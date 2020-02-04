Политика

REGNUMREGNUMМакрон обвинил Россию в искажении истории Второй мировой войны

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Российская Федерация якобы пытается переписать историю Второй мировой войны и «сделать виновным польский народ». Об этом Макрон заявил сегодня, 4 февраля, находясь с официальным визитом в Польше.
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В ГД оценили слова Макрона о попытке РФ переписать Вторую мировую войну

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Макрон обвинил Россию в искажении истории Второй мировой войны

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В Госдуме оценили слова Макрона о попытке России переписать историю войны

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Макрон обвинил Россию в попытке переписать историю Второй мировой войны

Московский Комсомолец09:56
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Политика

Зеленский рассказал о судьбе $2,9 млрд, полученных от «Газпрома»

Предложение использовать на реализацию инфраструктурных проектов $2,9 млрд, полученных «Нафтогазом» по решению Стокгольмского арбитража от «Газпрома», выдвинул украинский президент Владимир Зеленский, 4 февраля передает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на президентскую пресс-службу.
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Гаджеты в России подорожают из-за коронавируса

Закрытие производств в Китае из-за вспышки коронавируса приведет к подорожанию смартфонов и других гаджетов, в том числе в России.
Lenta.ru 18:47
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Мать Прохора Шаляпина показала новую возлюбленную сына

Мать Прохора Шаляпина Елена Колесникова выложила в Instagram фото своего сына с новой пассией, сообщает «Комсомольская правда».
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Эвакуированных из Китая россиян закроют на карантин в охраняемом санатории в Тюмени

Россияне, эвакуированные из Китая, будут направлены в Тюмень, где пройдут двухнедельный картин.
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Присяжные вынесли вердикт обвиняемому в убийстве полицейского в Москве

Уроженец Киргизии Нурлан Муратов признан присяжными виновным в убийстве 23-летнего полицейского Андрея Райского на станции метро «Курская» в Москве.
Известия 16:28
Общество

Бывшего вице-премьера Акимова назначили гендиректором «Почты России»

Совет директоров АО "Почта России" во вторник назначил генеральным директором компании бывшего вице-премьера РФ Максима Акимова сроком на 5 лет, говорится в сообщении компании.
РИА Новости 11:18
Интернет

Google из-за ошибки показал частные видео незнакомым людям

Компания Google уведомила своих пользователей о том, что в результате ошибки в их медиа-архивах могли появиться чужие видеозаписи.
Российская газета 10:26
Общество

Лукашенко прокомментировал задержание всех директоров сахарных заводов

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал задержание всех директоров сахарных заводов страны.
RT на русском 03:31
Экономика

Moody’s назвало коронавирус угрозой производителям алкоголя

Эпидемия коронавируса типа 2019-nCoV в Китае грозит ухудшить финансовые показатели крупнейших производителей алкоголя из Европы, предупреждают эксперты Moody's.
РБК 10:23
Здоровье

Врач назвал самый опасный алкогольный напиток

Врач-психиатр, нарколог, кандидат медицинских наук Даниил Покровский рассказал "Вечерней Москве", какой алкогольный напиток наиболее опасен, а какой несет наименьший вред для здоровья.
РИА Новости 09:01
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«Ливерпуль» молодежным составом справился с «Шрусбери» в Кубке Англии

На стадионе "Энфилд" состоялась переигровка матча 1/16 финала Кубка Англии между "Ливерпулем" и "Шрусбери Таун".
Вести.Ru 17:36
Авто

Названы ошибки при замене и доливе моторного масла

Автоновости дня 02 февраля в 08:07
Общество

Банки и операторы нашли способ борьбы с подменой номеров мошенниками

Крупнейшие банки и мобильные операторы из «большой четверки» нашли способ бороться с подмененными номерами, которые используют мошенники, чтобы звонить банковским клиентам под видом кредитной организации.
РБК 16:00
Общество

Hyundai останавливает производство в Южной Корее из-за коронавируса

Автопроизводитель Hyundai Motor объявил о частичной приостановке производства в Южной Корее из-за эпидемии коронавируса 2019-nCoV, 4 февраля сообщает агентство Reuters.
REGNUM 09:30
Спорт

Клебо досрочно поздравил Большунова с победой на Кубке мира

Норвежский лыжник, трехкратный олимпийский чемпион, Йоханнес Клебо досрочно поздравил россиянина Александра Большунова с победой на Кубке мира.
МК-Спорт 10:48
Культура

Умер актер из сериала «Улицы разбитых фонарей» Дмитрий Бульба

РИА Новости 16:57
Экономика

Лукашенко заявил о готовности Минска покупать нефть по мировым ценам

Президент Белоруссии Александр Лукашенко возмутился, что российские компании настаивают на премиях к цене на нефть для республики, хотя западным потребителям продают без нее.
РИА Новости 07:31
Шоу-бизнес

Шоу Собчак появится на «Первом канале»

«Первый канал» сообщает, что шоу Собчак в скором времени появится в эфире. Это должно было произойти еще несколько месяцев назад.
Соловей.Инфо вчера в 01:43
Общество

Число жертв коронавируса в китайской провинции Хубэй достигло 479

В китайской провинции Хубэй из-за нового типа коронавируса 2019-nCoV скончались 479 человек.
RT на русском 18:27
Политика

США могут расширить санкции против «Северного потока-2»

Конгресс США может принять новые санкции в отношении проекта "Северный поток-2" в том случае, если Россия попробует проложить остающиеся километры трубопровода.
Вести.Ru 14:38
Происшествия

В Иркутске госпитализированы несколько пассажиров с пекинского рейса

В Иркутске в областную инфекционную больницу доставлены сразу четверо пассажиров рейса прибывшего из Пекина.
ФедералПресс 02 февраля в 23:35
Политика

СМИ рассказали о словах Помпео про Крым в ходе визита на Украину

Госсекретарь США Майк Помпео назвал Крым потерянным для Украины, сообщает портал "Новое время" со ссылкой на источник.
РИА Новости 13:44
Общество

Рисунок российской школьницы попал на обложку журнала Vogue

Журнал предложил девушке нарисовать для обложки певицу Билли Айлиш. В итоге артистка сама выбрала рисунок Ковтун из нескольких вариантов.
Катунь 24 02:50
Футбол

«Монако» с Головиным прервал безвыигрышную серию в Лиге 1, победив «Анже»

«Монако» одержал победу над «Анже» в матче 23-го тура французской Лиги 1.
RT на русском 15:08
Общество

В новом КоАП разрешат оплачивать штрафы со скидкой 50%

Большинство штрафов из новой версии кодекса об административных нарушениях (КоАП) можно будет оплатить с 50-процентной скидкой, заявили в Минюсте.
Газета.Ru 01:46
Культура

Элайджа Вуд станцевал Skibidi вместе с Little Big

Американский актер Элайджа Вуд, известный по роли Фродо в фильме «Властелин Колец», станцевал вместе с участниками петербургской рейв-группы Little Big танец Skibidi.
Пятый канал 14:02
Шоу-бизнес

Кристина Асмус восхитила поклонников новым фото в купальнике

Кристина Асмус опубликовала в своём аккаунте в Instagram новый снимок.
Газета Кемерова вчера в 17:51
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В украинском учебнике обнаружили грустного Киану Ривза

Lenta.ru 11:50
Армия и оружие

Рогозин рассказал о десятках замечаний к проекту сверхтяжелой ракеты

REGNUM 01:58
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В Японии у 10 человек на круизном лайнере обнаружили коронавирус

ТАСС 18:38
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