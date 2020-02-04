Политика

REGNUMREGNUMМакрон обвинил Россию в искажении истории Второй мировой войны

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Российская Федерация якобы пытается переписать историю Второй мировой войны и «сделать виновным польский народ». Об этом Макрон заявил сегодня, 4 февраля, находясь с официальным визитом в Польше.
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Макрон обвинил Россию в попытках «интерпретировать Вторую мировую войну»

RT на русском15:24

Макрон обвинил Россию в желании пересмотреть историю Второй мировой войны

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Макрон увидел попытку России переписать историю и обвинить Польшу

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Макрон обвинил Россию в попытках пересмотреть историю Второй мировой

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Макрон обвинил Россию в искажении истории Второй мировой войны

REGNUM10:01

В Совфеде ответили на слова Макрона о событиях Второй мировой войны

РБК14:12

Макрон обвинил Россию в попытке переписать историю Второй мировой войны

Московский Комсомолец09:56
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Автоматически обработаны 7052 источника, обновлено в 17:20, Ашберн
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«Гранада» не пустила «Валенсию» в полуфинал Кубка Испании

Футболисты «Валенсии» потерпели поражение от «Гранады» в четвертьфинале Кубка Испании.
Sport24.ru 17:05
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Компания «Зетта» получила патент на производство электромобилей

Напомним, серийное производство первого российского электромобиля Zetta планируется начать в Тольятти в I квартале 2020 года.
Волга Ньюс 05:14
Происшествия

В Южной Осетии найдены мертвыми российский советник с женой

В Южной Осетии найдены мертвыми российский советник Игорь Галь и его жена Ирина, передает Telegram-канал 112.
Lenta.ru вчера в 10:02
Культура

Съемки новой экранизации «Мастера и Маргариты» приостановлены

Газета.Ru вчера в 02:20
Происшествия

Присяжные вынесли вердикт по делу об убийстве полицейского в Москве

Присяжные вынесли обвинительный вердикт уроженцу Киргизии Нурлану Муратова по делу об убийстве полицейского в московском метро, передает корреспондент РИА Новости из зала Мосгорсуда.
РИА Новости 15:34
Общество

ЕСПЧ принял жалобу Навального и «Медиазоны» на цензуру из-за расследования о Дерипаске, Рыбке и Приходько

Европейский суд по правам человека коммуницировал жалобу «Медиазоны» и Алексея Навального на цензуру со стороны властей России из-за запрета части расследования ФБК о вице-премьере Сергее Приходько и бизнесмене Олеге Дерипаске.
Дождь 14:48
Политика

ВТО частично поддержала апелляцию Украины в споре о вагонах с Россией

Всемирная торговая организация (ВТО) частично поддержала апелляцию Украины по спору с Россией об импорте железнодорожного оборудования.
РИА Новости 11:18
Шоу-бизнес

Ирина Шейк и Брэдли Купер встретились в Лондоне

Модель и актер с удовольствием позировали фотографам Бывшая пара Ирина Шейк и Брэдли Купер недавно встретились в Лондоне — на вечеринке британского Vogue, посвященной церемонии кинопремии BAFTA.
WomanHit.ru 08:00
Культура

Генри Кавилл рассказал, как снимали знаменитую сцену в ванне

Британский актер Генри Кавилл объяснил, как готовился к знаковой сцене в ванне в сериале "Ведьмак", пытаясь оправдать ожидания фанатов одноименной книги и видеоигры, сообщает Independent.
РИА Новости 15:39
Культура

Элайджа Вуд и Little Big станцевали Skibidi

Музыкальный коллектив Little Big, которому в числе прочих предсказывают выступление на ближайшем «Евровидении», исполнил свой коронный танец с приглашенной знаменитостью.
Телепрограмма 11:44
Армия и оружие

Эрдоган: Турция не хочет обострения отношений с Россией

Тайип Эрдоган заявил, что Турция не намерена обострять отношения с Россией из-за ситуации в Идлебе.
Деловое.ТВ 09:29
Политика

