с чего всё началось

Но по крайней мере там высказывается понимание нашей озабоченности и готовность к диалогу на этот счет.

Париж не принял предложение России о моратории на размещение ракет средней и меньшей дальности (РСМД) в Европе. "Но мы его восприняли как основу для обсуждений", — заявил президент Франции Эммануэль Макрон на пресс-конференции с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.

Макрон не поддержал предложение Путина по РСМД

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