Политика
REGNUMМакрон обвинил Россию в искажении истории Второй мировой войны
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Российская Федерация якобы пытается переписать историю Второй мировой войны и «сделать виновным польский народ». Об этом Макрон заявил сегодня, 4 февраля, находясь с официальным визитом в Польше.
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Макрон обвинил Россию в попытке переписать историю Второй мировой войны
Московский Комсомолецвчера в 09:56
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