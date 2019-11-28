Политика
РИА НовостиМакрон не поддержал предложение Путина по РСМД
Париж не принял предложение России о моратории на размещение ракет средней и меньшей дальности (РСМД) в Европе. "Но мы его восприняли как основу для обсуждений", — заявил президент Франции Эммануэль Макрон на пресс-конференции с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.
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Макрон действительно ответил на послание Путина, которое было разослано.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельФАН 06:59
с чего всё началось
В четверг немецкое издание Frankfurter Allgemeine написало, что Макрон ответил на послание, заявив, что инициативу стоит тщательно изучить и обсудить в разных форматах.РИА Новости06:53
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