с чего всё началось

Французский лидер намерен "прояснить позицию Франции по ключевым европейским вопросам и открыть новые сферы сотрудничества с важным партнером страны по ЕС". Все это вполне укладывается в последовательный план Макрона по укреплению ЕС как самостоятельного центра силы, считает Юрий Рубинский.

Макрон назвал Францию не пророссийской, а проевропейской страной

Спорт Президиум ВФЛА подал в отставку Президиум Всероссийской федерации легкой атлетики подал в отставку и передал полномочия рабочей группе Олимпийского комитета России.

Космос Maxar разработает для NASA робототехническую систему для спутников Американское аэрокосмическое агентство NASA заключило контракт с компанией Maxar Technologies Inc на разработку робототехнической системы для выполнения операций на космических аппаратах.

Шоу-бизнес Успенская опровергла слова дочери о домашнем насилии Певица в шоке от поступка телевизионщиков Звезда российской поп - и шансон-сцены Любовь Успенская отреагировала на откровения дочери Татьяны Плаксиной.

Происшествия Российский советник главы Минздрава Южной Осетии найден мертвым В Цхинвале, в собственном доме, были обнаруженные тела российского советника министра здравоохранения Южной Осетии Игоря Галя и его жены, передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Происшествия Во Франции мужчина с ножом напал на жандарма Жандарм во французском департаменте Мозель на северо-востоке страны открыл огонь по вооруженному ножом мужчине, напавшему на него, сообщает в понедельник газета Figaro.

Футбол Тренер вратарей «Спартака» назвал эталонных голкиперов Тренер вратарей «Спартака» Макс Урванчки признался, что не может приводить в пример для своих подопечных легендарного голкипера «Баварии» и сборной Германии Оливера Кана.

Общество Инвестфорум в Сочи перенесут из-за коронавируса Российский премьер-министр поручил перенести запланированный на 12-14 февраля 2020 года в Сочи российский инвестиционный форум из-за ситуации с коронавирусом, соответствующее распоряжение опубликовано на сайте правительства.

Здоровье 38% опрошенных верят в улучшения после обновления правительства 38% опрошенных верят в улучшения после обновления правительства 74% россиян недовольны работой прежнего состава правительства и пока не могут однозначно оценить перемены после отставки кабинета Дмитрия Медведева.

Армия и оружие В Сирии убит один из командиров КСИР Убийство одного из командующих иранского спецназа «Аль-Кудс» Корпуса стражей Исламской революции Асгара Башабура произошло в провинции Алеппо (Сирия), передаёт 3 февраля Al Arabiya.

Здоровье Минздрав посоветовал лекарства для лечения коронавируса Временные методические рекомендации по профилактике, диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции дали Минздрав и Роспотребнадзор.

Здоровье Больной коронавирусом китаец выразил недовольство больницей в Чите Находящийся со своей двухлетней дочкой и женой в больнице Читы китаец Ван Юньбинь узнал о том, что болен коронавирусом 2019-nCoV из новостей, а местные врачи результаты анализов ему так и не показали.

Хоккей Скончался 18-летний вратарь МХЛ Вилен Прокофьев Игрок казахстанского хоккейного клуба «Снежные барсы» Вилен Прокофьев ушел из жизни в возрасте 18 лет, сообщили 3 февраля в пресс-службе клуба «Барыс».