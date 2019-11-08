Политика

КоммерсантъКоммерсантъМакрон назвал три сценария развития России

Президент Франции Эмманюэль Макрон видит три сценария развития России. В интервью изданию The Economist он заявил, что РФ и Евросоюз смогут выстроить новую сбалансированную модель отношений.
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Макрон назвал три сценария развития России

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