Политика
РИА НовостиМакрон не поддержал предложение Путина по РСМД
Париж не принял предложение России о моратории на размещение ракет средней и меньшей дальности (РСМД) в Европе. "Но мы его восприняли как основу для обсуждений", — заявил президент Франции Эммануэль Макрон на пресс-конференции с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.
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Но по крайней мере там высказывается понимание нашей озабоченности и готовность к диалогу на этот счет.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельSputnik Эстония 10:25
с чего всё началось
Президент Франции Эммануэль Макрон готов рассмотреть предложение президента России Владимира Путина о введении моратория на развертывание ракет средней и меньшей дальности (РСМД) в Европе, пишет немецкое издание Frankfurter Allgemeine, ссылаясь на ответное письмо Макрона.DP.RU01:28
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