Политика

REGNUMREGNUMМакрон обвинил Россию в искажении истории Второй мировой войны

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Российская Федерация якобы пытается переписать историю Второй мировой войны и «сделать виновным польский народ». Об этом Макрон заявил сегодня, 4 февраля, находясь с официальным визитом в Польше.
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Французские эсэсовцы аплодируют Макрону: о новых обвинениях в адрес России

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В ГД оценили слова Макрона о попытке РФ переписать Вторую мировую войну

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В Совфеде ответили на слова Макрона о событиях Второй мировой войны

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В Госдуме оценили слова Макрона о попытке России переписать историю войны

Lenta.ruвчера в 14:32

Макрон обвинил Россию в попытках «интерпретировать Вторую мировую войну»

RT на русскомвчера в 15:24

Макрон обвинил Россию в попытках пересмотреть историю Второй мировой

РИА Новостивчера в 10:41

Макрон обвинил Россию в попытке переписать историю Второй мировой войны

Московский Комсомолецвчера в 09:56
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Политика

Эрдоган объяснил приветствие военных в Киеве фразой «слава Украине»

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что фраза «слава Украине», которую он произнес накануне во время визита в Киев, является официальным приветствием в стране.
РБК вчера в 11:51
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Овечкин оформил хет-трик и принес победу «Вашингтон Кэпиталз»

РИА Новости вчера в 23:53
Общество

Гаджеты в России подорожают из-за коронавируса

Закрытие производств в Китае из-за вспышки коронавируса приведет к подорожанию смартфонов и других гаджетов, в том числе в России.
Lenta.ru вчера в 18:47
Общество

Первый самолет с эвакуированными из Китая россиянами прибыл в Тюмень

В тюменском аэропорту Рощино приземлился первый самолет с 80 россиянами, эвакуированными из Китая в связи с эпидемией вирусной пневмонии, передает оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса.
РИА Новости 01:28
Политика

Премьер-министр Украины обещал ограничить зарплаты министрам

Обещание урезать зарплаты министрам дал президенту Украины Владимиру Зеленскому премьер-министр страны Алексей Гончарук 4 февраля на совещании.
Красная весна вчера в 15:32
Происшествия

Напавшего на дом главы ЦИК Памфиловой отправили в психбольницу

Налетчика, напавшего в сентябре прошлого года на дом главы ЦИК РФ Эллы Памфиловой, отправили по решению суда на принудительное лечение, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 01:18
Общество

Коронавирус может вызвать дефицит чеснока в России

Вспышка коронавируса в Китае может вызвать дефицит чеснока в России.
Ведомости вчера в 11:27
Политика

Лукашенко: Белоруссия желает честных отношений с Россией

Газета.Ru вчера в 04:19
Здоровье

Москвичей пригласили на бесплатную диагностику шести видов рака

Бесплатную диагностику шести самых распространенных видов онкологических заболеваний проведут в Москве в феврале.
Вечерняя Москва вчера в 04:00
Здоровье

Онкологи объяснили рост заболеваемости раком

Рост заболеваемости раком связан с увеличением продолжительности жизни, старением населения и развитием медицины.
UfacityNews.ru 00:44
Политика

Пелоси разорвала текст речи Трампа после его выступления в конгрессе

Российская газета вчера в 23:22
Общество

За задержку зарплаты предложили наказывать 10 годами тюрьмы

Задержка жалования будет приравнена к преступлениям средней тяжести, за которые по предложенному законопроекту будет предусматриваться от пяти до 10 лет лишения свободы.
Известия вчера в 17:50
Экономика

В 2019 году сумма выплаченных России кредитов превысила объём выданных

В 2019 году Минфин России предоставил иностранным правительствам и организациям в долг 215 млрд рублей.
RT на русском 02:12
Происшествия

Актера из «Великолепного века» приговорили почти к 17 годам тюрьмы

Турецкий актер Аднан Коч, известный своими ролями в сериалах "Великолепный век", "Восток-Запад", приговорен к 16 годам и 8 месяцам тюрьмы.
Вести.Ru вчера в 11:06
Космос

