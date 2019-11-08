Политика
КоммерсантъМакрон назвал три сценария развития России
Президент Франции Эмманюэль Макрон видит три сценария развития России. В интервью изданию The Economist он заявил, что РФ и Евросоюз смогут выстроить новую сбалансированную модель отношений.
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Авто
Названы самые продаваемые кроссоверы России в октябре
Тройку лучших замыкает Renault Duster - 3431 проданный автомобиль (-11%).
Российская газета 20:40
Наука
Существует связь между верой в демонов и инфекционными заболеваниями
Международная команда исследователей заявила, что обнаружена связь между верой в демонов и инфекционными заболеваниями.
МедиаПоток 05 ноября в 01:46
Общество
Кому из знаков Зодиака 8 ноября улыбнется удача, а кому придется быть осторожнее
Стрельцам 8 ноября астрологи настоятельно рекомендуют избегать конфликтных ситуаций, ведь если сегодня Вы испортите отношения с близкими — Ваши планы будут окончательно и бесповоротно перечеркнуты.
SM News 00:53
Экономика
Для 347 уральских ТЦ и бизнес-центров пересчитали налог на имущество
Как рассказал глава МУГИСО Сергей Зырянов, всего в перечне 347 торговых и бизнес-центров, 32 из которых включены впервые.
РБК Екатеринбург 02:28
Здоровье
Ведущие врачи массово уволились из свердловского онкодиспансера
Врачи с мировым именем массово уволились из Свердловского онкодиспансера.
Регион online 05 ноября в 07:00
Кино
Фильм «Джокер» выдвинут на «Оскар» в 16 номинациях
Сенсационный фильм Тодда Филиппса "Джокер" с Хоакином Фениксом в главной роли выдвинут на премию Американской киноакадемии в шестнадцати номинациях.
Российская газета 05 ноября в 05:31
Шоу-бизнес
Константин Богомолов назвал Ксению Собчак «верблюдом»
Богомолов считает свою супругу «прекрасным верблюдом», которого не собирается переделывать в «арабского жеребца».
Слово и Дело 03:24
Политика
Зеленский заявил об усталости от работы на посту президента
Президент Украины Владимир Зеленский пожаловался на трудности и усталость в связи с пребыванием на посту главы государства.
РБК 15:28
Здоровье
Названы 5 напитков, которые помогут быстро заснуть
Многие россияне долго ворочаются по ночам и не могут быстро заснуть.
Вечерний курьер вчера в 03:33
Общество
Синоптик пообещал аномально теплую зиму
Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец рассказал "МК" о погоде будущей зимой.
РИА Новости 15:45
Экономика
ФАС получила жалобу о росте цен на гречку
С октября цена на гречку поднялась на 7,3%. Федеральная антимонопольная служба проверит информации о росте цен на гречку.
Мой Брянск 07:35
Здоровье
Врач объяснила, можно ли заразиться ВИЧ на маникюре и в бассейне
Нельзя заразиться и в бассейне, даже если у инфицированного человека пошла кровь, а у вас на ноге ранка: она просто растворится в тысячах кубов хлорированной воды, - приводит ее слова «Вечерняя Москва».
Комсомольская правда 14:47
Общество
Звезда Comedy Club возмутился разгуливающими по Киеву фашистами
Российская газета 16:04
Политика
Песков прокомментировал данные Счетной палаты о сокращении населения
Журналисты попросили его прокомментировать данные Счетной палаты о сокращении населения четвертый год подряд из-за роста естественной убыли и снижения рождаемости.
РИА Новости 07:26
Политика
Экс-депутат Рады предрёк Украине энергетический коллапс
Бывший депутат Верховной рады Алексей Журавко заявил, что если транзит российского газа прекратится, то Украину ждёт энергетический коллапс и «холодные бунты».
RT на русском 20:52
Общество
Минюст не успел пересмотреть все советские правовые акты для их отмены
Минюст не успевает к 15 ноября выполнить поручение премьер-министра Дмитрия Медведева – подготовить проект постановления правительства об отмене правовых актов советских времен.
Ведомости 15:35
Общество
Производители молока просят правительство помочь с навозом
Национальный союз производителей молока (Союзмолоко) предложил правительству сократить административные требования к отрасли – такое письмо гендиректор союза Артем Белов направил замруководителя аппарата правительства Юрию Любимову.
Ведомости 16:30
Общество
Зарплаты офисных работников в России выросли
Зарплаты управленцев старшего и среднего звена увеличились на 6%. На столько же выросло жалование вспомогательного персонала и рядовых специалистов.
Телеканал 360° 21:47
Общество
Умер друживший с тигром Амуром козел Тимур
Козел Тимур из Приморского сафари-парка, который в 2015 году прославился среди пользователей сети своей дружбой с тигром Амуром, умер.
Известия 19:30
Шоу-бизнес
Екатерина Климова показала свою естественную красоту
Естественно, среди армии поклонников нашлись и те, кто, как обычно, решил бросить камень в огород Климовой, предложив в следующий раз снять фотосессию в шубе.
Bimru.ru 02:20
Общество
В Будапеште произошли беспорядки с участием фанатов ЦСКА
РИА Новости 14:48
Политика
Президент Казахстана сообщил о приятных впечатлениях от Омска
7 ноября Касым-Жомарт Токаев и Владимир Путин приняли участие в Форуме межрегионального сотрудничества России и Казахстана в Омске.
РБК 20:18
Интернет
В WhatsApp изменились настройки конфиденциальности
Мессенджер WhatsApp ввел для своих пользователей новую функцию: отныне будет невозможно добавить потенциального собеседника в групповой чат без его согласия.
ТК Звезда вчера в 22:29
Шоу-бизнес
Артур Ваха женится на актрисе младше его на четверть века
Телепрограмма 06:54
Фигурное катание
Елизавета Туктамышева выступит на этапе Гран-при в Китае
Фигуристка Елизавета Туктамышева выступит на этапе Гран-при в Китае с 8 по 10 ноября.
КП - Ижевск 04:37
Шоу-бизнес
Асмус рассказала о съёмках скандальной сцены фильма «Текст»
Ранее News.ru сообщал, что Кристина Асмус пожаловалась на травлю в социальных сетях.
News.ru вчера в 17:25
Музыка
Лолита Милявская представила клип на песню «Папа»
Дни24 вчера в 10:31
Экономика
Сбербанк снижает ставки по ипотеке на покупку квартир в новостройках
Сбербанк снижает ставки по ипотечным кредитам на покупку квартир в новостройках по программе субсидирования застройщиками на 1-2,2 процентных пункта, минимальная ставка по данному продукту составит 7,1%. Об этом сообщается в пресс-релизе кредитной организации.
ТАСС 08:23