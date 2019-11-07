Политика

РИА НовостиРИА НовостиМакрон назвал сценарии развития России

У России есть три сценария развития, такое мнение высказал президент Франции Эммануэль Макрон в интервью для журнала The Economist. В качестве первого варианта Макрон назвал возможность России восстановить статус супердержавы, опираясь исключительно на собственные силы.
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