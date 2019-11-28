Политика

РИА НовостиРИА НовостиМакрон не поддержал предложение Путина по РСМД

Париж не принял предложение России о моратории на размещение ракет средней и меньшей дальности (РСМД) в Европе. "Но мы его восприняли как основу для обсуждений", — заявил президент Франции Эммануэль Макрон на пресс-конференции с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.
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Дмитрий Песков
Но по крайней мере там высказывается понимание нашей озабоченности и готовность к диалогу на этот счет.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельSputnik Эстония 10:25
с чего всё началось
Президент Франции Эммануэль Макрон готов рассмотреть предложение президента России Владимира Путина о введении моратория на развертывание ракет средней и меньшей дальности (РСМД) в Европе, пишет
 немецкое издание Frankfurter Allgemeine, ссылаясь на ответное письмо Макрона.
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