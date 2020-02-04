Политика

REGNUMREGNUMМакрон обвинил Россию в искажении истории Второй мировой войны

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Российская Федерация якобы пытается переписать историю Второй мировой войны и «сделать виновным польский народ». Об этом Макрон заявил сегодня, 4 февраля, находясь с официальным визитом в Польше.
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Макрон обвинил Россию в попытках «интерпретировать Вторую мировую войну»

RT на русскомвчера в 15:24

В Совфеде ответили на слова Макрона о событиях Второй мировой войны

РБКвчера в 14:12

Макрон обвинил Россию в попытке переписать историю Второй мировой войны

Московский Комсомолецвчера в 09:56

Макрон обвинил Россию в попытках пересмотреть историю Второй мировой

РИА Новостивчера в 10:41

Макрон обвинил Россию в искажении истории Второй мировой войны

REGNUMвчера в 10:01

Макрон обвинил Россию в желании пересмотреть историю Второй мировой войны

News.ruвчера в 09:56

Макрон увидел попытку России переписать историю и обвинить Польшу

Lenta.ruвчера в 11:02
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Общество

Эвакуированные из Китая россияне пройдут карантин в Тюменской области

Россиян и иностранцев, эвакуированных из Китая из-за вспышки коронавируса 2019-nCoV, поместят на карантин в Тюмени.
Вести.Ru вчера в 08:40
Хоккей

Голы Ничушкина и Задорова помогли «Колорадо» разгромить «Баффало»

"Лавины" на выезде нанесли крупное поражение хозяевам льда со счетом 6:1. Россияне Валерий Ничушкин и Никита Задоров набрали пять очков на двоих.
Вести.Ru вчера в 21:53
Здоровье

Коронавирус в России и мире. Главное на 5 февраля

ВОЗ объявила, что количество зараженных смертельным коронавирусом превысило 24 тысячи.
Телеканал 360° вчера в 22:00
Политика

ВТО частично поддержала апелляцию Украины по спору о вагонах с Россией

Апелляционный орган Всемирной торговой организации (ВТО) частично поддержал апелляцию Украины на решение ВТО, в котором организация встала на сторону России в споре Москвы и Киева о поставках железнодорожных вагонов.
РБК вчера в 12:59
Политика

Индийских специалистов начнут учить на С-400 до 2021 года

Красная весна 00:25
Армия и оружие

СК РФ показал фото разыскиваемого за обстрел Горловки полковника ВСУ

Следственный комитет России опубликовал снимок полковника ВСУ, причастного к обстрелу Горловки.
Журналистская правда вчера в 02:41
Хоккей

Овечкин оформил хет-трик и принес победу «Вашингтон Кэпиталз»

РИА Новости вчера в 23:53
Спорт

Чемпион мира Шубенков сравнил доходы легкоатлетов и рядовых россиян

Lenta.ru вчера в 23:00
Политика

Трамп предложил демократам обвинить Россию в сбое голосования в Айове

Президент США Дональд Трамп не исключил, что Демократическая партия обвинит Россию в сбое системы подсчета голосов.
РБК вчера в 15:10
Общество

Число блокировок в рунете снизилось

Вмешательства в свободу рунета стали более точечными, но общее число блокировок снизилось.
Lenta.ru вчера в 02:26
Кино

«Холоп» стал самым кассовым российским фильмом в истории

Комедия Клима Шипенко "Холоп" стала самым кассовым российским фильмом, сборы картины на данный момент составили 3,044 миллиарда рублей, что превосходит рекорд спортивной драмы "Движение вверх" (3,043 миллиарда рублей), сообщил в понедельник портал kinobusiness.com.
РИА Новости 03 февраля в 15:20
Футбол

Кадар может уехать из киевского «Динамо» в Россию

Якобы защитником интересуется московское «Динамо». Кадар выступает за киевский клуб с февраля 2017 года, проведя за него более 60 матчей.
ProstoProSport вчера в 14:19
Происшествия

