведение переговоров с Россией и США о контроле над вооружениями

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Макрон заявил, что РФ не соблюдала договор РСМД

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Макрон отказался считать Францию «пророссийской» страной

News.ru11:24
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Автоматически обработано 7055 источников, обновлено в 18:30, Ашберн
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Онкологи заявили о дефиците лекарств для лечения рака у детей

Российские онкологи заявили о дефиците необходимых и эффективных препаратов для лечения рака у детей, сообщает портал "Известия".
РЕН ТВ 16:12
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Число жертв коронавируса в провинции Хубэй возросло до 414

Число людей, инфицированных коронавирусом 2019-nCoV в провинции Хубэй, увеличилось 3 февраля до 13522, жертвами вызванного им заболевания стали 414 человек.
ТАСС 18:08
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Джокович стал победителем Australian Open

Сербский теннисист Новак Джокович выиграл турнир Australian Open - 2020.
Газета.Ru вчера в 07:52
Общество

16-летняя россиянка нарисовала Билли Айлиш для обложки Vogue

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Президиум ВФЛА подал в отставку

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Российская газета 14:50
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Один из пострадавших в ДТП в Твери умер в больнице

Шесть человек, по уточненным данным, пострадали в результате столкновения двух легковых автомобилей в Твери.
ТАСС 08:12
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На момент заключения договора с петербургским клубом, МРОТ в России составлял чуть более 11 тысяч рублей.
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ИА InterMedia 03:45
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Maxar разработает для NASA робототехническую систему для спутников

Американское аэрокосмическое агентство NASA заключило контракт с компанией Maxar Technologies Inc на разработку робототехнической системы для выполнения операций на космических аппаратах.
REGNUM вчера в 02:40
Шоу-бизнес

Успенская опровергла слова дочери о домашнем насилии

Певица в шоке от поступка телевизионщиков Звезда российской поп - и шансон-сцены Любовь Успенская отреагировала на откровения дочери Татьяны Плаксиной.
WomanHit.ru 08:32
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Компактный Suzuki Hustler превратился в новый кроссовер Mazda

В Японии дебютировал Mazda Flair Crossover новой генерации, машина построена на платформе, используемой для компактной модели Suzuki Hustler.
Актуальные Новости вчера в 05:31
Происшествия

Российский советник главы Минздрава Южной Осетии найден мертвым

В Цхинвале, в собственном доме, были обнаруженные тела российского советника министра здравоохранения Южной Осетии Игоря Галя и его жены, передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Коммерсантъ 10:40
Гаджеты

Стало известно преимущество Samsung Galaxy S20 над iPhone 11 Pro Max

Профиль 08:16
Происшествия

Четырех пассажиров рейса Пекин — Иркутск госпитализировали в больницу

Четверых пассажиров борта, прибывшего в Иркутск из Пекина, госпитализировали в инфекционную больницу с повышенной температурой, сообщает пресс-служба правительства Приангарья.
РИА Новости вчера в 23:54
Происшествия

Во Франции мужчина с ножом напал на жандарма

Жандарм во французском департаменте Мозель на северо-востоке страны открыл огонь по вооруженному ножом мужчине, напавшему на него, сообщает в понедельник газета Figaro.
РИА Новости 13:03
Футбол

Тренер вратарей «Спартака» назвал эталонных голкиперов

Тренер вратарей «Спартака» Макс Урванчки признался, что не может приводить в пример для своих подопечных легендарного голкипера «Баварии» и сборной Германии Оливера Кана.
Sport24.ru 16:09
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Видеокарты AMD Big Navi могут представить в марте

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Общество

Инвестфорум в Сочи перенесут из-за коронавируса

Российский премьер-министр поручил перенести запланированный на 12-14 февраля 2020 года в Сочи российский инвестиционный форум из-за ситуации с коронавирусом, соответствующее распоряжение опубликовано на сайте правительства.
Газета.Ru 15:39
Футбол

На матче в Дагестане произошла массовая драка между футболистами

Это Кавказ 12:06
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38% опрошенных верят в улучшения после обновления правительства

38% опрошенных верят в улучшения после обновления правительства 74% россиян недовольны работой прежнего состава правительства и пока не могут однозначно оценить перемены после отставки кабинета Дмитрия Медведева.
Коммерсантъ 17:33
Хоккей

Свечников обыграл всю команду и забил гол в матче НХЛ

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Армия и оружие

«Страшно видеть» — в Киев прибыл спецборт с тяжелоранеными карателями

В Киев в центральный госпиталь спецбортом были доставлены тяжелораненые каратели из Донбасса.
Rusvesna.su 12:33
Армия и оружие

В Сирии убит один из командиров КСИР

Убийство одного из командующих иранского спецназа «Аль-Кудс» Корпуса стражей Исламской революции Асгара Башабура произошло в провинции Алеппо (Сирия), передаёт 3 февраля Al Arabiya.
REGNUM 08:44
Здоровье

Минздрав посоветовал лекарства для лечения коронавируса

Временные методические рекомендации по профилактике, диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции дали Минздрав и Роспотребнадзор.
Амур.инфо 01 февраля в 04:01
Здоровье

Больной коронавирусом китаец выразил недовольство больницей в Чите

Находящийся со своей двухлетней дочкой и женой в больнице Читы китаец Ван Юньбинь узнал о том, что болен коронавирусом 2019-nCoV из новостей, а местные врачи результаты анализов ему так и не показали.
Газета.Ru вчера в 06:29
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Екатерина Климова показала, как выглядела в 18 лет

На просторах персонального микроблога знаменитость показала, как выглядела в юные годы.
ГлобалМСК.ру 11:06
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Скончался 18-летний вратарь МХЛ Вилен Прокофьев

Игрок казахстанского хоккейного клуба «Снежные барсы» Вилен Прокофьев ушел из жизни в возрасте 18 лет, сообщили 3 февраля в пресс-службе клуба «Барыс».
REGNUM 00:20
Общество

В МВД предложили ввести для автомобильных номеров новые комбинации

По данным СМИ, в ведомстве хотят расширить номерные емкости. Изменения в комбинации цифр кодов автомобильных номеров предлагает ввести МВД.
Газета.Ru 03:37
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В Белоруссии начались съемки новых «Сватов»

По некоторой информации, на экранах новые эпизоды стоит ожидать в 2021 году.
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«Демонстрируя безотлагательные действия Великобритании по сокращению выбросов, правительство планирует положить конец продаже новых автомобилей и микроавтобусов с бензиновыми и дизельными двигателями еще раньше, к 2035 году, а также впервые включить гибридные», - цитирует ТАСС текст документа.
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