Коронавирус

ИзвестияИзвестияМакрон назвал коронавирус самым страшным кризисом в здравоохранении

Эпидемия коронавируса стала самым страшным кризисом в области здравоохранения во Франции, заявил в четверг президент Франции Эммануэль Макрон, выступая в прямом эфире национального телевидения.
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Макрон назвал COVID-19 худшим кризисом в здравоохранении за столетие

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