Лукашенко сообщил о скорой встрече с Путиным

Глава Белоруссии Александр Лукашенко анонсировал предстоящую на этой неделе встречу с российским президентом Владимиром Путиным.
Газета.Ru 03:21
Армия и оружие

Путин и Эрдоган обсудили ситуацию в Идлибе

Владимир Путин обсудил по телефону с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом обострение обстановки в Идлибе.
Вести.Ru 15:25
Здоровье

Врачи назвали причины роста заболеваемости раком

Титов рассказал РБК, что заболеваемость раком растет в России и в мире в целом, потому что люди стали дольше жить.
РБК 04:48
Политика

Стало известно о новых санкциях США против «Северного потока-2»

США намерены ввести новые санкции против «Северного потока-2».
Lenta.ru 10:19
Общество

В украинском учебнике обнаружили грустного Киану Ривза

Lenta.ru 11:50
Здоровье

Американские учёные рассказали об опасности мочеиспускания в душе

Многие люди справляют нужду во время душа.
UfacityNews.ru 04:31
Происшествия

Один из пострадавших в ДТП в Твери умер в больнице

Шесть человек, по уточненным данным, пострадали в результате столкновения двух легковых автомобилей в Твери.
ТАСС вчера в 08:12
Шоу-бизнес

Любовь Успенская выкупила дочь за 100 тысяч

Успенская буквально выкупила у сведущих людей информацию о том, где находится её дочь, за 100 тысяч рублей.
7Дней.ру 12:00
Происшествия

Канадский самолет вернулся в Торонто из-за шутки о коронавирусе

Самолет канадской авиакомпании WestJet, следовавший из Торонто на Ямайку, вернулся в аэропорт из-за шутки пассажира про коронавирус, сообщает телеканал CBC.
РИА Новости 12:23
Гаджеты

Xiaomi: технология 100-ваттной суперзарядки нуждается в доработке

Господин Вейбинг не стал называть сроки практического внедрения 100-ваттной суперзарядки.
3DNews 09:05
Политика

Украина подаст новые иски против России

Министерство юстиции Украины рассматривает возможность подачи в международные инстанции новых судебных исков против России.
Российская газета 00:26
Культура

Стартовали съемки седьмого сезона «Сваты»

В Белоруссии в деревне Дуличи стартовали съемки седьмого сезона сериала «Сваты».
Культуромания 02 февраля в 06:19
Экономика

Вступили в силу новые правила провоза денег через границу

В странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС) вступили в силу новые правила провоза наличных денег через границу.
РИА Новости 00:48
Шоу-бизнес

242-килограммовый сын Никаса Сафронова устроил фотосессию на море

Лука Затравкин устроил позитивную фотосессию во время отдыха в Африке.
Uznayvse.ru 05:47
Футбол

Кадар может уехать из киевского «Динамо» в Россию

Якобы защитником интересуется московское «Динамо». Кадар выступает за киевский клуб с февраля 2017 года, проведя за него более 60 матчей.
ProstoProSport 14:19
Общество

Эвакуированных из КНР граждан поместят на карантин в Тюменской области

Голикова подтвердила, что в России по-прежнему зарегистрировано два случая заражения: в Тюменской области и в Забайкалье.
Известия 08:08
Политика

Второй военный самолет с 64 людьми на борту вылетел из Уханя в Россию

Самолет ВКС РФ вылетел из китайского Уханя в Россию, на его борту 64 человека, сообщает Минобороны России.
РИА Новости 16:02
Футбол

«Ливерпуль» выпустил самый юный состав в своей истории

"Ливерпуль" выпустил на ответный матч 1/16 финала Кубка Англии против "Шрусбери Таун" самый юный состав в истории клуба.
Газета.Ru 15:47
Политика

Лукашенко: Период холода в отношениях Белоруссии и США закончился

Период холода в отношениях между Минском и Вашингтоном завершился, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко во вторник, 4 февраля, в ходе посещения Добрушской бумажной фабрики «Герой труда».
Вечерняя Москва 03:11
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