На зараженном коронавирусом лайнере оказались россияне

Lenta.ru вчера в 22:13
Общество

Власти решили ограничить общение коллекторов со знакомыми должников

В России с 2021 года могут ужесточиться правила взаимодействия коллекторов с родственниками и знакомыми должников, которые упоминаются в договорах как третьи лица.
РБК вчера в 22:00
Политика

Лукашенко назвал США «величайшей империей»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал США «величайшей империей».
URA.Ru 00:47
Общество

Ольга Голодец перейдет на работу в Сбербанк

Ольга Голодец, которая в правительстве Дмитрия Медведева в статусе вице-премьера курировала вопросы культуры, спорта и туризма, перейдет в Сбербанк.
РБК вчера в 12:37
Здоровье

Онкологи объяснили рост заболеваемости раком

Рост заболеваемости раком связан с увеличением продолжительности жизни, старением населения и развитием медицины.
UfacityNews.ru 00:44
Политика

Второй самолет с россиянами из Уханя вылетел после дозаправки в Тюмень

Известия вчера в 23:40
Космос

Запуск «Джеймса Уэбба» предложили перенести еще на четыре месяца

Работы по космическому телескопу «Джеймс Уэбб» вряд ли будут завершены к марту 2021 года, поэтому его запуск необходимо перенести на четыре месяца.
N+1 03 февраля в 01:36
Происшествия

Присяжные вынесли вердикт обвиняемому в убийстве полицейского в Москве

Уроженец Киргизии Нурлан Муратов признан присяжными виновным в убийстве 23-летнего полицейского Андрея Райского на станции метро «Курская» в Москве.
Известия вчера в 16:28
Шоу-бизнес

Ксения Собчак выпустит новое шоу на Первом канале

Ксения Собчак выпустит новое шоу на Первом канале.
Актуальные Новости 03 февраля в 02:29
Политика

США могут расширить санкции против «Северного потока-2»

Конгресс США может принять новые санкции в отношении проекта "Северный поток-2" в том случае, если Россия попробует проложить остающиеся километры трубопровода.
Вести.Ru вчера в 14:38
Политика

Пелоси разорвала текст речи Трампа после его выступления в конгрессе

После выступления президента США Дональда Трампа в конгрессе с ежегодным обращением "О положении страны" спикер Палаты представителей демократ Нэнси Пелоси демонстративно разорвала текст его речи.
Российская газета вчера в 23:22
Культура

Умер актер сериала «Улицы разбитых фонарей» Дмитрий Бульба

В ноябре стало известно, что российский актер Виталий Жигалин, известный по сериалу «Улицы разбитых фонарей», скончался в возрасте 48 лет.
Известия вчера в 16:32
Политика

Зеленский нашел применение полученным от «Газпрома» деньгам

Украинский лидер Владимир Зеленский предложил направить $2,9 млрд, которые "Нафтогаз" получил от "Газпрома" в рамках исполнения решения Стокгольмского арбитража, на реализацию инфраструктурных проектов, передает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу Зеленского.
Газета.Ru вчера в 16:52
Экономика

Лукашенко заявил о готовности Минска покупать нефть по мировым ценам

Президент Белоруссии Александр Лукашенко возмутился, что российские компании настаивают на премиях к цене на нефть для республики, хотя западным потребителям продают без нее.
РИА Новости вчера в 07:31
Шоу-бизнес

Бывшая невеста Тимура Батрутдинова пришла в новый сезон «Холостяка»

StarHit.ru вчера в 22:00
Политика

СМИ узнали о словах Помпео про Крым в ходе визита на Украину

Госсекретарь США Майк Помпео назвал Крым потерянным для Украины, сообщает портал "Новое время" со ссылкой на источник.
РИА Новости вчера в 13:44
Экономика

«Ведомости»: концессии исключили из законопроекта о защите инвестиций

Первый вице-премьер Андрей Белоусов на совещании в правительстве согласился вывести государственно-частные проекты из-под действия законопроекта о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК), сообщают «Ведомости» со ссылкой на троих федеральных чиновников и человека, близкого к одному из участников рабочей группы по доработке законопроекта.
Коммерсантъ вчера в 20:23
Наука

Легкие успешно восстанавливаются после отказа от курения

ToDay News Ufa вчера в 01:24
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