Аварийная система корабля «Орёл» сама дотянет до орбиты

САС на кораблях «Союз МС» при аварии после 114 секунды полёта уводит аппарат на баллистический спуск.
REGNUM вчера в 02:11
Спорт

Чемпион мира Шубенков вспомнил о желании уехать из России

Чемпион мира по бегу с барьерами Сергей Шубенков вспомнил о желании уехать из страны. Об этом он рассказал в интервью «Ленте.ру».
Lenta.ru 00:08
Происшествия

Сотрудники ФСБ помешали снять полмиллиарда рублей со счетов покойника

В одном из банков Санкт-Петербурга сотрудники ФСБ пресекли попытку четверых мужчин снять по подложным документам со счетов покойника 580 миллионов рублей.
Lenta.ru 02:02
Политика

США могут расширить санкции против «Северного потока-2»

Конгресс США может принять новые санкции в отношении проекта "Северный поток-2" в том случае, если Россия попробует проложить остающиеся километры трубопровода.
Вести.Ru вчера в 14:38
Происшествия

Омские охотники обнаружили в лесу обглоданное тело пенсионера

Омские следователи проводят проверку по факту смерти пенсионера, пропавшего из сельского интерната.
Российская газета 02:10
Культура

Ксения Собчак станет ведущей ток-шоу на Первом канале

«На роль ведущих в шоу приглашены Ксения Собчак и Александр Гордон, которые будут сменять друг друга», — говорится в опубликованном сообщении.
ToDay News Ufa 03 февраля в 19:42
Здоровье

Минздрав готовится к масштабной эпидемии коронавируса в России

Из-за отсутствия информации специалисты не могут быть спокойными, мы все равно они готовятся «к возможной масштабной инфекции».
Радио Комсомольская правда вчера в 06:59
Здоровье

Врач назвал самый опасный алкогольный напиток

Врач-психиатр, нарколог, кандидат медицинских наук Даниил Покровский рассказал "Вечерней Москве", какой алкогольный напиток наиболее опасен, а какой несет наименьший вред для здоровья.
РИА Новости вчера в 09:01
Авто

«АвтоВАЗ» увеличил продажи Lada в январе в РФ на 1,2%

ТАСС 02:13
Общество

Коронавирус поставил под угрозу жизни тысяч домашних питомцев в Ухане

Введенный властями Уханя 23 января тотальный карантин из-за распространения коронавируса в городе поставил под угрозу голодной смерти оставленных в одиночестве собак и кошек.
Известия вчера в 17:06
Общество

В Петербурге и Ленобласти предлагают уравнять социальные льготы

Социальные льготы для жителей Санкт-Петербурга и Ленинградской области должны быть предложены единым пакетом.
REGNUM вчера в 03:34
Культура

Дженнифер Лопес спела с дочерью в перерыве Супербоула

Дочь американской певицы Дженнифер Лопес по имени Эмма Муньис поддержала свою маму во время выступления в перерыве Супербоула.
News.ru 03 февраля в 03:04
Футбол

Рассказов подтвердил интерес со стороны «Аугсбурга»

Евро-футбол.ру вчера в 14:36
Общество

Бывший вице-премьер Голодец перейдет в Сбербанк

Бывший вице-премьер РФ Ольга Голодец перейдет в Сбербанк России, сообщает РБК со ссылкой на свои источники.
Интерфакс вчера в 13:08
Общество

Правительство Украины уличили в фальсификации переписи населения

Электронная перепись населения Украины была сделана с помощью обычного умножения данных Государственной службы статистики на 0,888, сообщил 4 февраля «Украинский центр общественных данных».
Известия вчера в 21:58
Религия

ПЦУ исключила патриарха Филарета из членов Синода

Православная церковь Украины (ПЦУ) исключила почетного патриарха Филарета из священного Синода. Об этом сообщает пресс-служба ПЦУ.
Газета.Ru 01:41
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