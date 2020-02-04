Политика
REGNUMМакрон обвинил Россию в искажении истории Второй мировой войны
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Российская Федерация якобы пытается переписать историю Второй мировой войны и «сделать виновным польский народ». Об этом Макрон заявил сегодня, 4 февраля, находясь с официальным визитом в Польше.
Читать в источнике
Оценить1084
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7052 источника, обновлено в 20:23, Ашберн
Политика
Зеленский рассказал о судьбе $2,9 млрд, полученных от «Газпрома»
Предложение использовать на реализацию инфраструктурных проектов $2,9 млрд, полученных «Нафтогазом» по решению Стокгольмского арбитража от «Газпрома», выдвинул украинский президент Владимир Зеленский, 4 февраля передает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на президентскую пресс-службу.
Общество
Гаджеты в России подорожают из-за коронавируса
Закрытие производств в Китае из-за вспышки коронавируса приведет к подорожанию смартфонов и других гаджетов, в том числе в России.
Шоу-бизнес
Мать Прохора Шаляпина показала новую возлюбленную сына
Мать Прохора Шаляпина Елена Колесникова выложила в Instagram фото своего сына с новой пассией, сообщает «Комсомольская правда».
Здоровье
Эвакуированных из Китая россиян закроют на карантин в охраняемом санатории в Тюмени
Россияне, эвакуированные из Китая, будут направлены в Тюмень, где пройдут двухнедельный картин.
Происшествия
Присяжные вынесли вердикт обвиняемому в убийстве полицейского в Москве
Уроженец Киргизии Нурлан Муратов признан присяжными виновным в убийстве 23-летнего полицейского Андрея Райского на станции метро «Курская» в Москве.
Общество
Бывшего вице-премьера Акимова назначили гендиректором «Почты России»
Совет директоров АО "Почта России" во вторник назначил генеральным директором компании бывшего вице-премьера РФ Максима Акимова сроком на 5 лет, говорится в сообщении компании.
Интернет
Google из-за ошибки показал частные видео незнакомым людям
Компания Google уведомила своих пользователей о том, что в результате ошибки в их медиа-архивах могли появиться чужие видеозаписи.
Общество
Лукашенко прокомментировал задержание всех директоров сахарных заводов
Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал задержание всех директоров сахарных заводов страны.
Экономика
Moody’s назвало коронавирус угрозой производителям алкоголя
Эпидемия коронавируса типа 2019-nCoV в Китае грозит ухудшить финансовые показатели крупнейших производителей алкоголя из Европы, предупреждают эксперты Moody's.
Здоровье
Врач назвал самый опасный алкогольный напиток
Врач-психиатр, нарколог, кандидат медицинских наук Даниил Покровский рассказал "Вечерней Москве", какой алкогольный напиток наиболее опасен, а какой несет наименьший вред для здоровья.
Футбол
«Ливерпуль» молодежным составом справился с «Шрусбери» в Кубке Англии
На стадионе "Энфилд" состоялась переигровка матча 1/16 финала Кубка Англии между "Ливерпулем" и "Шрусбери Таун".
Авто
Названы ошибки при замене и доливе моторного масла
Общество
Банки и операторы нашли способ борьбы с подменой номеров мошенниками
Крупнейшие банки и мобильные операторы из «большой четверки» нашли способ бороться с подмененными номерами, которые используют мошенники, чтобы звонить банковским клиентам под видом кредитной организации.
Общество
Hyundai останавливает производство в Южной Корее из-за коронавируса
Автопроизводитель Hyundai Motor объявил о частичной приостановке производства в Южной Корее из-за эпидемии коронавируса 2019-nCoV, 4 февраля сообщает агентство Reuters.
Спорт
Клебо досрочно поздравил Большунова с победой на Кубке мира
Норвежский лыжник, трехкратный олимпийский чемпион, Йоханнес Клебо досрочно поздравил россиянина Александра Большунова с победой на Кубке мира.
Экономика
Лукашенко заявил о готовности Минска покупать нефть по мировым ценам
Президент Белоруссии Александр Лукашенко возмутился, что российские компании настаивают на премиях к цене на нефть для республики, хотя западным потребителям продают без нее.
Шоу-бизнес
Шоу Собчак появится на «Первом канале»
«Первый канал» сообщает, что шоу Собчак в скором времени появится в эфире. Это должно было произойти еще несколько месяцев назад.
Общество
Число жертв коронавируса в китайской провинции Хубэй достигло 479
В китайской провинции Хубэй из-за нового типа коронавируса 2019-nCoV скончались 479 человек.
Политика
США могут расширить санкции против «Северного потока-2»
Конгресс США может принять новые санкции в отношении проекта "Северный поток-2" в том случае, если Россия попробует проложить остающиеся километры трубопровода.
Происшествия
В Иркутске госпитализированы несколько пассажиров с пекинского рейса
В Иркутске в областную инфекционную больницу доставлены сразу четверо пассажиров рейса прибывшего из Пекина.
Политика
СМИ рассказали о словах Помпео про Крым в ходе визита на Украину
Госсекретарь США Майк Помпео назвал Крым потерянным для Украины, сообщает портал "Новое время" со ссылкой на источник.
Общество
Рисунок российской школьницы попал на обложку журнала Vogue
Журнал предложил девушке нарисовать для обложки певицу Билли Айлиш. В итоге артистка сама выбрала рисунок Ковтун из нескольких вариантов.
Футбол
«Монако» с Головиным прервал безвыигрышную серию в Лиге 1, победив «Анже»
«Монако» одержал победу над «Анже» в матче 23-го тура французской Лиги 1.
Общество
В новом КоАП разрешат оплачивать штрафы со скидкой 50%
Большинство штрафов из новой версии кодекса об административных нарушениях (КоАП) можно будет оплатить с 50-процентной скидкой, заявили в Минюсте.
Культура
Элайджа Вуд станцевал Skibidi вместе с Little Big
Американский актер Элайджа Вуд, известный по роли Фродо в фильме «Властелин Колец», станцевал вместе с участниками петербургской рейв-группы Little Big танец Skibidi.
Шоу-бизнес
Кристина Асмус восхитила поклонников новым фото в купальнике
Кристина Асмус опубликовала в своём аккаунте в Instagram новый снимок.