Коронавирус
ИзвестияМакрон назвал коронавирус самым страшным кризисом в здравоохранении
Эпидемия коронавируса стала самым страшным кризисом в области здравоохранения во Франции, заявил в четверг президент Франции Эммануэль Макрон, выступая в прямом эфире национального телевидения.
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Макрон назвал коронавирус худшим событием здравоохранения Франции за столетие
Московский Комсомолецвчера в 15:26
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